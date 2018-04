Proklatě výkonný bouřlivák - recenze ASUS 552w

ASUS 552w vtrhl na světové trhy doslova jako blesk z čistého nebe. Ano, takový příměr lze v tomto případě skutečně použít, neboť ještě před měsícem nebylo o tomto modelu ani vidu ani slechu a dnes je již součástí nabídky nejednoho internetového prodejce.

Přes svůj nevýrazný vzhled rozhodně nejde o šedou myšku a v jednom směru je to právě ASUS 552w, který ční vysoko nad konkurencí.

ASUS 552w a další dva telefony z téže stáje – starší, přesto stále oblíbený P535 a model P526 s numerickou klávesnicí.

Stručná charakteristika:

Windows Mobile komunikátor se špičkovým výkonem, podporou sítí třetí generace, satelitní navigací a 2.0 MPix fotoaparátem.



Obsah balení:

nabíječka

stereo HF

USB kabel

husí krk a držák do automobilu

cigaretová nabíječka

nylonové pouzdro

akumulátor

CD s AS a WM Device Center

manuály

HTC Touch, právě tak se jmenuje zařízení, s nímž by si někdo mohl nový ASUS splést. Ovšem jen na první pohled. Ten druhý už by odhalil řadu rozdílů. ASUS 552w je drobný PDA telefon příjemné tloušťky a oblých tvarů, na ostré přechody tak téměř nenarazíte. Celý telefon je laděn do slušivého tmavého oblečku, který mu připisuje punc luxusního zboží. Přední strana je, podobně jako u drtivé většiny nových komunikátorů, lesklá, což sice vypadá dobře, ale praktičnost je bohužel nulová. Koneckonců, kdo by taky toužil po věčně upatlaném telefonu?

Nepřehlédnutelným prvkem čelní strany je samozřejmě dotykový displej a sada ovládacích prvků, kterým vévodí pokovená čtyřsměrová klávesa se středovým potvrzovacím tlačítkem. Dále je to klávesa OK a spouštěč nadstavby pro rychlé spouštění oblíbených programů nebo volání vybraných kontaktů. Čtveřici kláves uzavírá dvojice k uskutečňování hovorů.

Tlačítka jsou zhotovena z tvrdého plastu a mají bezproblémový stisk i odezvu. Nad displejem je tradičně sluchátko telefonu a drobná signalizační dioda. Lem okolo přední části je tvořen měkčeným plastem s antibakteriální úpravou.





Necelou spodní polovinu boční strany tvoří plastový lem s kovovou úpravou. Na něm je vyvedeno logo ASUS a z druhé strany je pak zasazena spoušť fotoaparátu. Spodní hrana pak obsahuje obligátní miniUSB konektor, mikrofon a reset tlačítko.

Horní bok slouží k zapnutí telefonu nebo k vytažení dotykového pera, které je kompletně z plastu a nebudí nijak luxusní dojem. Spíše naopak. Vlevo ještě najdeme kolébkový regulátor hlasitosti a krytkou chráněný konektor pro externí GPS anténu, vpravo pak posuvný patent k uzamčení displeje. Tím jsou komunikátory ASUS proslulé.

Zadní část krytu je díky gumové vrstvičce rovněž matná a tvořena jedním dílem. Pozornost na sebe poutá mřížka systémového reproduktoru a samozřejmě hliníkový dílec s objektivem fotoaparátu a nápisem 2.0 MPixels.

Zpracování je na velmi dobré úrovni, což v kombinaci s ukázkovým lícováním jednotlivých částí krytu znamená, že konstruktéři odvedli skvělou práci.

Paměť a procesor

První WM telefony dostupné na našem trhu, tedy ASUS P525 a P535, platily za výkonná zařízení trhající rekordy všech dostupných výkonnostních testů. Od té doby jsme se však podobně rychlého zařízení téže značky nedočkali, variantu P735 nepočítáme. Dvojice P526 a P527 poháněl slabší 200 MHz procesor, který nestačil ani na pohodlnou práci, natož na vítězství v některých testech. Nový model s kódovým označením 552w je opět rychlíkem a ne ledajakým. Jak se totiž později dočtete, jde o nejvýkonnější WM komunikátor vůbec. A jakému hardware ASUS vděčí za takové chvalozpěvy? Srdcem telefonu je nejnovější čip Marvell Tavor taktu 624 MHz. Je zbytečné, aby procesor i při běžných úkonech neustále chvátal na nejvyšší „otáčky“, a proto je připravena utilita k řízenému snížení taktu CPU. Vedle trojice režimů (turbo, standardní, úsporný) je možné zvolit režim automatický, kdy si telefon volí aktuální takt dle aktuálních potřeb.

