Proklepli jsme nové Sony Ericssony – má se Nokia čeho bát?

Za několik posledních měsíců představil Sony Ericsson v několika vlnách velké množství novinek – celkem se dopočítáme sedmnácti modelů, které zatím stále ještě nejsou na trhu. Několik z nich doslova klepe na dveře a v recenzích vám je jistě představíme brzy, ale mnohé jsou zatím měsíce vzdálené uvedení do prodeje.

My jsme měli možnost si na několik dní vyzkoušet deset novinek a přinášíme vám naše první dojmy. Začneme u podle nás nejzajímavějších modelů. Jen dodejme, že mnohé telefony nebyly ve zcela finálním stavu a i konstrukčně se u nich může ledacos změnit.

Sony Ericsson C702 − odolný sympaťák, co vám najde cestu

První cyber-shot nové řady – podobně jako W v označení hudebních telefonů značí Walkman, C bude do budoucna označovat fotomobily řady Cyber-Shot. C702 nebude patřit na špičku, ale podle našeho mínění je to jasný hit.





Co nám dává takovou jistotu? Důvodů je hned několik. Tím prvním je, že telefon bude mít vcelku solidní výbavu – nová platforma podporuje EDGE, 3G i HSDPA, bluetooth je samozřejmostí stejně jako podpora paměťových karet. A k tomu všemu osvědčený třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou.

C702 je také líbivý a poměrně originálně působící telefon, který v nás tak trochu vzbuzuje vzpomínky na populární model T610. Navíc je C702 prvním odolným modelem výrobce, a ačkoli rozhodně nevydrží tolik co legendární Ericsson R310, je jeho konstrukce v současné době velkou konkurenční výhodou.





Pravda, telefon v nás především z hlediska odolnosti vůči tekutinám nebudí příliš důvěry, ale výrobce také tvrdí, že je odolný pouze proti postříkání vodou. Ostatně chybějící krytka datového konektoru, poměrně masivní žebrování hlasitého reproduktoru nebo žádné těsnění krytu baterie napovídá, že na potápění rozhodně vhodný C702 není. Ale konstrukce je jinak poměrně robustní a solidní, kryt baterie drží na místě zámek podobný tomu u starého Siemensu M35 a masivní poutko vedle má zajistit snadné připevnění telefonu téměř kamkoli. Jen škoda, že je plastové, nikoli kovové.





Hlavním lákadlem C702 ale bude vestavěný GPS modul. Půjde tak o ideální telefon pro turistiku a sport. Atraktivní bude i jeho cena – při uvedení do prodeje by se měla pohybovat pod hranicí 8 000 korun a bude tedy nejlevnějším telefonem s navigací. Součástí bude podpora Google Maps, software pro sledování a zaznamenávání tras a námi testovaný předprodejní vzorek disponoval softwarem Wayfinder. Otázkou je, jak to bude ve finále s licencí. Každopádně C702 si nás získal a vkládáme v něj velkou důvěru.

Sony Ericsson R306 Radio − hudba alespoň po vlnách

Na druhém místě v našem žebříčku novinek Sony Ericssonu se trochu překvapivě umístil jeden z nejlevnějších představených modelů. Ten je zástupcem nově vzniklé řady "rádiových“ mobilů – tedy telefonů s podporou FM a AM rádia.





Model je sice primárně určen pro méně rozvinuté trhy, ale nás velmi příjemně překvapil. Véčko nikterak anorektických rozměrů totiž zaujme svým designem, solidní konstrukcí a překvapivě slušnou výbavou – nechybí 1,3 megapixelový fotoaparát a bluetooth.





Doslova nadšeni jsme však byli hlavně z klávesnice telefonu. Ta je opravdu velmi povedená a psaní textovek bude pro uživatele tohoto telefonu jistě velmi oblíbená kratochvíle. To vše za cenu něco kolem tří tisíc korun.

