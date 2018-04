Proklepli jsme nejkrásnější manažerku - recenze Nokia E66

Suma sumárum - elegance, extravagance

Co říci závěrem? Nokia E66 je výborně vybavený telefon zaměřený zejména na práci, přesto nabízí nezvykle bohatou multimediální výbavu. Ač by se mohlo zdát, že jde hlavně o slova chvály, předchozí věta skrývá i kritiku. Firmám se totiž jistě nemusí líbit přítomnost FM rádia a do přísně střežených prostor zas E66 nepustí kvůli kvalitnímu integrovanému fotoaparátu. Pro manažery, kterých se však tyto neduhy nedotknou, bude nová stylová Nokia věrným společníkem, který jim pomůže nejen při vyřizování každodenní agendy. Mohou s ním směle trávit i volný čas, jediným potvrzením volby pro přepnutí režimu udělají z pracovního nástroje svůj kapesní multimediální přehrávač. Budou si ale muset zvyknout na malé neduhy přístroje, mezi něž patří poruchové čidlo automatického zámku kláves či slabší citlivost na příjem mobilního signálu. Prim naopak hraje kvalitní zpracování a možnost dalšího rozšiřování schopností díky otevřenému operačnímu systému. A k nabízené výbavě i poměrně rozumně nastavená cena.