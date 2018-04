Prohlížeč Opera Mini 4.0 Beta zdarma ke stažení

Autoři slibují, ostatně jako při uvedení všech předchozích verzí, mnohé novinky a spoustu vylepšení. Z našeho krátkodobého testování usuzujeme, že velmi pozitivním přínosem do nové verze Opery je kurzor. Aplikace se tak malými krůčky skutečně začíná přibližovat svým počítačovým verzím. Po otevření libovolné internetové stránky se tak můžete na displeji přesouvat stejným způsobem, jako kdybyste měli k dispozici klasickou myš. Tato funkce souvisí i s dalším vylepšením - změnou měřítka. V libovolné pozici si tak jednoduše můžete daný obrázek nebo část textu přiblížit, aby pro vás jeho prohlížení bylo jednodušší a pohodlnější.

Novou a velmi zajímavou možností je také odhadnutí místa, odkud bude chtít uživatel stránku prohlížet. Při načtení systém prohledá veškerý text a určí nejpravděpodobnější oblast vašeho zájmu. Tu vám při načtení dané stránky také zobrazí jako první. Při surfování také mimo jiné můžete použít funkci klávesových zkratek. Tlačítky 2, 4, 6 a 8 se tak můžete během sekundy přemístit na jinou pozici, popřípadě klávesou s číslicí 5 přiblížit vybraný objekt.

Pokud se na prohlížené stránce budou vyskytovat nějaké odkazy, můžete si před jejich otevřením napřed zjistit, kam směřují. Zamezíte tím pádem zbytečnému načítání dat, aniž byste věděli, co je jejich obsahem. Jedním z četných vylepšeních, které by bylo ještě vhodné zmínit, je také podpora stylů CSS.

Betaverzi Opery Mini 4 testujeme zhruba jeden týden - od minulého úterý, kdy byla výrobcem umístěna k volnému stažení na oficiální internetové stránky. Za tuto dobu jsme zjistili, že nová verze programu přináší celkem velké množství novinek, které se uživatelům dozajista budou hodit. Jak jsme ale již několikrát podotkli, jedná se zatím pouze o zkušební verzi, a tak bude program při oficiálním uvedení ještě doplněn o několik drobností, popřípadě budou odstraněny poslední nedostatky. Jakmile budeme mít oficiální verzi 4.0 k dispozici, přineseme vám její podrobný test na Mobil.cz.

Do té doby si můžete na vlastní kůži vyzkoušet betaverzi, která je nabízena zdarma na internetových stránkách mini.opera.com/beta. Tuto adresu jednoduše zadáte do prohlížeče na svém mobilním telefonu a aplikace bude během několika sekund stažena do vaší paměti.