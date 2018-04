Mobilní svět bude trojrozměrný. Google rozjel projekt Tango

"Naším cílem je dát mobilním zařízením chápání prostoru a pohybu v lidském měřítku," uvedl podle listu Wall Street Journal šéf projektu Tango Johny Lee. V současnosti Google vyrobil již 200 prototypů. Ty bude v březnu distribuovat vývojářům, kteří budou vyvíjet nové mobilní aplikace.

Prototyp androidího smartphonu s 5" displejem je vybaven 4MPix fotoaparátem, pohybovou kamerou, hloubkovým senzorem a dvěma procesory Myriad 1 s architekturou Movidius. Senzory každou sekundu provedou více než 250 tisíc měření. Získané údaje pak slouží k vytvoření 3D modelu okolí telefonu, jehož poloha je aktualizována v reálném čase.

Google doufá, že tímto projektem uspíší vznik mobilních aplikací, které by například zrakově postiženým osobám mohly usnadnit orientaci v neznámém uzavřeném prostoru. Užitečné by mohly být i při nakupování nábytku nebo při hledání zboží v obchodě. V neposlední řadě také pro přenesení okolního prostoru do virtuální reality herního světa.

Společnosti zkoumají, jak dostat technologický pokrok do každodenního života, a pokusit se tak přilákat další zákazníky, shodují se analytici. Například japonská firma Sony si loni nechala patentovat "chytrou paruku", která prý může najít využití mimo jiné ve zdravotní péči (více u kolegů na Technetu). Google nedávno představil sadu obrouček a slunečních brýlí pro brýle Google Glass. Jejich prodej by měl být zahájen letos.

Google pracuje také na "chytrých kontaktních čočkách" pro diabetiky, které budou schopné sledovat hladinu cukru. Minulý měsíc koupil mladou britskou firmu DeepMind, která se zabývá vývojem v oblasti umělé inteligence.