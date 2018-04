FBI prolomila teroristův iPhone i bez pomoci Applu, vyplývá ze spisu

Vláda „se úspěšně dostala k údajům ve Farookově iPhonu, a tak už není pomoc Apple potřebná“, praví se v dokumentech zaslaných k soudu. Hovoří o iPhonu 5C, který vlastnil Syed Farook. Ten spolu s manželkou v San Bernardinu postřílel 14 lidí a dalších 22 zranil. Následně v přestřelce s policií oba zahynuli (více čtěte zde).

FBI zkoumá možnou komunikaci Farooka a jeho manželky Tashfeen Malikové s teroristickou organizací Islámský stát. Inkriminovaný telefon by prý mohl obsahovat důkazy.

Vláda „se úspěšně dostala k údajům ve Farookově iPhonu, a tak už není pomoc firmy Apple potřebná“, uvádí se v dokumentech zaslaných k soudu. Jakým způsobem se expertům pracujícím pro federální úřady podařilo do telefonu proniknout, ministerstvo nespecifikovalo.



Společnost Apple dříve varovala před vytvářením „zadních vrátek“ k obsahu mobilů, zneužitelných zločinci a vládami. Ministerstvo požadovalo od Applu, aby Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) poskytl program, které umožní telefon odblokovat. Na zprávu o odblokování útočníkova iPhonu reagoval americký výrobce počítačů a telefonů prohlášením, že k „žalobě nikdy nemělo dojít“. Firma varovala před vytvářením „zadních vrátek“ k obsahu mobilů zneužitelných zločinci i vládami.

Dříve ministerstvo požádalo o odročení soudního jednání, protože se úřady chystaly vyzkoušet novou metodu, od níž si slibovaly průnik k obsahu telefonu i bez pomoci výrobce (více zde). Ministerstvo si nicméně ponechalo prostor pro případnou soudní bitvu s výrobcem. Úřady v této při podporovali pozůstalí po obětech útoku v San Bernardinu.



Apple požadavky úřadů odmítal již od počátku sporu, protože by mohly vytvořit nebezpečný precedent, ospravedlňující v budoucnu další požadavky úřadů na přístup k osobním údajů dalších občanů z nejrůznějších důvodů. V tomto sporu se za Apple postavili bezpečnostní experti, ochránci práva na soukromí a další přední technologické firmy jako Google, Facebook či Microsoft.

Apple: spor s úřady tímto nekončí

Apple stejně jako další společnosti z oblasti komunikačních technologií si jsou vědomy, že proniknutím do Farookova telefonu dlouhodobý spor s úřady nekončí. Firma je prý připravena vést s vládou dialog o tom, kam až je možné zajít ve spolupráci při vyšetřování zločinů, při nichž policie potřebuje údaje zakódované v telefonech či dalších zařízeních.

Někteří právní odborníci tvrdí, že proniknutí do Farookova telefonu může nastavit nové standardy toho, kam až mohou úřady zajít v přístupu do soukromí obyvatel USA. „Co je vhodné a co už by mělo být za hranicí? Co bude FBI dělat s technikou, kterou právě objevila?“ řekl listu Los Angeles Times Gregory Nojemi z nevládní organizace Centrum pro demokracii a technologie (CDT).

Úspěch FBI podle něho přinese mimo jiné nový pohled soudů na všechny další podobné spory, v nichž budou mít úřady těžší přesvědčit justici, aby nařídila firmám spolupráci. Kongres, jehož někteří členové dosud zvažovali přijetí normy právně zavazující společnost Apple k odkódování telefonu, bude zároveň méně ochotný k podobnému kroku někdy v budoucnu sáhnout, dodal Nojemi.

Aktualizováno o vyjádření Applu a právního odborníka