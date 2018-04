Project@Hand je pro opravdové profesionály

Docela živý ohlas na program PROGECT dává tušit, že o projektové aplikace je v našich končinách zájem, a že výhody "projektového" způsobu práce začíná objevovat stále větší množství firem i jednotlivců.

Na PalmOS existují některé "standalone" projektové aplikace, kromě popisovaného Progectu se jedná zejména o Brainforest, který spolu s desktopovou aplikací ve verzi Brainforest Pro je sám o sobě již velmi výkonným nástrojem.

Uživatelům, kteří však pracují s králem desktopových projektových aplikací - programem MS Project, mohou stěží tyto samostatné aplikace stačit. Existuje totiž mnohem výkonnější a lepší varianta. Jmenuje se Project@Hand a jeho výrobcem je firma NATARA.

Project@Hand je komplexním programem (za poměrně vysokou cenu 50$), obsahujícím velmi propracovanou a konfigurovatelnou synchronizaci s desktopovými soubory z Microsoft Projectu 1998/2000. Nejedná se však o pouhé nahrání projektu z desktopové aplikace. Samotný "PalmOS" program umí celou řadu věcí, a tak můžete ve valné většině případů na vašich projektech pracovat ve vašem Palmu, ať už jste kdekoliv...

Program umožňuje do projektu, který jste sesynchronizovali s MS Projectem, přidat nový úkol, přiřadit k úkolu zdroje a vytvořit závislost na jiných úkolech v daném projektu. Zdroje lze samostatně editovat (přidávat, rušit). K úkolu můžete zadat délku (včetně označení úkolu jako milníku), percentuální plnění (včetně intuitivního grafického zadávání), start a konec. Lze rovněž přiřadit či editovat poznámky.

V základním list zobrazení lze nastavovat zobrazování indikátorů (milníky, kritické úkoly, poznámky) a lze zvolit dva uživatelské sloupce. Program se v tomto zobrazení chová jako dobrý outliner, včetně práce s hierarchií úkolů. Bohaté jsou možnosti filtrování dat - pomocí rozbalovacího menu lze velmi jednoduše zobrazovat milníky, kritické úkoly, zdroje, hotové a nehotové úkoly, sledování pokroku úkolů a zobrazování úkolů dle datumů.

Samostatnou kapitolou je conduit, který umožňuje synchronizaci dle vašich nastavení, obsahuje varování před konflikty v úkolech mezi desktop a Palm soubory, má schopnost časových "autoodpovědí" k úspoře vašich baterií.

Firma Natara nabízí k programu ještě produkt Project@Hand Gannt Chart, který významným způsobem zpřehledňuje práci s projektem a rozšiřuje možnosti této kapesní aplikace. Program obsahuje celkem devět časových škál - od dvoudenní po dvouletý pohled na projekt. Grafická symbolika pro zobrazení úkolů, milníků a souhrnných úkolů odpovídá desktopové aplikaci, včetně zobrazení percentuálního plnění úkolu a zobrazováním závislostí. Gannt Chart obsahuje i možnost skrytí a zviditelnění podúkolů v osnově. Má velmi přehledné zobrazení úkolu kliknutím na sloupec - v dolní části lze cyklicky přepínat mezi zobrazením parametrů úkolu, kliknutí na název úkolu přenese uživatele zpět do úlohy Project@Hand. Velmi kompexní jsou možnosti filtrování a jednoduché je i řešení provázanosti obou aplikací.

Popisovaný program je bezkonkurenčně nejvýhodnějším řešením pro uživatele, pracující s programem MS Project 1998/2000, kteří chtějí mít svoje projekty všude s sebou, a to nejen na prohlížení, ale i na jednoduchou editaci. Jako "standalone" aplikace (bez MS Projectu) pracovat neumí, což je nepochybně docela škoda, protože ve většině parametrů by byl i tak lepší, než srovnatelné programy Progect či BrainForest. Nelze rovněž nezmínit vynikající barevné řešení aplikace - viz naše obrázky a zobrazení například kritických úkolů.

Jeho významnou nevýhodou je cena, která převyšuje obvyklé cenové hladiny PalmOS software, v tomto případě se ale skutečně jedná o daň za výraznou kvalitu. Program nemá některé schopnosti "velkého bratra" - desktopové aplikace, což v některých případech nevadí (chybějící PERT), v ostatních případech je to námět pro další zdokonalování programu (chybějící možnost založit v PalmOS nový projekt, zadat typ úkolu).

+

Schopnosti programu i conduit

Komplexní řešení projektů



-

Cena

Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :