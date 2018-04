Prohlédněte si nejnovější navigace pro náš trh

Navigace pomocí GPS se stává čím dál tím dostupnější a výrobci se snaží obohacovat trh stále novými modely. Využívat navigaci můžete na svém mobilním telefonu, PDA nebo na zařízení přímo k tomu určeném.

A právě v kategorii jednoúčelových navigačních zařízení přinesl letošní veletrh IFA mnoho novinek. TomTom předvedl v pořadí již třetí generaci základního modelu ONE a také top model Go 920 T. Garmin pak přišel rovnou s novou nejvyšší řadou navigací, která zaujme nejen funkcemi, ale také novým designem. Také německá značka GPS navigací Navigon, která se počátkem léta objevila na našem trhu, uvedla na veletrhu IFA svůj nový nejlevnější model.

TomTom - nejlevnější i nejdražší

Nový TomTom One sází především na jednoduché ovládání, které je pro většinu uživatelů jedním z podstatných hledisek při výběru navigace. Design se oproti předchozí generaci příliš nezměnil, na první pohled je jiné barevné provedení. Černý rámeček kolem displeje byl nahrazen tmavě šedým, jinak se zdá, že vše zůstalo z venku při starém.

Stejně jako u předchozí generace je použit dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce. Displej nabídne klasický poměr stran 4:3 a rozlišení 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT a zobrazí až 65 000 barev. Vnější kompaktní rozměry 96 x 82 x 25 mm se také nezměnily, a tak s přenášením modelu One v kapse nebudete mít problémy.

Druhá novinka, model Go 920 T, naopak patří na horní příčku portfolia TomTomu. Jde o nástupce modelu Go 910, který využívá osvědčený a velmi povedený design nové řady Go, jaký známe z nedávné novinky Go 720. Rozměry 118 x 83 x 24 mm nedělají z této navigace žádného kolibříka, odměnou za ně je ale velký širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3 palce, který využívá poměrně vysoké rozlišení WQVGA, tedy 480 x 272 pixelu.

Nový TomTom Go 920 T je vybaven vnitřní pamětí typu flash s kapacitou 4 GB, tedy ne pevným diskem jako jeho předchůdce. Nechybí hlasové ovládání, přijímač dopravních informací a ani podpora již zmíněné funkce MapShare. Novinka nabídne také vestavěný FM vysílač, a tak si navigační povely nebo přehrávané MP3 soubory můžete naladit na autorádiu. Díky podpoře bezdrátového spojení Bluetooth funguje také jako plnohodnotné handsfree.

Garmin - nové top modely

Nová řada Garmin Nüvi 7xx bude obsahovat celkem čtyři modely, které se budou lišit nejen mapovými podklady, ale také přítomností bezdrátového spojení Bluetooth. Společným znakem pro všechny novinky bude inovovaný design, který je podobný nejnižší řadě Nüvi 2xx. Zařízení působí na první pohled velmi elegantním dojmem, čemuž napomáhá výrazně menší tloušťka a také integrovaná anténa.

Navigace budou vybaveny 4,3 palcovým dotykovým displejem s rozlišením 480 x 272 obrazových bodů. Modely Nüvi 71O, 760 a 770 navíc nabídnou bezdrátové spojení Bluetooth, díky kterému poslouží také jako plnohodnotné handsfree. Novinkou bude také funkce "kde jsem", která zobrazí nejbližší aktuální polohu, nejbližší známou adresu, nemocnici a další potřebná místa jako je například čerpací stanice.

Modely nové řady Garmin Nüvi:

Garmin Nüvi 710 - regionální mapy, přítomnost Bluetooth

Garmin Nüvi 750 - mapy Evropy, jediný model bez Bluetooth

Garmin Nüvi 760 - mapy Evropy, přítomnost Bluetooth

Garmin Nüvi 770 - mapy Evropy a USA, přítomnost Bluetooth

Navigon - nejlevnější navigace s TMC

Navigon obohatil svou nabídku navigací o nejlevnější model 2100/2110 a završil tak celou novou řadu navigačních zařízení, která bude v tomto roce v prodeji i na našem trhu. Nový nejlevnější Navigon překvapí kompaktními rozměry, elegantním provedením a také možností výběru ze dvou barevných provedení.

Vedle leskle černé bude novinka k dispozici také v moderní bílé, která by měla oslovit především mladší uživatele. Celé zařízení je ukryto v malé krabičce o rozměrech 102,9 mm x 78,4 mm x 18,4 mm, přesnou hmotnost však výrobce prozatím nezveřejnil.

Stejně jako u modelu 3110 je i zde použit dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce. Displej nabídne klasický poměr stran 4:3 a rozlišení 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT a zobrazí až 65 000 barev. Vzhledem k předpokládané nízké ceně je překvapením integrovaná anténa pro příjem dopravních informací.

Tip: Více o novinkách, testy navigací a další informace o GPS naleznete v naší rubrice Navigace