Proměňte váš iPhone v plnohodnotnou navigaci. Stačí i tisícovka

Navigace byla až donedávna pro majitele iPhonu jen nesplněným snem. Jejich telefon měl v sobě sice GPS modul, ale ten spolupracoval jen s předinstalovanými Google mapami, které mají do běžné navigace hodně daleko.

Velká změna přišla až s novým firmwarem 3.0, ve kterém Apple umožnil vývojářům připravovat navigační aplikace. V App Storu se tak během posledních čtyř měsíců začala objevovat jedna navigační aplikace za druhou. Pro snazší orientaci proto přinášíme jejich přehled.

NDrive - nejlevnější navigace pro iPhone

Portugalský výrobce navigací NDrive je jedním z posledních, kdo přidal navigační aplikaci do App Storu. Jde trochu jinou cestou než ostatní výrobci a díky tomu je i v současnosti nejlevnější. Navigační aplikace této značky se totiž prodávají s mapami poměrně malého území, v našem případě jde o verzi s mapami České republiky, Slovenska a Polska. Takovéto balíčky koupíte za 40 eur, v přepočtu tedy přibližně tisíc korun.

Navigaci samotnou jsme zatím neměli příležitost otestovat, výrobce se však chlubí například nejrychlejším vyhledáváním bodů zájmu, plnou podporou všech funkcí iPhonu a také mnoha rozličnými módy pro plánování trasy. První reakce uživatelů jsou ovšem spíše rozporuplné a tak s koupí této navigace radíme v současné chvíli počkat. Určitě vám v nejbližších týdnech přineseme její podrobný test.

Sygic Mobile Maps - navigace, která se občas sama ztratí

Tento titulek je samozřejmě trochu nadnesený, drobné problémy jsme u navigace Sygic Mobile Maps, která pochází ze Slovenska, našli. Aplikace s mapami Tele Atlasu se prodává v App Storu v mnoha variantách. Zatímco za verzi pro USA zaplatí zájemce jen 32 eur, v přepočtu tedy necelých 850 korun, aplikace s evropskými mapami přijde na víc než dvojnásobek, přesněji 75 eur (přibližně dva tisíce korun). Za tuto cenu dostanete oproti NDrive mapy celé Evropy.

Líbí se nám výborně graficky zpracované uživatelské rozhraní, bohaté možnosti nastavení a radost nám udělala i taková maličkost, jako jsou detailní informace o jednotlivých zemích. Zcela spokojeni jsme ovšem nebyli se samotnou navigací. V některých chvílích nám totiž přišla nepřesná. Při běžné jízdě například po dálnici nebo okreskách jsme žádný problém neměli, ovšem ve chvíli, kdy jsme zastavili ve městě na semaforech, navigace se začala několikrát mylně domnívat, že jsme se najednou ocitli v opačném směru. To samé udělala několikrát i při křížení jiné komunikace v nižší rychlosti.

TomTom - ve výsledku nejdražší navigace

TomTom byl sice první, kdo svou navigaci pro iPhone představil, ale nakonec bude možná jeden z nejméně úspěšných. Samotná navigační aplikace byla totiž až donedávna pro nás nedostupná, protože Česká republika byla zařazena do verze s mapami východní Evropy, na kterou se čekalo déle. Nyní je v prodeji za 70 eur, tedy za necelé dva tisíce korun. Cena není na první pohled nijak vysoká, když si však uvědomíte, že pro cesty za naše hranice musíte zakoupit i verzi pro západní Evropu za další dva a půl tisíce korun, situace už není pro TomTom tak růžová. Navíc nám nikdo z TomTomu nepotvrdil, že obě aplikace spolupracují dohromady. V praxi by se tak mohlo stát, že při cestě do Francie si nejdřív spustíte východoevropskou verzi a necháte se navigovat na Rozvadov, kde přepnete na západoevropskou.

Navigace samotná je samozřejmě kvalitní, tak jak jsou uživatelé TomTomu zvyklí. Ani u verze pro iPhone nechybí technologie IQ Routes, která využívá namísto předpokládaných cestovních časů reálné zkušenosti milionů uživatelů TomTom k výpočtu nejrychlejší trasy do cíle a současně určí i přesné časy příjezdu. TomTom pro iPhone navíc přichází s rozsáhlou databází obsahující ověřené informace o umístění bezpečnostních kamer.

iGo My Way - celá Evropa za dva a půl tisíce korun

Navigace iGo My Way pro iPhone vychází ze známé navigační aplikace iGo Amigo, funkce jsou tak velmi podobné jako u jednoúčelových zařízení využívajících tuto verzi iGo. Navigace nabídne velmi přehledné a jednoduché menu, bohaté možnosti nastavení i podporu specifických funkcí iPhonu. Grafika samotné navigace je pak na velmi vysoké úrovni a patří mezi jedny z nejlepších na trhu.

Navigaci iGo pro iPhone najdete v App Storu ve třech variantách, které se liší mapovým pokrytím a samozřejmě také cenou. Pro nás je nejvhodnější variantou celoevropské pokrytí za 90 eur, tedy přibližně za 2250 korun. V úvahu pak ještě přichází také levnější varianta s mapami západní Evropy, cenový rozdíl už není příliš vysoký.

Navigon MobileNavigator - nejlepší a jedna z nejdražších

Navigace Navigon zaujmou několika poměrně unikátními funkcemi, o které samozřejmě nejsou ochuzeni ani majitelé softwarové navigace s názvem MobileNavigator. Za 99 eur, tedy přibližně za dva a půl tisíce korun, tak proměníte iPhone v plnohodnotnou navigaci Navigon. Nejvíce pozornosti si zaslouží funkce Reality View, která ve vybraných lokalitách zobrazuje na displeji přístroje realistický pohled na danou lokalitu včetně detailů, jako jsou například okolní budovy, případně silniční tabule.

Výbornou funkcí, která je k dispozici i na našem území, je Lane Assistant. Ta umožní jednodušší orientaci na víceproudých komunikacích. Jde o asistenta, který vás nasměruje na správné řazení v jízdních pruzích. Na displeji se zobrazí šipky, kam který pruh míří, ty správné jsou pak zvýrazněny.