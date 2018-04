Projektor v mobilu? Již brzy možná realita

Texas Instruments předvádí na veletrhu CES schopnosti spojení svých digital light procesorů (DLP) a procesorů OMAP, které rovněž pocházejí z jejích dílen. DLP procesory od Texas Instruments dnes nalezneme v mnoha produktech, nebo dokonce kinosálech, z hlediska mobilních technologií je ale nejzajímavější jejich použití v malých přenosných projektorech.

Těch lze na trhu (i když ne na tom našem) najít již celou řadu, od mnoha výrobců. Jejich společným faktorem je, že váží kolem čtyř set gramů a jsou schopny promítat obraz o úhlopříčce až 50 palců (127 cm). Na veletrhu pak TI předvádí, že procesory OMAP jsou dostatečně výkonné pro promítání obrazu prostřednictvím DLP projektoru.

V laboratořích Texas Instruments se však skrývají z mobilního hlediska daleko zajímavější řešení. Redaktoři serveru CNET měli možnost si při příležitosti veletrhu prohlédnout prototyp nového miniaturního DLP projektoru. Ten i s napájením měří na délku méně než 4 centimetry. Jistě, k zabudování do běžného mobilu to je stále ještě docela hodně, ale do mastodontů velikosti Nokie N93 by se již takový projektor vcelku bez potíží vešel.

Rovněž by neměl být problém takový projektor k mobilnímu telefonu připojit. Když si vzpomeneme, jak před léty začínaly fotoaparáty v mobilech, nabízí se tu jistá analogie. Firma Texas Instruments hodlá komerční budoucnost tohoto řešení prodiskutovat s několika partnery na veletrhu 3GSM v Barceloně, který proběhne již v polovině února. Kdo ví, třeba tam tento prototyp firma představí i veřejnosti.

Již před více než rokem představila prototyp miniaturního projektoru i finská společnost Upstream Engineering. Tyto projektory ovšem pracují na bázi technologií Photon Vacuum a LED. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že by společnost pokročila z fáze prototypu ke komerčnímu řešení. Celá projekční jednotka byla v této fázi vývoje veliká zhruba jako běžný mobilní telefon.