Odezva je i v úsporném režimu velmi dobrá a i při náročnějších úkonech si hravě vystačíte se středním taktem. Osazení 128 MB operační paměti lze, vzhledem k takřka 65 MB volných, označit za zcela dostatečné. ASUS nikdy nezapomene ke svým WM zařízením přibalit hezkou dávku bonus aplikací, které se samozřejmě odrazí na volné uživatelské paměti. V tomto případě je z celkových 256 RAM k instalaci aplikací přístupná asi jen čtvrtina (65 MB). To však nelze považovat za nedostatek, vždyť 4 GB microSDHC kartu seženete již za 400 Kč a WM zařízení bez paměťové karty dnes používá jen opravdový hamoun, případně uživatel HTC Diamondu. Ten, jak víme, ani možnost rozšíření paměti kartou nenabízí. Pokárání si zaslouží trnitý přístup k paměťovému slotu, který je umístěn pod šuplíčkem pro SIM a tak je nutné při manipulaci s paměťovou kartou vždy vyjmout i baterii. Název ASUS 552w Rozměry [mm] 60,5 x 102 x 14,5 Hmotnost [g] 105 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Marvell Tavor PXA930, 624 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Triband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 240 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,8" (72 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace aGPS Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR, A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 2.0 MPix Autofocus ano Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 100 mAh



Displej a ovládání

PDA telefonů s jemnými VGA displeji přibývá jak hub po dešti, nový ASUS ale jemným zobrazovačem nedisponuje. Jeho uživatelé se tak budou muset spokojit s běžnějším rozlišením 240 x 320 obrazových bodů. Pokud mě paměť nešálí, pak je 552w vůbec prvním komunikátorem značky ASUS, jehož displej je v rovině s okraji. Není třeba dodávat, že takové řešení dnes uživatelé žádají, jelikož je tak umožněno snadné ovládání telefonu palcem.

Regulace svítivosti displeje je možná v celkem osmi krocích, přičemž při nejvyšším nebudete mít problémy s čitelností ani na přímém slunci. Nejnižší stupínek se pak bude hodit třeba při večerní četbě eknih. Testovaný vzorek ale při nejnižším jasu viditelně poblikával. Tento defekt se však při vyšší intenzitě ztratil, nebo jej spíše oči přestaly registrovat.

V každém případě jde o nešvar, který by potenciální zájemce určitě neměl přehlížet. Je ale možné, že jde pouze o záležitost testovaného kusu. Citlivost dotykové vrstvy je vysoká a potěší i její reakce na dotyková gesta. Snadno tak můžete v nabídce programů listovat hlazením displeje.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Na Pocket PC bez telefonního modulu dnes téměř nenarazíme a nový ASUS je jen dalším důkazem současného trendu. Uživatelé chtějí jedno univerzální zařízení a ne po kapsách tahat dvě tři jednoúčelové krabičky. ASUS 552w umožňuje hlasovou komunikaci a datování ve třech GSM a jednom UMTS pásmu. Brouzdání po internetu je možné s použitím GRPS/EDGE, ve velkých městech republiky lze stahovat i podstatně rychleji s využitím HSDPA.

