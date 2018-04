Proklepli jsme nástupce Nokie N95 a vyzkoušeli jeho revoluční displej

Kromě již v Barceloně ohlášeného modelu N96 chystá Nokia na podzim i další zástupce své N Series, kam patří nadupané multimediální přístroje pro náročné uživatele. Ty sice neumožní svým vlastníkům listovat fotkami pouhým posunováním prstem, a dokonce ani nemají ten "úplně nejlepší mobilní internetový prohlížeč na světě", ale zase můžete z toho špatného prohlížeče klidně pustit Flash video. A to už nemluvíme o tom, že s nimi pořídíte fotky, na které se dá koukat. Na druhou stranu nedostanete nic nového pod sluncem. Vše už Nokia dva roky nabízí, ale ve starém hávu.

A jsme u zásadního problému nových nokií. Z pohledu uživatele je totiž těžké najít důvod, proč svůj starší model vyměnit. Novinek, které v úterý představené modely přinášejí, zase není tolik. Modely N95 a také N73 či N78 byly opravdu nadupané a nabízely snad úplně všechno. Prostoru pro další výbavu už tak mnoho není. V tomto směru zatím Nokia nepřišla s něčím převratným (z pohledu funkční výbavy).

Na druhou stranu ale životní cyklus jak N95, tak faceliftované N95 8 GB pomalu končí a Nokia si nemůže dovolit nenabídnout něco nového. I když je jasné, že někdo, kdo před rokem investoval nemalou částku do N95, asi nebude ještě úplně připraven tuhle investici odepsat a připravit si stejnou sumu na nový model s několika málo vylepšeními.

Co se možná trochu hůře chápe, je strategie Nokie – proč nahrazuje jeden model (N95) hned třemi? Model N79 jakoby evokoval, že má být nástupcem N73, jenže pak tu máme ještě N78, která dorazila na trh poměrně nedávno. Zkrátka, uživatelé budou mít v modelech pořádný zmatek. V plánech nadále zůstává nejvybavenější nokia všech dob v podobě modelu N96. V tomto případě půjde ale o prémiový (a pravděpodobně i relativně hodně drahý) mobil, takže Nokia přichystala i levnější varianty. Jejich podrobné specifikace najdete zde.

Dochází tak k trochu paradoxní situaci, kdy v únoru představená N96 nemá některá vylepšení, která budou moci nabídnout modely N79 a N85. Jedním z příkladů budiž krytka objektivu fotoaparátu, která se – zřejmě po protestech uživatelů – vrací. Bohužel N96 se jí nedočká, obě novinky ji už ale mají.

Když mluvíme o foťáku, obě novinky mají 5Mpx fotoaparát. Oba přístroje byly na tiskové konferenci k dispozici pouze v prototypech, takže kvalitu nechceme příliš hodnotit. Zklamala nás ale velikost objektivu, který nebudí příliš velká očekávání. Navíc ani jeden z přístrojů nemá xenonový blesk, takže se musíme spokojit s diodami. Oba přístroje mají dvě, ale blesk to pořád není.

Dalším společným vylepšením je zabudovaný FM vysílač, se kterým jsme už měli tu čest v modelu N78. To je od Nokie poměrně dobrý nápad, který umožní pohodlně poslouchat hudbu třeba s přáteli či výrazně vylepšit miniaturní plážové rádio. Oba přístroje jsou také vybaveny stereo reproduktory, které na první poslech nezněly úplně špatně. I když hi-fi to samozřejmě není. Oba ale mají klasický 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Tak jako v předchozích modelech, nechybí ani v novinkách podpora HSDPA, byť pouze 3,6 Mb/s. Na rozdíl od N73 nabízí většina nových modelů N Series i podporu bezdrátových sítí wi-fi. Pochopitelně nemůže chybět ani GPS přijímač, který navíc funguje poměrně přesně a poradí si (nejen) s Google Maps. Telefon tak může fungovat i jako docela pohodlná navigace, citlivost čipu se zdála srovnatelná s modelem N78 stejně jako rychlost startu.

Barvičky pro náročné ženy

Ještě před pár lety by bylo asi hodně troufalé ohlásit, že telefon nadupaný funkcemi a postavený na operačním systému Symbian je určen především pro ženy a dívky. Když dámský telefon, tak musel být růžový a pokud možno neumět nic než SMS a volání. Jenže to už dávno neplatí. Ženy jsou stejně náročnými uživateli jako muži. Pokud tedy budeme předpokládat, že většina zákazníků využívá své symbianové smartphony naplno, což je téměř nepravděpodobné.

Kromě toho ale hodně dbají i na design, proto Nokia oprášila už téměř zapomenutý koncept výměnných krytů. Při nákupu dostane zákazník, nebo spíše zákaznice hned tři, k dispozici je jich ale mnohem více. Ale nejde jen o obyčejnou změnu krytu jako v minulosti – jakmile kryt nasadíte, změní se podle jeho barvy i barevné schéma na displeji. Zbytečné, ale velmi efektní. Jen škoda, že jako u N78 nebo i N96 je zadní kryt opět velmi slabý. Vzhledem k předpokládanému častému měnění to není úplně dobré.

