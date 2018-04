Stavebnicový smartphone od Googlu se už testuje, bude příští rok

O projektu Ara nebylo nějaký čas slyšet. To však neznamená, že by na modulární smartphone Google zanevřel. Právě naopak. Vše směřuje k tomu, že příští rok bude stavebnicový chytrý telefon v prodeji. Už na podzim totiž Google nabídne verzi pro vývojáře.

Modulární smartphone Ara už běžně používají zaměstnanci Googlu, prozatím jde však pouze o prototypy. Zapracovat se má ještě hlavně na vzhledu. Nicméně samotný systém vyměnitelných modulů je už plně funkční. Moduly budou vyrábět různí výrobci, fantazii se meze nekladou.

Prototyp modulárního smartphonu Ara má šest portů pro moduly. Přes ty bude možné ke smartphonu připojit například fotoaparát, e-ink displej, projektor, tlačítko poslední záchrany, reproduktory, fitness tracker nebo třeba jen stojánek.

Základ modulárního smartphonu Ara tvoří rámeček s displejem. Ten má v případě prototypu úhlopříčku 5,3 palce. Rámeček dále obsahuje procesor, grafický čip, antény, senzory a baterii. Google míní, že jde o parametry, které uživatel nepožaduje měnit. Samozřejmostí je operační systém Android.



Výměna modulů má být triviální. Postačí vyslovit například „OK Google, eject the camera“ a modul jednoduše bez rizika vyměnit. Google prozatím cílí na nejvyšší třídu smartphonů, kde vidí největší potenciál. Vyrobit levný modulární smartphone není podle společnosti prý jednoduché.

Google nechce zůstat jen u chytrých telefonů. Modulární může být třeba tablet (více zde) nebo různá nositelná elektronika. Výhodou stavebnicového řešení je možnost vybavit si svůj chytrý telefon zcela podle svých přání. Navíc není nutné každý rok kupovat nový smartphone s novými funkcemi, ale postačí koupit jen část stavebnice.

Google není jediný, kdo to s modulárními smartphony zkouší. LG letos uvedlo nový model G5, který také umožňuje připojit různé moduly. Zatím však existují jen dva: pro fotografování a pro přehrávání hudby. Dále by mělo modularitu posunout Lenovo, a to u své značky Moto (dříve Motorola, která patřila nějaký čas Googlu). Chystaný model Moto Z bude možné upravit různými moduly, které se připojí na zadní kryt (více zde). Model Moto Z by měl být představen v červnu.