Telefonní aplikace se od standardní WM 6.1 mírně liší. Jiná je tak klávesnice k vytáčení čísla a filtraci jmen postupným zadáváním znaků. V adresáři lze naplno využít dotykových gest (lze v nastavení – Gester zakázat), navíc je možné mezi jednotlivými kontaktními údaji daného jména (telefon domů, mobilní číslo, email, IM) navigační klávesou snadno přepínat. Kromě běžných funkcí telefonu, jako je blokování hovorů, jeho přesměrování nebo možnost konferenčního hovoru, je v paměti bonus aplikace s názvem filtr hovorů, která je známým black a white listem. Snadno tak nastavíte, která čísla se vám dovolají a pro která bude vaše číslo vždy nedostupné. Samotné telefonování probíhalo zcela bez problému, obávat se nemusíte tichého reproduktoru ani prodlev při zahájení (ukončení) telefonátu. Textová korespondence probíhá dle zavedených pravidel Windows Mobile. Nepřekvapí vás tedy členění do tří základních skupin (SMS, MMS, e-maily) a jejich řazení do složek (odeslané, přijaté, rozepsané, smazané). Počet emailových účtů není omezen a jeho nastavením vás provede detailní průvodce. Samozřejmostí je direct push technologie k synchronizaci s firemními servery Exchange. Nemile překvapeni ale budete při psaní libovolného textu, k čemuž ASUS nabízí jen virtuální QWERTY klávesnici. Pro pohodlnější psaní tak bude nezbytností sáhnout po variantě numerické klávesnice. Na té lze totiž psát pohodlně i bez stylusu. Konektivita Možnosti konektivity nijak nevybočují z řady, a tak můžete spoléhat na Bluetooth modul a wi-fi. Bluetooth 2.0 podporuje technologii EDR, která umožňuje přenos souborů rychlostí až 200 kB/s. Kromě toho se nabízí tisk dokumentů v telefonu na BT tiskárně, problémy telefonu nedělala ani stereo reprodukce do bezdrátových sluchátek. Pokud máte v domácnosti wi-fi síť a před spaním rádi surfujete na displeji komunikátoru, pak oceníte již zmíněný modul standardu 802.11 b/g. Potěší přitom přehledný správce, v němž lze mimo jiné nastavit výkon vysílače s ohledem na výdrž baterie. Synchronizovat zařízení s PC lze více způsoby, přesto je mezi uživateli nejpoužívanější propojení USB kabelem. Pokud budete chtít spravovat obsah microSD karty, pak je nutné v menu Nastavení – Nastavení USB zvolit položku Velkokapacitní paměťové zařízení. Pak ji ovšem nezapomeňte deaktivovat, jinak se budete divit, proč se po připojení nedaří synchronizace údajů via ActiveSync. GPS Navigace je dnes součástí i komunikátorů střední třídy, a tak nemůže chybět ani novému ASUSu. K navigaci jsme použili známé aplikace TomTom 7 s mapovými podklady Evropy. Použitý satelitní přijímač se osvědčil na výbornou a fixace polohy trvala na kraji města zhruba půl minuty, v jeho středu pak přístroj potřeboval o něco více času. K opravdu rychlému zjištění aktuální pozice lze využít utilitu GPS catcher, která souřadnice stáhne z internetu.

Pochválit musíme i bohaté základní příslušenství, jehož nedílnou součástí je držák k uchycení telefonu do interiéru vozidla. Samotný navigační software a mapové podklady je bohužel nutno dokoupit. Díky výkonnému hardware lze během navigace i vyřídit telefonní hovor bez znatelného zaseknutí systému. Jen displej bychom u navigace ocenili větší, ovšem to by byl vzhledem k více než kompaktním rozměrům zařízení přeci jen přemrštěný požadavek. Nastavení TomTom Jiná NMEA GPS

COM:3

Rychlost: 57600 Bonusové aplikace ASUS nikdy nezapomene do extended ROM přimíchat spoustu bonus aplikací a zdá se, že v tomto dobrém zvyku hodlá pokračovat. A tak i v programové nabídce novinky najdete vyjma běžných aplikací spoustu programů navíc. ASUS Today Jde o variantu první verze konkurenčního TouchFLO.

Prostředí je tak rozděleno do šesti modulů: Čas, datum, název operátora, časové pásmo

Zmeškané hovory, příchozí SMS, MMS, e-maily

Nadcházející schůzky v kalendáři

Počasí (v Česku na výběr pět měst)

RSS čtečka

Modul spolupracující s Media Playerem

GLIDE Na první pohled nenápadná ikonka trojbokého hranolu v pravém horním rohu pluginu ASUS today je spouštěcím mechanismem UI Glide, v niž ASUS vkládá velké naděje.

Oč jde? Jedná se o trojici vzájemně nezávislých modulů Today, mezi nimiž lze snadno listovat tahy prstu po displeji. Dvojitým klepnutím pak vybraný modul aktivujete. Jde tedy o lehce modifikovaný ASUS Today s tím rozdílem, že prostředí zabírá celou obrazovku. Nabídka součástí je přitom stejná – čas, zprávy, počasí, ezi music, ezi photo, u modulu „zaměstnání“ je navíc i kalendář. ASUS Zip Snadný nástroj k extrahování nebo komprimaci archivů, resp. souborů. Jednoduše vyberete soubory, které chcete komprimovat, zvolíte název archivu a za pár okamžiků je vše hotovo.

Snadno lze také přidávat nové soubory do již existujícího archivu. Datový přehrávač Jednoduchý nástroje k přehrávání streamovaného videa nebo hudby. Stačí zadat přesnou adresu a již vám nic nebrání ve sledování multimédií. Samozřejmě se neobejdete bez datového připojení. EZI Music Přehrávač hudby v grafickém stylu korespondujícím s ASUS Today (Glide). Ovládání je docela příjemné.

