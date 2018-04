Prohlédněte si nové policejní auto, které pomohlo najít ostatky Aničky

První ostré nasazení nenápadné dodávky proběhlo před několika dny při demonstracích v Novém Bydžově, policie ale auto testuje již několik měsíců. V tuto chvíli má k dispozici celkem čtyři tato vozidla, která jsou v Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni a Praze.

"V případu pohřešované dívky byla dle analýzy nashromážděných informací vymezena kriminální službou plocha v Troji o velikosti přibližně 800 x 800 metrů, která byla postupně systematicky prohledávána, právě s použitím nového systému," uvedl zástupce vedoucího pořádkové jednotky Jiří Stejskal, který měl pátrací akci na starosti.

Nové policejní vozidlo s GPS systémem

Termín obnoveného pátrání nebyl stanoven náhodně. "Současné klimatické podmínky jsou pro pátrání v terénu optimální. Po oblevě a před začátkem růstu vegetace jsou nejlépe vidět změny v terénu," dodává Jiří Stejskal. Místo nálezu leželo na kraji jednoho z vymezených čtverců a pokud by nebylo objeveno nyní, policie by se na něj vrátila později. A právě k přesnému mapování pohybu pátracího týmu bylo použito nové velitelské vozidlo.

GPS jednotky pro členy týmu

Na míru vyrobená dodávka na podvozku Mercedes není sama o sobě až tak výjimečná, důležité jsou především technologie ukryté uvnitř. Základem je řídící pracoviště pro šest osob vybavené trojicí obrazovek, které přijímají data z mnoha rozličných zdrojů. Při prohledávání a pátrání jsou nejdůležitějším zdrojem mobilní GPS jednotky, které u sebe mají policisté v terénu. Data se pak pomocí kódovaného systému Matra bezdrátově přenášejí do velitelského vozu. Tady se mohou nejen zpracovat formou grafického zobrazení polohy jednotlivců nebo skupin, ale také uložit pro budoucí vyhodnocení.

Zobrazení dat na monitoru uvnitř vozu. Zobrazení dat na monitoru uvnitř vozu.

K zobrazení aktuální polohy a trasy jednotlivých členů pátracího týmu může sloužit libovolný mapový podklad. Policie používá nejen své interní aplikace s mapovými podklady, ale také oblíbený Google Earth, který díky svým velmi kvalitním satelitním snímkům slouží pro přesné zobrazení a konfiguraci terénu. Hlavním přínosem systému při pátraní je skutečnost, že se pátrači nevrací na některé místo omylem znovu, ale systematicky prohledávají celou lokalitu.

Nové policejní vozidlo s GPS systémem Vozidlo je vybaveno také záložními zdroji energie

To však neznamená, že policie objevila systém GPS až nyní. Do této chvíle ovšem využívala jiné mobilní jednotky, které v sobě integrovaly jak přijímač GPS, tak i vysílač aktuální polohy. Vzhledem ke složitosti šlo ale o poměrně drahá zařízení, což bránilo širšímu nasazení, které je při pátrání nezbytné.

Vlevo velitelská jednotka, vpravo jednotka pro členy týmu

Tento nový systém funguje trochu odlišně. Základem je opět jednotka vybavená vysílačem aktuální polohy, která předává data do řídícího vozidla, do kanceláří velitelů nebo například na jejich přenosná zařízení. K této jednotce, kterou má u sebe většinou velitel jedné skupiny, se ale bezdrátově může připojit dalších až šedesát malých jednotek, které jen zjišťují svou aktuální polohu a nemají vysílač pro odeslání dat do systému Matra. Díky tomu je celý systém výrazně levnější a nic nebrání tomu vybavit GPS jednotkou prakticky každého policistu, který se účastní zásahu.

Zobrazení dat na monitoru uvnitř vozu. Zobrazení dat na monitoru uvnitř vozu.

Využití automobilu je ale velmi všestranné a lze jej použít prakticky všude, kde je vhodné mít aktuální přehled o poloze policistů v terénu. Nemusí jít přitom jen o lidi, bezdrátovou GPS jednotku je možné využít u policejních psů, nebo automobilů. "Data o poloze osob nebo psů můžeme doplnit například o aktuální tepovou frekvenci a mít tak přehled o zdravotním stavu jednotek v terénu," dodal k fungování systému policejní technik informačních technologií Tomáš Hrubý.

Automobil dokáže přijímat data nejen z mobilních GPS jednotek, ale také z dalších systémů. Na obrazovce se tak může vedle sebe objevit aktuální poloha jednotek doplněná o záběr z kamery vrtulníku. Nechybí ani možnost přístupu do policejních databází, jako jsou pátrací nebo správní údaje.