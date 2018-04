Prohlédněte si novinky v katalogu mobilů

Výrobce LG připravil dvě novinky, které se nyní dostávají na náš trh. Obě jsou z opačného konce portfolia výrobce a každá z nich chce zaujmout jiný typ zákazníků. Model S5200 je prvním telefonem výrobce mířícím do vyšších tříd. Ve svém elegantním vysouvacím kabátu skrývá kromě jiného i MP3 přehrávač - recenze zde... Naopak LG B2100 je model klasické koncepce, který se snaží oslovit především nenáročné zákazníky. Telefon navazuje na model B2000, respektive B2050. Design novinky je poměrně výstřední. Výbava odpovídá třídě, kam telefon patří, tedy mezi low-endy - více zde...

K dalším novinkám patří nový komunikátor s operačním systémem Windows Mobile, model MDA Compact II. Ten zařadil do své únorové nabídky také operátor T-Mobile - více zde... Naopak Sagem my100x ještě v prodeji není. Patří do nové řady tenkých mobilů, kterou Sagem odstartoval loni na podzim modelem my300x. Telefon se bude pravděpodobně prodávat i na našem trhu, cenu výrobce prozatím nezveřejnil. Vzhledem k velmi chudé výbavě by měla být nízká - více zde...

LG



LG S5200 je první vlaštovkou výrobce mířící do vyšších tříd mobilních telefonů. Ve svém černém kabátu skrývá kromě jiného i MP3 přehrávač. Klasických neduhů svých předchůdců se ale mobil nezbavil.

LG B2100 je low-endový model klasické koncepce s integrovaným VGA fotoaparátem. Výbava telefonu ničím nepřekvapí ale ani nezklame.

MDA



MDA Compact II vychází ze svého předchůdce, má však tmavé kryty a lehce vylepšenou výbavu. Operačním systémem je tentokrát Windows Mobile 5.0. Paměť RAM se zvýšila na 128 MB.

Sagem