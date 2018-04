Prohlédněte si PDF na Psionu!

Dokumenty typu PDF (zkratka pro Portable Document Format) se stále těší poměrně velké oblibě. Obdobou programu Adobe Acrobat Reader, známého z PC, je ve světě kapesních počítačů Psion program Pdf či jeho vylepšená varianta Pdf+, nyní ve verzi 1.03.

Autorem programu je firma mBrain Software. Program se dodává ve dvou verzích - Pdf a Pdf+. Rozdíl mezi nimi je především ve formě distribuce - zatímco základní varianta Pdf je zdarma, za verzi Pdf+ už musíme platit, a to rovných 25 EUR. Jak říká staré přísloví - "Darovanému koni na zuby nehleď", základní verze Pdf je oproti variantě s přídomkem "+" na konci sice ochuzena o některé příjemné funkce, přesto však pro běžné prohlížení dokumentů bohatě postačí.

Program je určen pro všechny počítače běžící na plaformě EPOC32 - od malého Psionu Revo, přes Series 5/5mx či Ericsson MC218 až po Psion Series 7 a netBook. Při instalaci si můžete vybrat z osmi jazyků, na češtinu se ale bohužel nedostalo. Na disku program zabere necelých 400 kB, při prohlížení rozsáhlejších PDF dokumentů je však nutno počítat i s mnohem většími paměťovými nároky.

Po nainstalování si program asociuje soubory PDF a zobrazí u nich líbivou ikonku (kromě Series 5 a Osaris). Stačí pak na soubor poklepat a již se otevře v programu Pdf.

Co všechno si s programem prohlédnete? Téměř všechny statické PDF dokumenty ve verzích 1.0 až 1.3. Kromě textů umí zobrazit i čáry a obrázky a co zobrazit neumí, to jednoduše přejde. Majitele Psionů Series 7 nebo netBook program potěší i podporou 256 barev. Rychlost načítání stránek sice není nijak oslnivá, přesto je práce s programem příjemná. Ovládání je dobře vyřešeno, po ruce jsou tlačítka pro nastavení zvětšení, navigaci mezi stránkami dokumentu a funkce vyhledávání.

Pdf bohužel neumí pracovat s fonty True Type, Type 1 ani Type 3, vypomáhá si pak zabudovanými bitmapovými fonty. Aktuální verze 1.03 přináší podporu dalších fontů, tu však využijí jen uživatelé programu FontMachine. Podle dostupných informací by větší podpora fontů měla být zabudována až ve verzi 1.10.

Podpora češtiny - jak už to tak bývá - není dokonalá, s některými českými texty si Pdf neporadí a znaky zobrazuje v nesrozumitelné podobě.

Z dalších možností Pdf stojí za zmínku možnost exportu PDF dokumentu do textového souboru (čistý text bez grafiky), vyvolání informací o dokumentu nebo různé možnosti nastavení.

To jest výčet možností programu Pdf. Jak jsem již uvedl, verze Pdf+ obsahuje navíc ještě další užitečné funkce: možnost tisku, kopírování vybraných částí do schránky, práce se záložkami, možnost následování odkazů (jak v rámci dokumentu, tak i na internetové stránky) a čtení dokumentů chráněných heslem.

Třebaže program Pdf/Pdf+ neposkytuje tolik komfortu při prohlížení PDF dokumentů jako Acrobat Reader na PC, jedná se o velmi zdařilou aplikaci, kterou mohu vřele doporučit. Freewarová verze Pdf pro prohlížení PDF dokumentů postačí, kdo chce více, musí si připlatit.