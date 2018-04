Proklepli jsme výsledky výrobců mobilů. Apple vydělal víc než Nokia

Nokia za uplynulé čtvrtletí prodala 108 milionů mobilů, Apple jen 7,4 milionu - tedy pouhou patnáctinu. Ovšem zisk z prodaných přístrojů měl o půl miliardy vyšší. Podle agentury Strategy Analytics vydělal Apple za poslední čtvrtletí 1,6 miliardy dolarů, Nokia pak 1,1 miliardy dolarů.

Za celou společnost však Nokia skončila po dlouhé době ve ztrátě, do které ji stáhla síťová divize a také neschopnost prodávat dostatečné množství dražších přístrojů. Přesto zůstává Nokia světovou jedničkou.

Druhé místo drží s velkým náskokem Samsung, třetí je další jihokorejská značka LG. Rozdíl mezi čtvrtým Sony Ericssonem a pátou Motorolou je minimální. Na obě značky se může brzy dotáhnout šestý Apple. Ten přitom prodává jediný model, ostatní výrobci jich nabízí desítky nebo stovky. Podrobně jsme vás o žebříčku výrobců informovali v tomto článku - čtěte Korea zasazuje Evropě tvrdý úder. Samsung a LG se tlačí na pozici Nokie

Nokia – osud Sony Ericssonu nepříjemně blízko

Po hodně dlouhé době se ve finančních výsledcích Nokie objevila červená čísla v položce provozního zisku. Jakkoli totiž pozice finského výrobce už delší dobu slábne, až dosud se dařilo firmu držet v zisku. V právě skončeném čtvrtletí však ohlásila provozní ztrátu ve výši 426 milionů eur (asi 11 miliard korun).

Nokia je samozřejmě finančně stále velmi silná a drží hotovostní aktiva ve výši 7,4 miliardy eur (190 miliard korun). Takže jedna ztráta, navíc nijak velká, rozhodně neznamená krach.

Na první pohled by se mohlo zdát, že si Nokia ukousla příliš velké sousto pohlcením síťové divize Siemensu a dodavatele mapových podkladů Navteq. Obě tyto společnosti se totiž na ztrátě poměrně výrazně podílejí. S finanční efektivitou Nokia Siemens Networks zápasí společnost už dlouho. Zatímco koncem loňského a začátkem letošního roku to vypadalo, že se divize vzchopí, aktuální výsledky vypadají dost bezútěšně. Čisté prodeje se propadly o více než 20 procent a z původní milionové ztráty ve třetím čtvrtletí 2008 se stala více než miliarda letos. Právě to, v kombinaci s nijak dobrými výsledky ostatních divizí, poslalo Nokii do ztráty.

Situace Navtequ je trochu jiná. Nokia získala tuto firmu relativně nedávno a její výsledky naznačují alespoň pozitivní směřování. Stále ale zůstávají za očekáváními a je otázkou, jestli lze 68 milionů eur ztráty považovat za úspěch. Je to méně než 80 milionů v loňském třetím čtvrtletí a také výrazně méně než ve druhém čtvrtletí letošního roku. Jenže divizi systematicky klesá provozní marže, aktuálně dosáhla depresivních -41 %.

K tomu všemu se nedaří ani divizi Devices & Services, tedy té, kam patří vše přímo související s mobilními telefony. Ta dosáhla aspoň pozitivních prodejů, a dokonce pětiprocentního růstu oproti předchozímu čtvrtletí. Jenže, meziročně ztratila skoro pětinu a provozní zisk se propadl na méně než polovinu. Když k tomu přidáme ještě pokles provozní marže o téměř osm procentních bodů, nemá Nokia rozhodně důvod k oslavám. Průměrná cena prodaného telefonu se snížila o 3 eura (75 korun), což souvisí s poklesem prodejů chytrých telefonů u Nokie.

Samsung – Jasná hvězda čtvrtletí

Když budeme hledat vítěze letošního roku, bude to jednoduché – Samsung. Tento jihokorejský výrobce začíná totiž Nokii pořádně šlapat na paty a rozhodně není vyloučeno, že si poměrně brzy prohodí pozice. Již v průběhu letošního roku se totiž dostal na první místo hned v několika evropských zemích. Zatímco Nokia se dostala do ztráty, Samsung roste stále výrazně rychleji, než je průměr trhu. Prodeje divize Digital Media & Communication dosáhly 23,25 bilionu korejských wonů (344 miliard korun), na čemž se více jak z poloviny podílela skupina Telecom.

