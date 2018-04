Prohlížeč Chrome se naučil odesílat data do Android telefonů. Vyzkoušeli jsme to

Jednoduchý plugin s názvem Chrome to Phone je potřeba nainstalovat ve dvou krocích. Nejprve je zapotřebí vyhledat patřičný plugin pro samotný prohlížeč, v druhém kroku je pak potřeba na telefonu v Android Marketu najít aplikaci stejného jména. Program funguje jen na přístrojích s Androidem 2.2 Froyo.

V obou případech je pak nutné přihlásit se ke svému Google účtu. Program v telefonu a plugin v prohlížeči se tak spojí a mohou spolu komunikovat. Malá ikona vedle adresního řádku v prohlížeči vám pak umožní přímo do telefonu odesílat některá data. V telefonu si v aplikaci zase můžete vybrat, jak s takovými daty má přístroj naložit. Může je rovnou otevřít a nebo čekat až na pokyn uživatele. Jak v prohlížeči tak v telefonu lze také spojení vypnout.

Při aktivním spojení lze z prohlížeče pomocí ikony odeslat třeba odkaz na aktuálně otevřenou stránku. Pokud je touto stránkou video z YouTube, telefon automaticky (nebo po kliknutí na upozornění ve stavovém řádku) video otevře v YouTube aplikaci. Podobně zachází telefon s daty odesílanými z Google Map. Ty otevře v mapové aplikaci a zajímavé je, že si takto lze do telefonu zaslat navigační instrukce.

Další možností je odeslání právě zvoleného textu do schránky v telefonu. Text pak lze vkopírovat do jakéhokoli textového pole v telefonu. Poslední funkcí je odeslání telefonního čísla do telefonu. Ten jej automaticky otevře v telefonní aplikaci a na číslo tak lze rovnou zavolat. Tato funkce je se nám zdá jako jedna z nejužitečnějších z výše zmíněných. Na internetu jednoduše najdete číslo, na které potřebujete zavolat. Označíte jej, jedním klikem odešlete do telefonu a hned můžete volat.

Plugin Chrome to Phone nenabízí žádné zázračné funkce, je ale jednou z prvních aplikací, která používá nové schopnosti Androidu 2.2. Ten totiž programům dává možnost "protlačit" data přímo do mobilního telefonu.

Chrome to Phone se asi nestane žádným obřím hitem, ale jistý potenciál aplikace má. V jakési rozšířené formě si dovedeme představit její použití ve firemní sféře.