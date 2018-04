Proměňte svůj telefon v autoalarm

Trápí vás zabezpečení vašeho jedno- nebo dvoustopého miláčka? Možná vás překvapí, že s ochranou auta nebo motocyklu vám pomůže i starý mobilní telefon. Na českém trhu lze totiž sehnat zařízení Auto Alarm - Turbo Motion, které vás upozorní, že se auto dalo do pohybu bez vašeho vědomí, a navíc vám umožní i zjistit, kde se přibližně nachází.

Celé zařízení tvoří malá vícevrstvá destička (45x31 mm) s konektorem na SIM kartu a akcelerometrem. Právě akcelerometr je základním prvkem autoalarmu, tato součástka dokáže vyhodnotit, jestli se telefon pohybuje nebo naklání. V takovém případě začne mobil v nastavených intervalech rozesílat na vybraná telefonní čísla varovné textové zprávy.





Jak to funguje?

S mobilním telefonem alarm komunikuje pomocí SIM Toolkitu. Jde o technologii, která umožňuje provozovat aplikace nahrané na SIM kartě (příkladem jsou například známé bankovní aplikace). Podle SIMAlliance mají SIM Toolkit všechny mobilní telefony vyrobené od roku 1999, a tak lze Auto Alarm použít ve většině starých a všech nových telefonech.

Instalace je docela snadná. My jsme pro náš test použili Nokii 3310, ale v zásadě je Auto Alarm Turbo Motion kompatibilní se všemi telefony na trhu. Pro některé modely budete asi hůře shánět vyšší zadní kryt, který by destičku ochránil před prachem nebo jiným poškozením. Tento problém řeší výrobce tím, že dodává balení s kryty pro asi dvě desítky nejrozšířenějších typů mobilů.

Telefon otevřete a místo SIM karty vložíte do konektoru konec páskového kabelu ve tvaru SIM, který je uchycen k destičce. Do alarmu dáte svou pravou SIM kartu a telefon zavřete. Nemusíte instalovat žádný software a ani do auta není nutné montovat žádná čidla. Po zapnutí telefonu najdete v menu položku Auto Alarm, odkud se celé zařízení ovládá.

Ovládání je snadné

V přehledném menu můžete autoalarm samozřejmě vypnout a zapnout. Hned druhou položkou je seznam čísel, na která bude telefon rozesílat varovné zprávy a pro která lze nastavit nejrůznější práva, např. možnost alarm dálkově vypnout/zapnout či ovládat připojenou klimatizaci. Do seznamu lze přidat čísla přímo z kontaktů na SIM kartě nebo se dají zadat ručně. V nastavení jsou k dispozici tři úrovně citlivosti, to pro případ, kdyby náhodou alarm aktivoval i otřes způsobený okolní dopravou.

Ani ovládání alarmu není žádným oříškem. Jakmile se jednou prokoušete nastavením, alarm již stačí v případě potřeby zapínat a vypínat. To lze provést i na dálku speciální textovou zprávou (ALARM ON nebo ALARM OFF).

Jak ukradené auto najít?

Samotná zpráva, že se vaše auto dalo do pohybu, vám může posloužit ke včasnému upozornění policie. K vlastnímu dopadení zloděje by vám asi nestačila, protože než byste skočili do bot, zloděj by byl pryč i s novou octavií. Součástí každé varovné SMS, kterou od alarmu obdržíte je naštěstí i LAC a CID (Location Area Code a Cell ID). Podle těchto čísel můžete v seznamu základnových stanic na www.gsmweb.cz určit, kde přibližně se váš vůz zrovna nachází. Seznam BTS je dokonce přístupný i z Wapu (wap.gsmweb.cz).

Umí ještě něco?

U některých mobilních telefonů je možné alarm aktivovat i „prozvoněním“ bez nutnosti spojení hovoru. Výhodou takového způsobu jsou samozřejmě nulové náklady. Přístup k nastavení alarmu lze také chránit PINem. Někteří uživatelé mohou využít možnosti napojit alarm na klimatizaci nebo centrální zamykání.

U mobilních telefonů značky Nokia je nutné v nastavení zvolit Nepotvrdit funkce služeb SIM. Telefon by totiž jinak vyžadoval souhlas s odesláním varovné SMS, čímž by se celý alarm vyřadil z provozu. Doporučujeme také vypnout vibrační vyzvánění, aby vás telefon nevytáhl omylem z postele planým poplachem.

Má to vůbec nějakou chybu?

Samotný Auto Alarm funguje bez problémů a při nastavení na nejvyšší citlivost zareaguje na sebemenší pohyb. Selhat může v případě, že číslo základnové stanice nenajdete v on-line seznamu. Ten vytváří jen skupina nadšenců a nelze tedy zaručit, že jejich seznam bude vždy aktuální. Můžete ale použít speciální SIM operátora s lokalizační službou.

Mimo hustě obydlené oblasti je navíc rádius základnových stanic relativně velký (až desítky kilometrů), a oblast, ve které polohu auta určíte, tak nebude příliš přesná. Pravděpodobnost, že zloděj nechá stát auto někde mezi poli, je ale na druhou stranu velmi malá. Auto Alarm - Turbo Motion vás také neupozorní na zloděje, který vám jen sebere autorádio. Díky detekci náklonu vás ale upozorní na krádež kol. Největším problémem celého alarmu je tak baterie v telefonu, kterou je nutné nabíjet.

Mobilní autoalarm tak může představovat jednoduchou a hlavně levnou alternativu sofistikovaným řešením od specializovaných firem. Pořídit jej lze za necelé 2000 Kč v internetovém obchodě firmy Bladox. Návod k použití je ke stažení zde.