Sony Ericsson C902 − tenkých pět mega

Nový král fotomobilů od Sony Ericssonu je ve skutečnosti jen tenkou alternativou k současnému modelu K850i. A upřímně řečeno, do našeho žebříčku nejzajímavějších novinek se na třetí místo dostal jen proto, že nás dost zklamal. Nenabízí oproti K850i prakticky nic navíc. Snad jen to, že standardně počítá s připojením externí GPS a tudíž i možností zaznamenávat polohu pořízení fotografie, podobně jako to dovede C702 s vestavěným navigačním modulem. Naopak C902 přišel o xenonový blesk.





C902 ovšem není kdovíjak šťastným krokem ani po konstrukční stránce. Tenký design je sice atraktivní, ale třeba dotykové senzory pro ovládání fotoaparátu zbytečně ubírají místo samotnému displeji, kolem kterého jsou rozesety. Pravda, displej je na druhou stranu opravdu špičkový a lepší jsme u Sony Ericssonu zatím neviděli.





Příliš nadšení v nás nebudí ani klávesnice telefonu – K850i se svým netradičním provedením ovládacích prvků na nás působí daleko lépe než klasické provedení v tomto případě. Klávesnice je hlavně příliš měkká, a i když jsou tlačítka v jednotlivých řadách skloněna, hůře se nám hmatem odlišují.





Korunu tomu všemu ovšem nasazuje podivná odsouvací konstrukce vršku telefonu – horní část s mikrofonem tvoří jakousi čepičku, která jde vysunout směrem vzhůru – odsouvá se i kus boků telefonu, za které je ideální přístroj v tomto případě držet. Vysunutím asi o 7 milimetrů se na zadní straně odhalí čočka pětimegapixelového fotoaparátu a přisvětlovací dioda. Telefon ovšem potom vypadá, jako by jej někdo dával dohromady jen tak ledabyle – čočka není ve středu vzniklé mezery a celek vypadá opravdu divně. Navíc se odsunutá "čepička“ v otevřené poloze všelijak kývá – uvidíme, jak na tom bude finální verze.

Sony Ericsson G900 a G700 − chytře proti konkurenci

Nová řada symbianových smartphonů od Sony Ericssonu se ani tentokrát nevzdává jak uživatelského prostředí UIQ, tak dotykového displeje. To dělá tyto telefony na jednu stranu velmi zajímavé, na druhou stranu je to obrovsky znevýhodňuje.

Modely G700 a G900 totiž stojí na staré hardwarové platformě původních UIQ modelů, která nepodporuje EDGE a HSDPA. To je hlavní konkurenční nevýhodou těchto novinek oproti mnohým současným symbianovým nokiím.

Jinak jsou totiž G700 a G900 jistě zajímavou alternativou – tedy pro toho, kdo je schopen snést prostředí UIQ. To totiž opravdu není nejmodernější, a ačkoli bylo ovládání oproti modelům P1i nebo W960i podstatně usnadněno, není to stále ideální – kontextové klávesy jsou totiž stále na displeji a nemají souvislost s žádným hardwarovým tlačítkem. Tedy krom potvrzovacího středu navigační klávesy. Rovněž rychlost reakcí na uživatelské pokyny není kdovíjak úchvatná, tady si ale přeci jenom pro jistotu počkáme na finální vzorky.





Abychom ale novým modelům jen nekřivdili. Ovládání se opravdu zlepšilo a dotykový displej bude jistě pro spoustu uživatelů jakýmsi bonusem navíc. Telefony se budou prodávat za poměrně příjemné ceny – G700 za cca 8 500 korun a G900 za 10 000. Přitom nepřijdou prakticky o žádnou funkci, kterou znáte z manažerského P1i – nechybí tak možnost práce s dokumenty Micorosoft Office nebo třeba funkce skenování vizitek.





Telefony se prakticky liší jen použitým fotoaparátem – G700 má třímegapixelový fixfocus, kdežto G900 nabídne pětimegapixelový foťák s unikátní možností výběru bodu ostření přímo na displeji – prostě prstem klepnete tam, kam chcete zaostřit, a telefon tam po chvíli zaostří.