Jinak je N79 telefonem poměrně klasického střihu. Nemůžeme si pomoci, ale přední bílá strana je přece jen trochu nuda a drobný designový prvek by si zasloužila. Telefon padne příjemně do ruky a necelých 100 gramů váhy ženy určitě ocení. Podařená je klávesnice, Nokia, zdá se, aspoň pro tentokrát opustila od designových šílenosti stylu N78. Na klávesnici zbylo navíc pod displejem poměrně dost místa, takže klávesy jsou opravdu pohodlné. Příjemné jsou i vystouplé klávesy pod displejem.

Trochu hůře přístupné je jen tlačítko menu. Středový čtvereček je akceptovatelný, rozhodně reaguje lépe než u N78. Zajímavostí je krytka Micro SD slotu (v balení bude 4GB karta) a Micro USB konektoru. Nejsme si úplně jisti, jestli toto řešení nebude potenciálně nebezpečné. Při neopatrném zastrčení konektoru by mohlo totiž omylem dojít k vysunutí a následné ztrátě karty. Zaujalo nás také, že oba nové modely mají mechanické tlačítko pro zamknutí klávesnice.

Kříženec na video

Model N85 má být určen všem, kteří mají (nebo by chtěli mít) N95 a přitom si netroufají na N96. Mělo by tak jít o relativně levnější alternativu s předpokládanou cenou kolem 13 000 korun s daní. Přitom ale oproti modelu N96 zase o tolik nezaostává. Pochopitelně, je tu už zmiňovaný menší objektiv a chybí také podpora mobilní televize DVB-H. Jinak se ale výraznější zaostávání nekoná.

K dispozici bude méně paměti, ale vzhledem k tomu, že již brzy by se na trhu měla objevit 16GB Micro SD karta, takový problém to asi nebude. Příliš nás ale nenadchlo, že designem patří N85 po bok lesklých černých modelů poslední doby. Tento trend u Nokie uživatelé příliš neoceňují a je pravda, že tyto telefony budete prakticky nepřetržitě leštit. V lesklém povrchu se opět ztrácejí klávesy, pokud je telefon zhasnutý. Místo opatlaného displeje (u mobilů s dotykovým ovládáním) tak budete mít opatlanou klávesnici.

Část funkčních kláves pod displejem je hodně podobná modelu N78. Jen doufáme, že středový čtvereček bude v tomto modelu výrazně přepracován. Na první dotek se nám zdál o něco lepší, ovšem nějak výrazný rozdíl jsme – bohužel – nepozorovali. Ale pořád se utěšujeme, že jde o prototyp.

Opět se jedná o dvojitý slider, tedy stejný koncept, se kterým přišla už N95. Samotná alfanumerická klávesnice je opět poměrně podařená a na klávesách se píše dobře. Dokonce i na první řadu kláves pod hranou horního dílu zbylo relativně hodně místa, takže ani tady nenastane problém. Horní multimediální klávesy jsou mírně přepracované a opět o něco pohodlnější. Navíc by měly jít využít ve více situacích než dosud (například zoom fotek).

Zezadu je N85 hodně podobná N96, dokonce mají i téměř totožné barevné zpracování. Objektiv je chráněn krytkou, je ale výrazně menší. Důležitější je ale pohled zepředu – jako jeden z prvních telefonů má mít N85 nový AMOLED displej, který by měl odstraňovat nevýhody původních TFT displejů i OLED. Nabídnout by měl především výrazně vyšší kontrast a čitelnost na slunci.

Ve srovnání s jinými telefony s OLED na trhu jde asi o pokrok, jinak nás ale naživo telefon nijak neohromil. A i pokud jsme na slunci položili běžnou N95 a N85 vedle sebe, žádný šokující rozdíl v kontrastu displeje se nekonal. Spíše se nám zdálo, že – jako běžné OLED displeje – má i nový AMOLED trochu problém s jasem a věrností barev. O něco vyšší je ale pozorovací úhel.

To se může hodit, jedním z hlavních trumfů novinky by totiž mělo být přehrávání videa. Brzy bychom se tak měli dočkat vylepšení PC Suitu, který bude umožňovat konvertovat (nechráněná) DVD přímo do telefonu. Vše by mělo fungovat podobně jako nyní u hudebních CD. V Česku prodávaném balení by měla být N85 navíc doplněna legendárním filmem Dědictví aneb Kurvahošigutentag.

Zajímavostí je, že telefon by měl být schopen přehrávat video až 7 hodin. Pokud by vám to nestačilo, měla by být v balení také standardně nabíječka do auta. Přístroj by měl navíc zvládat natáčet video ve VGA rozlišení s 30 snímky za sekundu. Otázkou je, jestli tuto funkci opět neučiní nepoužitelnou velká komprese jako u N95.