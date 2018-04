Proleťte se v rychlých vznášedlech či vyzkoušejte hry z dob osmibitů (Hry do kapsy 156)

Novinky a aktualizace

Mahjongg v1.2

Stará čínská karetní hra Mahjongg se dočkala nového zpracovaní pro PDA.

Vaším úkolem je odstranit všechny karty z hracího pole. Karty odstraňujete jednotlivě po označení dvojice stejných listů.

Hra Mahjongg vám přináší až 200 různých karetních rozvržení (platí pouze pro rozlišení HiRes+, v opačném případě je jich 101), funkci Point of View, která vám pomůže hledat karetní páry, zvukovou podporu a pěknou grafiku.

Mahjongg je za poplatek $11.95 a výrobcem je firma Aylin .





Fox Searcher

Pokud jste už znuděni stereotypními hledači min, potom alespoň vyzkoušejte hru Fox Searcher od autora Vlada Kutka , která vám nabídne zcela jiné prostředí, než jste byli u klasických hledačů min zvyklí.

Cílem hry je namísto min hledat lišky a to ne v co nejmenším čase, ale co nejméně tahy. Autor také nezapomněl na majitele LoRes palmů pětkové řady.

Fox Searcher stojí $9.95 a demoverzi stáhnete ZDE .

5in1 Package

Balíček populárních osmibitových her přináší firma SymbComp a zahrnuje v sobě arkádové gamesky Froggy, Racing, BubbleShot a logické hry TicTac Toe a Destroyers.

Grafické zpracování her je věrné svým originálním předchůdcům. Za velmi nízkou cenu ($1.29) si můžete zakoupit kompletní balíček nebo jednotlivé hry od $0.40 - $0.60.

Elfin Forest

Elfin Forest je 2D akční hrou pro telefony Symbian S60. Jako mladá víla musíte v několika úrovních čelit nástrahám a nepřátelům a nasbírat co nejvíce penízků pro nejvyšší bodové ohodnocení.

Výrobcem hry je firma Tendbeyond a stojí $9.99.

Máte hluboko do kapsy?

Fast Tube

Fanoušci rychlých vznášedel mohou vyzkoušet novinku Fast Tube, závodní hru ve stylu Flux Challenge či Wipeout známou z konzole PlayStation.

Zatím se jedná o beta verzi, proto před hraním doporučujeme zálohovat vaše cenná data. Verzi pro PocketPC stáhnete zdarma ZDE a pro MS Smartphone TADY .

V přípravě

Pocket Heroes

Firma Tarasow´s Family uvolnila sadu screenshotů z připravované hry Pocket Heroes, podle jejíž názvu se jedná o klon slavné série tahové RPG strategie Heroes of Might & Magic. Pro další screenshoty klikněte na tento odkaz .