Sony Ericsson Z770i − datový klasik ve véčkovém balení

Model Z770i je klasickým zástupcem střední třídy, který nemá ničím ohromit. Toto véčko je alternativou ke klasickému modelu K660i, který se rovněž teprve chystá na trh. Výbava obou modelů je totožná a vévodí jí především vestavěná podpora Push-emailu a EDGE s HSDPA.





To vše v poměrně konzervativním těle – skoro bychom řekli, že véčko Z770i působí usedleji než K660i klasické konstrukce. Jako pracovní telefon by ale měl kterýkoli z dvojice odvést výbornou práci.





Jen klávesnice modelu Z770i nás opravdu příliš nepřesvědčila – stisk kláves je velmi nejistý a i přes velkou plochu, která je k dispozici, se v ovládacím bloku tlačítka na sebe příliš mačkají. A navíc se nedají příliš snadno hmatově odlišit.

Sony Ericsson W760i − nadupaný walkman, ošklivé káčátko

Jeden z nejlépe vybavených walkmanů, který se chystá na trh, potěší uživatele především vestavěným pohybovým senzorem, GPS modulem, EDGE, HSDPA a třímegapixelovým fotoaparátem, bohužel bez zaostřování.





Jinak jde ale o poměrně nenápadný vysouvací telefon, který nás upřímně řečeno obzvláště vzhledem a použitými materiály příliš nenadchnul.

Sony Ericsson Z555i, T280i a R300 Radio − pro každého něco

Trojice modelů nižší a té nejlevnější třídy jsou telefony pro každodenní život běžného uživatele, které nemají úkol kohokoli lákat na špičkovou výbavu. Nejdražší z trojice – véčko Z555i − nabízí jako vrcholný prvek podporu EDGE, bluetooth a 1,3megapixelový fotoaparát a paměťové karty – tedy standard nižší třídy. Zaujme především designem – ten se bude líbit především slečnám a dámám. My si dovolíme tvrdit, že v případě stylovky by to chtělo trochu přidat na použitých materiálech.





T280i patří k nejlevnějším modelům, které by měl mít Sony Ericsson v portfoliu. Přesto neurazí svým vzhledem a překvapí podporou bluetooth a 1,3megapixelovým fotoaparátem. Stejně tak potěší použití kvalitních materiálů – okolí displeje vévodí kov. Zpracování se nám také hodně líbí, takže mezi masovkami předpovídáme T280i dobrou budoucnost.





To rádiový model R300 to bude mít těžší – bluetooth sice zůstává, ale VGA fotoaparát a AM/FM rádio u nás rozhodně nebude žádným trhákem. Na rozdíl od trochu vybavenějšího véčka R306 navíc nenabízí tento telefon tak dobrou klávesnici. R300 tak u nás asi v konkurenci R306 nebo právě T280i asi zapadne.





Kampak míříš, Sony Ericssone

Spousta představených modelů rozhodně neměla za úkol nijak zásadně zahýbat světem mobilních telefonů – jde o nahrazení vysloužilých modelů, logické pokračovatele řady nebo o zajímavé doplnění portfolia. Jenže se nemůžeme ubránit pocitu, že v mnoha případech prostě Sony Ericsson prodává ten samý mobil v deseti baleních – vždy se přístroje liší jen jednou, maximálně dvěma drobnostmi. Nepřipomíná vám to něco? Nám ano – Nokii zhruba v roce 2002 – tehdy se finský výrobce velmi hledal a na trh chrlil hromadu podobných modelů, v nichž se nemohl zákazník vyznat.

Sony Ericsson je na tom dnes dost podobně, ale má jednu výhodu – doba pokročila a hledání skulinek na trhu je daleko důležitější než tehdy, navíc výrobce čím dál jasněji drží rozdělení mobilů do jednotlivých produktových řad. Přesto se občas v jejich hierarchii nevyznáme – je lepší K850i (xenonový blesk) nebo C902 (tenká konstrukce)? A nevystavuje se výrobce riziku, že se zákazník při vybírání mezi těmito modely nakonec kvůli neskutečnému bolení hlavy z onoho dilematu rozhodne úplně jinak? Třeba pro nedávno představenou Nokii 6220 Classic, která mimochodem oba zmíněné SE strčí do kapsy?