Proklepli jsme nejlepší symbianovou Nokii, model N8 má co nabídnout

Nejlepší symbianová Nokia současnosti, model N8, tak trochu klame tělem. Není to totiž žádná fotogenická kráska. Ve skutečnosti je ale její kovové tělo poměrně atraktivní a velkou výhodou mezi záplavou ostatních dotykových mobilů je netuctovost.

Tvary N8 nejsou vyloženě líbivé, avšak originální a neotřelé. A to se počítá. Konstrukční zpracování je na výborné úrovni, zdá se, že mu Nokia tentokrát podřídila zcela vše. Kvůli tomu nelze například vyměnit baterii. Telefon padne dobře do ruky, mohou za to zaoblené boky i fakt, že přístroj není nijak extrémně hubený. N8 se bude nabízet v řadě barevných variant, více jí přitom sluší pestřejší barvy.

Nám se hodně líbí zelená a oranžová verze, naopak stříbrná varianta je dost nevýrazná. Ačkoli je N8 kvalitně zpracována a vyrobena z kvalitních materiálů, nepůsobí kdovíjak luxusním dojmem. Je spíše mladistvá a svěží. Tato charakteristika jí jistě pomůže v boji s úhlavními konkurenty, mezi které patří třeba celokovové HTC Legend.

(Staro)nový Symbian

Nokia N8 je prvním telefonem s novou generací operačního systému Symbian^3. Oproti starším verzím slibuje řadu pozitivních změn. A opravdu, při krátkém seznámení s telefonem jsme si ověřili, že několik doposud známých nedostatků Symbianu zmizelo. Některé mouchy ale zůstávají.

Grafika uživatelského prostředí doznala potřebných změn, stále si však nemůžeme pomoci, prostředí systémů iOS X, Android, Windows Phone 7 nebo Bada nám přijde atraktivnější. Překreslování některých nabídek a spouštění aplikací telefonu navíc stále trvá. Jistě, může to být vlastnost telefonů v prototypovém stádiu, zkoušené kousky stále ještě nebyly finální prodejní verze. U ostatních výrobců jsme ale narazili na rychlejší prototypy.

A to N8 neporovnáváme s dnešní špičkou dotykových mobilů, která je (až na iPhone) osazena gigahertzovými procesory Snapdragon. N8 stavíme proti jím hardwarově rovným, tedy HTC Legend, HD mini nebo Sony Ericssonu Vivaz. Právě Vivazu se svou rychlostí blíží, bude to chtít ale ještě trochu doladit. Reakce na dotyky na kapacitním displeji zatím nejsou tak přesné jako u konkurence.

Oproti starším verzím Symbianu je tu znát drobný posun v ovládání. Přidávání widgetů na úvodní obrazovku bude jednodušší. Má tři strany, mezi kterými lze listovat. V menu konečně není nutné potvrzovat volby dvojitým poklepáním na patřičnou položku, eleganci kinetického skrolování by se ale měla Nokia u konkurence učit.

Naopak některým kouskům se Nokia přiučila. Lepší je především propojení se sociálními sítěmi, kalendář v telefonu je kupříkladu schopen stahovat data z kalendáře na Facebooku. V rámci jedné aplikace můžete sledovat, co se děje nejen na Facebooku, ale i Twitteru. Vytvořit příspěvek je také otázkou několika kliknutí. Novinkou je možnost sdílení vlastní polohy přímo na Facebook. Nový Symbian působí celkově svěžejším dojmem, stále má ale co dohánět.

Těšíme se na fotoaparát

Velkým lákadlem N8 má být její fotoaparát. A zřejmě po právu. V dané cenové kategorii nenabízí nikdo lepší. Dvanáctimegapixelový foťák s xenonovým bleskem patří mezi absolutní špičku. Ovládání je jednoduché a intuitivní, v přítmí prezentačního sálu jsme se pokusili pořídit i několik fotografií.

Na první pohled sice nenadchnou kvalitou, musíme si ale uvědomit, že jsme s tímto mobilem fotili v podmínkách, ve kterých měly i naše pracovní fotoaparáty potíže s pořízením použitelných snímků. V takovém případě pak zaslouží fotky z N8 velké uznání. Fotoaparát jistě bude pro mnoho zájemců o tento mobil právě tím hlavním důvodem ke koupi.

Ukázkové snímky vykazují sice hodně šumu, jsou ale pořízeny v poměrně tmavém prostředí se spoustou kontrastů a bez blesku, který se nám narychlo nepodařilo donutit ke spolupráci. Finální kusy mohou samozřejmě fotit podstatně lépe.

Přednosti i negativa

Na jakékoli hodnocení Nokie N8 je zatím příliš brzy. K tomu budeme mít koneckonců dostatek prostoru v recenzi. Než však telefon budeme mít k dispozici, můžeme konstatovat, že největšími lákadly N8 budou fotoaparát a vzhled. Naopak strašákem a jakýmsi otazníkem zůstává operační systém. Nesmíme však zapomenout na to, že je Symbian stále nejpopulárnějším mobilním OS, a N8 tak nebude mít o zástupy příznivců nouzi.