Samsung tak roste jak meziročně, tak ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Sekce Telecom dokonce v obou parametrech zvýšila i provozní zisk, přičemž marže se udržuje stabilně na slušných deseti procentech. Provozní zisk celé divize je sice mírně nižší než v předchozím čtvrtletí, ale skoro dvojnásobný ve srovnání s minulým rokem. To naznačuje, že Samsungu se daří prodávat především dražší telefony, ze kterých je větší zisk. Ostatně jeho provozní zisk se meziročně zvýšil o více než polovinu.

Silnou pozici pomáhají udržet především dotykové telefony jako je Jet, Star či Corby. Oproti minulému čtvrtletí se ale průměrná prodejní cena telefonu snížila o tři procenta na 120 amerických dolarů (2 050 korun). Velká očekávání vkládají stratégové společnosti do rozvíjejících se trhů v Asii, kde by měl pominout vliv krize nejdříve.

LG – prodává více, ale pozor na peníze

Také druhý z korejských výrobců se s krizí vyrovnává velice dobře. Svou slabou chvilku si LG vybralo loni v polovině roku a od té doby jsou její výsledky poměrně slušné. Zejména v meziročním srovnání vypadá vše růžově (nebo spíše fialově). Dosažení hranice jedenácti procent tržního podílu je pro tuto společnost na poli mobilních telefonů opravdu historický úspěch.

Pravda ale je, že bližší pohled na finanční ukazatele tak úplně pozitivní není. Poměrně překvapivý je meziroční propad provozního zisku. Oproti 524 miliardám wonů (7,7 miliardy korun) ve 3Q 2008 to v aktuálně skončeném čtvrtletí bylo jen 390 miliard (5,8 miliardy korun). To je propad o více než třetinu.

Lépe je na tom přímo divize vyrábějící mobilní telefony, která svůj zisk meziročně o třetinu zvýšila. Ve srovnání s minulým čtvrtletím to však znamená propad o téměř polovinu. Přiznejme LG, že minulé čtvrtletí se mu obzvláště vydařilo. Přesto by se měli zřejmě v Soulu nad výsledky zamyslet. Zvyšovat prodeje je samozřejmě nutné, ale jak ukázal případ Siemensu, může to být také sebevražedné.

Sony Ericsson – čtvrté místo, a přesto problémy

Japonsko-švédský výrobce se protáhl na čtvrté místo. Je to ale výsledek, na kterém má větší podíl Motorola než samotný Sony Ericsson. Je otázkou, jak dlouho ještě tento výrobce bude existovat. Řada drobných náznaků nás totiž vede k přesvědčení, že už poměrně brzy by mohlo dojít k odkoupení podílu Ericssonu, takže by se na trh vrátila značka Sony. Jedním z takových náznaků byl i projev generálního ředitele Sony Europe na letošním veletrhu IFA. Sony navíc postupně stahuje svoje značky (Cybershot, Walkman) ze společné firmy. I to by mohlo naznačit brzký konec konsorcia.

Finanční výsledky mohou naznačovat mírný optimismus. Jenže, i když se ztráta snížila, pořád dosahuje téměř 200 milionů eur (konkrétně je to 193 milionů, tedy asi pět miliard korun). To je více než ve stejném období loni, kdy Sony Ericsson prodělal jen 33 milionů eur, tedy 845 milionů korun. Za jediný rok se snížil počet prodaných telefonů na polovinu a ve srovnání s předchozím čtvrtletím poklesla i průměrná cena prodaného telefonu. To vše znamená tržní podíl pouhých pět procent, což je mimochodem už jen dvojnásobek Apple.

Motorola – náznaky cesty z problémů

O definitivním konci amerického výrobce se spekuluje už dlouho. V poslední době ale hlasy jako by utichly. Leccos nasvědčuje tomu, že Motorola nabírá nový dech. Pro tohoto výrobce to však není nic nového, jeho vývoj připomíná sinusoidu. Vždycky se mu podaří téměř ovládnout trh na několik čtvrtletí a pak následuje postupný pád do hlubin. V minulosti jsme to zažili s modely StarTAC a později V3680 a Razr. Problém Motoroly je v tom, že nedokáže včas opustit úspěšný model. Postupně tak ztrácí zákazníky.

