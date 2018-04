Prohlížeče PDF pro Nokii 9210

Dokumenty ve formátu PDF lze na platformě Symbian, který pohání i komunikátory Nokia, prohlížet už téměř dva roky, ale teprve nedávno jsme se dočkali oficiálního produktu z dílen společnosti Adobe. Situace, ve které mi byl odcizen Visor Deluxe sloužící jako čtečka elektronických knih, posloužila jako skvělá záminka vyzkoušet, jak PDF na Nokii 9210 vypadá. Vzhledem k všeobecnému rozšíření Adobe Acrobat Readeru na stolních počítačích není potřeba rozebírat specifikace formátu PDF či jeho použití, ale stačí srovnat prohlížeče pro komunikátor se zkušenostmi z PC

Pdf+

Instalační soubory ke stažení jsou zde.

Program představený společností mBrain Software v prosinci 2000 umožňoval jako první čtení souborů formátu PDF na kapesních počítačích s operačním systémem Symbian. O šest měsíců později se prohlížeče PDF souborů dočkali i uživatelé komunikátorů.

Pdf+ umožňuje provádět všechny základní akce s dokumenty v PDF, včetně tisku či kopírování textu pomocí systémové schránky, pokud takovou manipulaci autor dokumentu povolil. Možnosti zobrazení jsou omezené velikostí displeje, ale díky široké možnosti zoomování je práce s běžnými dokumenty v podstatě příjemná. Pro pohyb v dokumentu slouží kurzorové tlačítko nebo možnost přechodu na vybranou stránku. Posun textu o jednu obrazovku obstarává mezerník. Ovládací prvky jsou dokonce v českém jazyce, což našince jistě potěší.

Pdf+ podporuje i bookmarky, což usnadňuje navigaci rozsáhlými dokumenty, přičemž přepínání mezi zobrazením s osnovou a prohlížením textu obstarává klávesová zkratka ctrl-q. Klávesové zkratky jsou přiřazeny téměř všem funkcím. Jedinou hůře dostupnou operací je změna velikosti dokumentu. K nastavení zoomu se přistupuje přes několik nabídek, což může být nepraktické.

Pdf+ má ale i jiné chyby. Přestože jde o poměrně úsporný program, který na paměťové kartě zabere jen 400 Kb, zobrazování větších souborů bohatých na grafiku mu trvá poměrně dlouho. Ale to se dá odpustit, pro nás je mnohem závažnější fakt, že Pdf+ má problémy se speciálními znaky včetně akcentovaných písmen. Další nevýhodou je fakt, že se jedná o placený software. K dispozici je demoverze omezená nastavením systémového času do roku 2001. Pokud ale z komunikátoru nepotřebujete PDF soubory tisknout, nemusejí vás nedostatky Pdf+ trápit, protože existují i jiné řešení.

Adobe Acrobat Reader for Symbian OS

Instalační soubory ke stažení jsou zde.

V polovině prosince 2002 přineslo Adobe po dlouhém váhání vlastní prohlížeč pdf dokumentů pro Symbian OS. Ve srovnání s Pdf+ zaujme hned na začátku poněkud nabubřelou velikostí instalačního souboru, který nakonec v paměti komunikátoru zabere 1.5 MB místa. Při spuštění vás uvítá obrazovka podobná splashscreenu na PC, ale i přesto nastartuje AAR rychleji než Pdf+. I při dalším používání je znát, že AAR for Symbian byl vyvíjen s ohledem právě na komunikátory Nokia. Ovládání je o něco intuitivnější (zejména změna zobrazení), i když klávesové zkratky včetně posunu textu o jednu obrazovku mezerníkem jsou shodné s Pdf+. I když je AAR k dispozici v několika jazykových verzích, čeština mezi nimi chybí. To ale neznamená, že by AAR měl problémy s českou diakritikou, právě naopak. Stejně tak je obstojná je i rychlost vykreslování grafiky. To všechno ale platí uživatel velkými nároky programu na paměť, spuštění další aplikace s otevřeným PDF dokumentem je často nemožné.

Hlavní výhodou AAR pro Symbian je jeho cena, Adobe jednoduše rozšiřuje svůj dosah i na komunikátory a uživatel má k dispozici zdarma užitečný nástroj. Komerční Pdf+ tak dnes lze doporučit, jen pokud lpíte na každém Kb místa na paměťové kartě a nevadí vám absence českých znaků. Ale znáte někoho takového?