EZI Photo Prohlížeč fotografií, ve kterém si dosyta užijete dotykových gest, co které gesto způsobí a jak na něj je popsáno v nápovědě. Vyjma prohlížení (zoomování, rotace) snímků, je můžete také nastavit jako tapetu na Dnes nebo jimi obveselit své přátele a zaslat jim email s odpovídající přílohou.

Filtr volání Vynikající aplikace na principu white a black listu, kdy jednoduše vytvoříte seznam, která čísla se vám dovolají a která ne a provedete aktivaci. Nemusíte se přitom omezit jen na jména v telefonním seznamu. Snadno lze mezi zakázaná (povolená) čísla přidat nová vyčtená ze SMS nebo MMS. Launcher Prostředí k rychlému spuštění posledních programů, vytáčení oblíbených jmen z telefonního seznamu a podobně.

Zálohovat Snadný, avšak užitečný nástroj k záloze kontaktů, záznamů z kalendáře, emailu a systémových dat. Formát výsledného souboru je BAC. Při tvorbě lze také zvolit, kam soubor uložit (karta, FlashROM).



Fotoaparát

Komunikátory ASUS dokázaly vždy fotoaparát suplovat velmi dobře, alespoň na poměry mobilního telefonu. Novinka sice přichází jen s dvěma miliony bodů na snímek, přesto je 552w schopen pořídit velmi slušné fotografie.

V samotné aplikaci určitě nezabloudíte, jelikož je vše podstatné velmi snadno přístupné. Změna rozlišení snímku, režim fotoaparátu nebo vyvážení bíle je tak otázka několika „tapnutí“.

Vedle statických obrázků ASUS do jisté míry zastoupí i funkci kamery. Maximální rozlišení sekvencí 176 x 144 obrazových bodů je však dnes hodně pod průměrem. Celkově se fotoaparát osvědčil a v dané kategorii jej řadíme mezi mírný nadprůměr. Funkce Detail CMOS 2.0 MPix Ohnisková vzdálenost pevná Autofocus ano Rozlišení 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60 Digitální zoom až 4,0 x (nabízí se jen při nižším rozlišení)

Režim foto, videokamera, MMS video Kvalita normal, fine, super fine Samospoušť 5 s, 10 s, vypnuto Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno Vypálení času na snímek volitelně Efekt kresby normální, ČB, negativ, sépie Zvuk závěrky volitelně Jas, ostrost, sytost -3 až +3 Ostření na střed, průměr Formát snímku, videa JPG, 3GP Úložiště FlashROM nebo microSD karta



Výdrž a výkon, testy

Loni v květnu jsme ASUS P535 přirovnávali ke sprinteru a jeho výdrž označili za jasnou Achillovu patu celého zařízení. Historie se opakuje, a tak uvedené přirovnání padne novému 552w jako ulité. Pokud tedy hledáte zařízení, které bez potíží na jedno nabití zvládne dva tři méně náročné pracovní dny, pak nový ASUS nebude nic pro vás. Výkonný HW si totiž logicky právě zde vybírá svou daň a jeho energetický odběr opravdu není zanedbatelný.

Během více než měsíčního testování jsme ASUS používali i jako ryzí PDA a i přesto vydržel jen tři dny při minimálním zatížení. V pohotovosti, bez jakýchkoli telefonních hovorů, prohlížení internetu apod. se výdrž nevyšplhala výš než k osmačtyřiceti hodinám. V praxi to znamená, že při větším pracovním nasazením je výdrž ASUS sotva den, a tak je vhodné s sebou mít nabíječku nebo alespoň USB kabel a v každé možné chvíli dopřát telefonu trochu energie.

Výkon je naproti tomu doslova famózní a nový ASUS je tak jednoznačně nejvýkonnějším komunikátorem vůbec. Testy Spb Benchmark sice dopadly ve prospěch novinky až podezřele dobře, proto jsme provedli i tradiční VS Benchmark 2007, kde 552w dosáhl až k hranici 3 150 bodů. Zatím tedy není jiného WM komunikátoru, který by se mohl s novým ASUSem rovnat. Bravo!

Výsledek Spb Benchmark:





Výsledek VS Benchmark 2007:

Zařízení Výsledek HP iPAQ 214 3 370 Asus 552w 3 149 HTC Touch Diamond (P3700) 2 821 Asus P526 870 HTC Touch Cruise 1 390