Aktuální krize už trvala poměrně dlouho, a tak řada odborníků pomalu ztrácela naději. Orientace na přístroje s operačním systémem Android ale vypadá velmi slibně. Motorola sice zůstává v poměrně velké ztrátě (problematické jsou především kumulované dluhy), ale aktuální čtvrtletí pro ni bylo jedno z nejlepších za poslední dobu. Provozní ztrátu se podařilo snížit na 183 milionů dolarů (3,1 miliardy korun), což je o třetinu méně než v minulém čtvrtletí a téměř zanedbatelné ve srovnání s astronomickým číslem 840 milionů dolarů (14,3 miliardy korun) ve stejném čtvrtletí loni. Motorolu tak nemusí moc mrzet ani propad prodejů.

Apple – mohutný útok na Motorolu a Sony Ericsson

Kromě korejských telefonů je jediným přístrojem, kterého se nedotkla krize, Apple iPhone 3GS. Prodeje tohoto modelu od jeho uvedení soustavně rostou a Apple si tak po desetinkách připisuje stále významnější tržní podíl. I když to pohledy do prodejen operátorů možná úplně nenaznačují, model 3GS je zřejmě nejlépe prodávaným telefonem Apple. U všech předchozích verzí nastal po rychlém nástupu propad prodejů. U 3GS ale prodeje rostou i v právě skončeném čtvrtletí.

Na Motorolu i Sony Ericsson už totiž Apple ztrácí jen něco málo přes dvě procenta tržního podílu. Apple přitom získává tržní podíl jediným aktuálně prodávaným telefonem. Lepší příklad efektivity nenajdeme. Vzhledem k tomu, že iPhone už se na trhu etabloval, nemůžeme očekávat růsty ve stovkách procent jako v minulých čtvrtletích. Stejně si ale iPhone oproti minulému čtvrtletí připsal velmi slušných 41 procent.

Meziročně je to sice pouhých sedm procent, ale mnohem zajímavější je, že tržby rostly o 185 procent. Znovu se tak ukazuje, že funguje obchodní model Apple, kdy firma mnohem více než na samotných telefonech vydělává na souvisejících službách. I díky tomu zůstává průměrná cena prodaného telefonu nad 300 dolary, konkrétně je to 312 amerických dolarů, tedy asi 5 350 korun. Úspěch iPhonu se zásadně odrazil i na výsledku celého Applu. Ten dosáhl, bez ohledu na krizi, druhého nejlepšího výsledku od roku 2008.

HTC – modla IT manažerů na trhu nic neznamená

Podle všeho měl mít taiwanský HTC za sebou opravdu dobré čtvrtletí. S plnou silou se vrhl do telefonů s Androidem a jako jeden z prvních se pochlubil přístroji s Windows Phone. Navíc by se měl vézt na vlně dotykových telefonů. Jenže dojmy mohou mást, a ačkoli vypadá při pohledu zvenčí HTC jako zajímavý konkurent významných značek, jeho podíl na trhu je pod procentem. Žádné dobré čtvrtletí se totiž nekonalo a třetí kvartál letošního roku byl pro HTC naopak druhým nejhorším od roku 2008.

V meziročním i čtvrtletním srovnání mu poklesly tržby o více než deset procent a to není zrovna málo. Zvlášť když počet prodaných kusů poklesl meziročně jen o tři procenta. Vysvětlení je jednoduché, HTC prodává stále levněji. Tomu nasvědčuje i soustavný pokles průměrné ceny prodaného telefonu. Ta se za poslední rok snížila o 52 amerických dolarů, to je skoro tisíc korun. Zatímco ještě loni stálo HTC více než iPhone, v aktuálně skončeném čtvrtletí se muselo spokojit s necelými šesti tisíci korunami.

Na druhou stranu je pravda, že podobnou cenu by řada výrobců považovala za skvělý úspěch. Bohužel HTC nedokáže při této ceně vygenerovat dostatečnou marži, takže provozní zisk se za rok snížil přibližně o milion taiwanských dolarů. Je otázkou, jestli nově představené modely jako HD2 dovedou přivést nové zákazníky, nebo se bude HTC pod vlivem sílící konkurence na poli smartphonů stále propadat.