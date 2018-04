Prohraná bitva neznamená prohranou válku. Tuhle letitou pravdu včera potvrdili naši fotbalisté, které mnohý Čech již zatracoval. Prohráli přeci zápas s Dány a ani výkony v předcházejících dvou zápasech nebyly nijak oslnivé. I kolegové v redakci je již odsoudili do fotbalového propadliště. A oni se na potvoru všem neřídili očekáváním a snažili se. Dřeli celý zápas. Dlouho to vypadalo, že jejich snaha přijde vniveč, až těsně před koncem zápasu se i štěstí přiklonilo na jejich stranu. Vítězství 3:1 nyní každý vnímá jako samozřejmost. Nikdo z těch, kteří reprezentanty zatracovali, si nechce za výsledkem zápasu představit odhodlání, snahu, pot, ani bolest. Bez toho se však nevyhrává. Ani v Čechách, ani v Americe, Německu, ba dokonce ani v Zimbabwe. Vzpomeňme si na to příště.