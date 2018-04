Proměňte svůj mobil v televizní ovladač! Psiloc irRemote už brzy i pro nový Symbian

Firma Psiloc zatím dolaďuje poslední nedostatky, v čemž jí pomáhají i testeři z řad zákazníků jejího internetového obchodu. Právě ti mají jako jediní plný přístup k aplikaci irRemote pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian S60 3rd.

Dokáže ovládat nejen televizory

A co vlastně popisovaný program dokáže? Prostřednictvím infračerveného portu je s ním možné ovládat na dálku televizor. Zatímco v předešlých verzích (pro S60 první a druhé edice) mohli uživatele používat aplikace pouze s vybranými televizory, upgradovaný irRemote bude podporovat i speciální nabídku pro stáhnutí databází jiných přístrojů. Jestliže si tak aplikace nebude rozumět konkrétně s vaším televizním přijímačem, jednoduše se připojíte na internet pro aktualizaci a vše bude v pořádku.









Pakliže by ani po aktualizaci nebyla komunikace mezi mobilem a televizorem navázána nebo byste konkrétní typ TV nenalezli v databázi přístrojů, můžete přímo kontaktovat vývojáře programu, kteří se postarají o nápravu. To však zdaleka není všechno. Nová verze programu by totiž měla podporovat nejen dálkové ovládání televize, nýbrž i videopřehrávače, DVD přehrávače, HiFi věže, satelitu a spoustu dalších zařízení.

Legenda je zpět

Nový irRemote pro Symbian S60 3rd jsme zatím bohužel neměli možnost vyzkoušet. Na internetových stránkách firmy Psiloc se však píše, že betaverze, která je k dispozici zákazníkům e-shopu, bude platná do 15. listopadu. Předpokládáme, že v tento den bude oficiálně uvedena na trh i plná a funkční komerční verze programu. Jakmile ji budeme mít k dispozici, přineseme vám naše postřehy v recenzi. Zatím se můžete podívat na poměrně pěkně vytvořené internetové stránky aplikace irRemote, kde vedle podporovaných mobilních telefonů můžete nalézt i seznam značek přístrojů, které bude možné dálkově ovládat.