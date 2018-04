Prohlédněte si odolný Sony Ericsson J10 na první fotografii

Když se poprvé objevily informace o novém Sony Ericssonu J10, spekulovalo se, že nabídne operační systém Android upravený pro nedotykové displeje. Tyto spekulace jsou vyvráceny, telefon známý pod kódovým označením Susan bude mít proprietární uzavřený systém známý z běžných Sony Ericssonů.

Ve výbavě telefonu najdeme pětimegapixelový fotoaparát s LED bleskem. Chybět by neměla ani satelitní navigace a podle dostupných informací telefon nabídne i bezdrátové připojení na internet přes wi-fi. Displej bude mít tradiční rozlišení QVGA.

Novinku J10 by měl švédsko-japonský výrobce představit zkraje příštího roku. Zanedlouho poté by se měla novinka dostat i do prodeje. Sony Ericsson připravuje i vysouvací verzi známou prozatím pod označením Sunny, která ponese označení J20. čtěte - Sony Ericsson připravuje dvě odolné novinky. Jmenují se Susan a Sunny