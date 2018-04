Projděte se s námi po portálu Vodafone live!

Wapový portál Vodafone live! byl zatím spuštěn jen ve verzi pro sítě druhé generace. Na portál pro sítě třetí generace UMTS, který nabízí více služeb, si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat.

Portál Vodafone live! je optimalizovaný pro různá rozlišení, a tak by neměl být problém se zobrazováním položek na všech typech telefonů. Při připojení se mobil přihlásí a automaticky mu bude nabízen obsah pro něj určený. Nemělo by se tedy stát, že by si zákazník stáhl nepodporovanou hru, obrázek nebo melodii.

Na live! jen s live! mobilem

Pro přístup na portál live! lze použít jen speciální live! telefony! Pokud takový telefon nemáte, musíte se spokojit s dosavadním portálem Vodafone Wap. Přehled aktuální nabídky live! mobilů najdete zde.

Surfování po samotném portálu se neplatí. Uživatelé doplácí pouze za stažený obsah. Stejným způsobem funguje i portál konkurenčního Eurotelu.

Pokud vás některý obsah zaujal, dostanete se k pokladně, kde budete muset zaplatit. U předplacené služby se částka strhne ihned, u tarifu bude fakturována na konci zúčtovacího období.

Ceny se liší podle typu obsahu. Nejlevněji pořídíte některou rubriku zpravodajství - za denní prohlížení zaplatíte 7 Kč. Nejdražší je měsíční předplatné některé z erotických rubrik, za což utratíte dvě stokoruny.

Zvýhodněné balíčky

V nabídce samozřejmě nechybí ani obrázky, tapety, melodie nebo hry. Ceny se poměrně značně liší. Minimum je 30 Kč za položku, maximum 90 Kč.

U základních produktů si lze předplatit zvýhodněný balíček. U přednastavených mobilů, jejichž přehled najdete zde, lze obsah objednávat přímo z menu telefonu.

V telefonech je předinstalováno množství ukázek her. Pokud se vám budou líbit, stačí potvrdit platbu a hra je za okamžik v mobilu. Vždy se platí jen za obsah, nikdy za data nebo čas strávený prohlížením.

Na rychlosti záleží

Portál live! jsme krátce otestovali ještě před oficiálním spuštěním. Ve všech případech vše korektně fungovalo, jen u mobilů bez podpory EDGE to žádný frmol nebyl. To ovšem není chyba portálu, ale technologie. S EDGE je rychlost prohlížení uspokojivá a už se těšíme na podporu sítí třetí generace a technologie HSDPA. Jenže to nebude v případě portálu live! dříve než příští rok.

Vodafone připravil virtuální prohlídku portálem, a návod na použití, který najdete zde.

Čtyři záložky

Hlavní strukturu portálu live! představují čtyři záložky:

Domovská stránka

Menu

Moje

Hledat

Tyto čtyři záložky se objevují ve všech případech - ale v několika podobách. Na konci stránky v textové podobě, v některých případech jen jako malé ikonky v horní liště.

Vybereme a platíme za Obsah k prohlížení

Pokud si vyberete některou rubriku ze zpráv (zprávy, sport, zábava, některý speciál) musíte za čtení obsahu zaplatit. Vždy se dozvíte cenu a možnosti předplacení. Platí za každou sekci zvlášť, tedy například za sportovní zprávy zvlášť a za zprávy také samostatně. K dispozici je pak i balíček neomezeného prohlížení všech rubrik za zvýhodněnou cenu.

1 den 1 týden 1 měsíc neomezené měsíční prohlížení Obsah k prohlížení 7 Kč 30 Kč 60 Kč 120 Kč Ceny za Obsah prohlížení (zprávy, sport, zábava...)

Stahujte a hrajte si

Stejně se pak postupuje i u dalších rubrik. Chcete-li tapetu, prohlížejte, vybírejte a až najdete tu pravou, zajdete na pokladnu a zaplatíte. Ceny se pohybují od 30 do 60 Kč za obrázek, melodii a od 30 do 90 Kč za hru. Lze si předplatit i zvýhodněný balíček 3 za 2 a 5 za 3, ale jen pro obsah se základní cenou 30 Kč.

Standard Premium Platinum 3 za 2 5 za 3 Obrázky 30 Kč 60 Kč x 60 Kč 90 Kč Melodie 30 Kč 60 Kč x 60 Kč 90 Kč Hry 30 Kč 60 Kč 90 Kč 60 Kč 90 Kč Ceny za stahování obrázků, her a melodií. Cena zvýhodněných balíčků platí jen pro obsah z kategorie standard.

Nejdražší je erotika

Zájemci o erotický obsah si mohou několik obrázků prohlédnout zdarma, za další se pak platí. Obrázek ke stažení stojí 30 Kč, hra 90 Kč. Denní sazba za prohlížení je 30 Kč, za týden erotického šmírování zaplatíte 90 Kč, měsíční předplatné pak stojí dvě stovky.

Obsah ke stažení Standard Premium Platinum Obrázky 30 Kč x x Hry x x 90 Kč Ceny za stahování erotických obrázků a her.

Obsah k prohlížení Denní Týdenní Měsíční Za každou sekci samostatně 30 Kč 90 Kč 200 Kč Ceny za Obsah prohlížení erotických rubrik. Cena platí pro každou rubriku samostatně.

Nechybí ani Samoobsluha

K dispozici je jak podrobné vyhledávání, tak i přístup do Samoobsluhy a přehled všech položek, které byly z konkrétního čísla objednány a zaplaceny.

Objednejte si SMS a MMS

Některé informace lze objednat v podobě SMS a MMS zpráv. Jelikož je prohlížení celého portálu zdarma, nemusíte spěchat a můžete si vše podrobně prohlédnout a přečíst si dostatek vysvětlujících informací.

A co takhle jízdní řád

V nabídce nechybí ani užitečné informace, například v podobě jízdního řádu. Před každým nákupem budete upozorněni na cenu a případné možnosti předplatného. Čím delší dobu předplatíte, tím je samozřejmě služba levnější. Měsíční předplatné se obnovuje automaticky, stejně tak balíček neomezeného prohlížení zpráv.

Hry přímo z menu telefonu

S ohledem na displej konkrétního mobilu se obsah zobrazuje trošku jinak. Doposud jsme vám představili portál live! na displeji Motoroly V3i. Jak vypadá na jiných telefonech můžete posoudit na dalších fotografiích. Na závěr ještě dodejme, že v každém telefonu bylo množství předinstalovaných ukázek her, které šlo okamžitě doobjednat přímo z menu telefonu. Stejně tak lze přímo objednávat tapety a melodie.

Portál live! na displejích jiných mobilů:



Samsung X660



Nokia 6230i