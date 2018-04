Toto je budoucnost nakupování. Dovede vás přímo k vašemu hrášku

Projekt Tango není úplná novinka, Google už nabízí vývojářskou sadu. Praktické využití nám v Barceloně v rámci veletrhu MWC ukázalo Lenovo, které s Goolgem vyvíjí zařízení pro využití systému. V praxi je to zatím malý tablet, ale pro komerční využití by to měl být smartphone.

V tomto případě jsme museli na chvíli vyrazit za kulturou, do Národního katalánského muzea umění. Prostorová orientace a navigace zde fungovala velmi dobře, ale využití se očekává primárně v poněkud jiných „chrámech“. Ano, Tango má najít využití především v maloobchodech.

Jak to funguje? Možnosti Tanga jsou široké a jednoduše je lze nazvat rozšířenou realitou. To je ovšem trochu problém, protože pod rozšířenou realitou si můžeme představit ledacos. Krátce je to systém, který si umí naměřit prostor, dokáže se v něm pohybovat, ukazovat směr a umí rozpoznat věci okolo.

Prezentace v barcelonském muzeu to ukázala docela dobře. Při vstupu do galerie si obsluha na tabletu vybrala jeden z obrazů. Tablet zobrazil mapu galerie a cestu k obrazu. Pak už jen stačilo držet tablet před sebou a ten si snímal prostor a ukazoval, kudy máme jít. Když jsme došli k obrazu, který jsme chtěli vidět, tak o něm systém zobrazil detaily.

Ale to není všechno, stačilo pak namířit tablet na jednotlivé části obrazu a ihned jsme se dostali k detailním informacím. Konkrétně u rozměrného obrazu Batalla de Tetuán od Marià Fortuny zobrazoval tablet informace o jednotlivých postavách namalovaných na obraze. Přesněji o vojenských formacích, které se bitvy v Maroku zúčastnily.

Prezentace v galerii byla zajímavá, ale Lenovo i Google se netají tím, že praktické využití systému budeme nacházet spíše v supermarketech než v muzeích. Chodíme tam totiž častěji. V principu si to můžeme představit stejně jako u galerijní prezentace. Při vstupu do obchodu si zadáme, že hledáme hrášek, a přístroj s Tangem nás k němu dovede. Pak zobrazí, co která konzerva obsahuje, cenu, výrobce a třeba i recepty.

Opačně bude možné systém využívat i tak, že nepůjdeme pro konkrétní věc, ale při procházení obchodu nám bude přístroj ukazovat naši polohu a při namíření na regál zobrazí informace o tom, co v něm právě je. Opět třeba v podobě cen, obsahu balení a dalších detailů.

Pokud bychom pak potřebovali například nábytek, tak si Tango nejprve „osahá“ místnost, do které budeme nábytek kupovat. V obchodě poté systém sám pozná, jestli se nabízená věc vejde tam, kam chceme. Tango si totiž věci dokáže samo změřit.

Ale použití může být velmi různorodé. Třeba pro hasiče, kteří vstupují do neznámého objektu, nebo pro stavaře. A dál si můžete doplnit v podstatě cokoliv, co vás napadne. Mluví se i o využití pro hry, kdy Tango propojí virtuální svět s reálným prostředím.

Otázkou je, kdy se systém dostane do komerčního provozu. Na to nám v Barceloně nedokázal nikdo přesně odpovědět. Snad již letos, ale je otázkou, zda jen pro profesionální použití, nebo v podstatě pro každého.