Proklepli jsme Nokii Tube. Je lepší, než jsme čekali

Tak konečně už i Nokia vstoupila do segmentu mobilů s dotykovým displejem ovládaným prsty. Ač se to mnohým líbit nebude (a Nokii obzvláště), tak tuto kategorii můžeme nazvat "mobily ve stylu iPhonu". A právě s iPhonem bude Nokia Tube jistě často porovnávána. V něčem iPhone překonává, v jiných směrech mu nestačí. V jednom ale bude mít nad iPhonem značnou výhodu a to v případě ceny. Tu Nokia nasadila překvapivě nízko.

O Nokii Tube se poprvé mluvilo před rokem při představení novinek řady XpressMusic. V době iPhone šílenství se zástupci Nokie netajili, že dobrý nápad rádi okopírují. Na výsledek jsme si ale museli počkat přes třináct měsíců. Čtvrteční londýnská premiéra, na kterou jsme byli pozváni, produkt odhalila oficiálně. První fotografii a technické údaje jsme vám ale přinesli exkluzivně již o týden dříve.

Tube není oficiální označení produktu, ale jen jeho kódové označení. Přesto si dovolíme tvrdit, že se vžije lépe, než poněkud dlouhý oficiální název 5800 XpressMusic. Ano, novinka totiž patří do hudební řady výrobce, kterou se Nokia snaží bojovat s obdobnou řadou mobilů od Sony Ericssonu s kultovním názvem Walkman.

Pokud pomineme starší a dnes již pozapomenuté modely, je Tube první Nokií s dotykovým displejem. Doposud se Nokia této technologii uživatelského prostředí vyhýbala, ač především u komunikátorů jí to bylo často vyčítáno. Novinka ale s komunikátory nic společného nemá, je to především hudební mobil s "doplňkovou" paletou funkcí, kterou jí může drtivá většina mobilů závidět.

První, co nás na Tubu zaujalo, jsou jeho rozměry. Čekali jsme pořádnou placku a do ruky jsme vzali poměrně střídmý mobil, který se proporcím běžného telefonu blíží rozhodně víc, než většina konkurentů s iPhonem v čele. Úplný kolibřík to sice není, ale pro běžné použití má novinka zcela ideální rozměry a i hmotnost je zcela akceptovatelná.

Křištálová lupa Design nic nového nepřináší a popravdě, ani nic zásadně jiného přinést nemůže. Předku telefonu dominuje displej, pod ním najdeme tři mechanické klávesy a to je na první i druhý pohled vše. Zadek telefonu je o fous fotogeničtější, ale zase vypadá jako každá druhá Nokia z této strany. Boky a přední hrany telefonu zdobí buď modrý nebo červený pruh. Vyloženě ošklivá Nokia Tube není, ale těžko o ní můžeme tvrdit, že je to vzhledově vytříbený a stylový přístroj. Účel zde předčil formu, ale to není výtka, spíš jen konstatování. Zpracování je průměrné, což platí i o použitých materiálech. Prostě ani špatné, ani výborné - jsou průměrné.

Na prezentaci novinky si zástupci značky dali výrazně záležet při komentování displeje. Prý je nejlepší, jaký si dnes můžeme u mobilu této třídy pořídit. Ano, displej je výborný a to jak po stránce papírových předpokladů tak i na živo. Ale sami si nedovolíme tvrdit, že je nejlepší. Chybělo nám nejenom přímé porovnání, navíc se nám příliš nelíbila grafika menu, která za kvalitou samotného displeje zaostává a první dojem z něj poněkud kazí.

Kvalita zobrazení displeje je jedna věc, ovšem jako jediný prostředník mezi telefonem a uživatelem je u něj daleko důležitější přesnost, kterou při této činnosti nabízí. Po pravdě, na iPhone nemá, ale to rozhodně neznamená, že je displej špatný. Menu je poměrně solidně rozvržené, takže jej lze opravdu obstojně ovládat prsty. Pero a podivný druhý dodávaný ovládací prvek v podobě jakéhosi trsátka není v hlavních položkách nutné používat.

Potud je na tom Nokia o chlup lépe než HTC se svým rozhraním TouchFlo nebo Samsung či LG u svých modelů s dotykovým displejem. Zcela stejně jsou na tom všechny uvedené přístroje u hlouběji zanořených položek menu, kde docela titěrné položky (především nejrůznější kontextové nabídky) se nejlépe ovládají perem (nebo oním trsátkem), případně to jinak ani nelze. U nové Nokie nám se nám jen zdálo, že je menu jakoby tupé. Displej na dotyk reagoval se zpožděním. To však může být způsobené tím, že jsme zkoušeli prototypy s předprodejní verzí softwaru.

Jak jsme již uvedli, menu je poměrně přehledné a logicky rozvržené. Občas se sice může zdát, jakoby někde něco chybělo - prázdné plochy rámují zbytečně přehuštěné plochy s virtuálními tlačítky. Celkově ale konstruktéři odvedli dobrou práci a dobře implementovali operační systém Symbian do podoby pro ovládání přes dotykový displej.

Pro většinu zákazníků jsou nejdůležitějšími parametry dotykového displeje schopnost projíždět seznamem položek a především psaní textů. V prvním případě musíme Nokii pochválit, listování je velmi přesné. V druhém případě opět chválíme, Nokia Tube totiž nabízí všechny běžné způsoby zadávání znaků.

Pro ovládání prsty je zde klasická alfanumerická klávesnice v poloze vzpřímené, která má velká tlačítka. Ta samá klávesnice ve verzi na šířku je zajímavá, ale asi zbytečná varianta. Mnohem praktičtější je virtuální QWERTY klávesnice, která nabízí opravdu luxusní velikost kláves. Pro příznivce pera jsou zde dva další způsoby psaní. Prvním je rozpoznávání psaného písma, což bychom u telefonu této třídy ani neočekávali. Poslední možností je jakási miniaturní QWERTY klávesnice, která nám přišla zbytečná. Ostatní způsoby zadávání znaků ji předčí.

Ale nejenom prací bude majitel Tubu živ. Pro zábavu je zde nové multimediální menu, které lze vyvolat senzorovým tlačítkem nad displejem. Z menu se lze dostat do všech potřebných položek. Samotný hudební přehrávač nic zásadně nového nepřináší, ono ani není co. Zajímavější vlastností v tomto směru jsou opravdu hlasité reproduktory. Video přehrávač pak zaujme výborným obrazem, ale strašně pomalým otvíráním souborů a problémy při přetáčení obrazu. Ale opět dodáváme, v ruce jsme měli jen prototypy.

Výbava Tubu je opravdu bohatá (podrobně se jí budeme věnovat v recenzi, parametry pak najdete zde). A to především v porovnání s cenou přístroje, která by se měla pohybovat jen těsně nad osmitisícovou hranicí (předběžně 8300 korun). A to je docela lákavá nabídka, která může Applu a jeho iPhonu přidělat vrásky na čele. Jenže iPhone 3G se již více jak dva měsíce prodává ve světě a přes měsíc i u nás. Tube přijde do prodeje do konce roku, snad již v listopadu, ale u nás si počkáme asi až na leden. Ztráta vánočního trhu pak může být pro tuto zajímavou novinku Nokie docela zásadním problémem. Konkurence nespí a své podobně koncipované přístroje na vánočním trhu mít bude.