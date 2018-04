Prohlédněte si nejnevkusnější mobil světa a novinku s projektorem

Samsung Diva je nová dámská řada mobilů korejského výrobce. Vedle véčka zahrnuje i dotykový model, který jsme vám podrobně představili v nedávné recenzi. Dotyková Diva se sice také leckomu nemusí líbit, ale v bílé jí to docela sluší a "polštářkový" vzor na zádech můžeme označit minimálně za nápaditý.

Jenže stejný styl může dopadnout i opačně, jak jsme se na veletrhu v Barceloně přesvědčili na vlastní oči. A že nám z druhé divy zrak přecházel. Véčko má totiž celý kryt leskle stříbrný, jakoby z kovu. Kovový ale není, jen chrom vcelku věrně imituje.

Véčková diva je nepřehlédnutelná, v lesku světel výstaviště hází její "polštářkový" kryt prasátka na všechny strany. Kdo má potřebu mít nepřehlédnutelný mobil, měl by novou divu zahrnout do výběru. Chystá se i zlatá varianta, stejně jako už existuje zlatá verze dotykové divy.

To dotykový i8520 Beam září zcela jinak. Je to druhý model Samsungu s integrovaným projektorem. A v jeho případě bychom se s ním mohli setkat i na českém trhu. Beam není malý mobil, ale působí kompaktnějším a elegantnějším dojmem než předchůdce GT-i7410. Obraz z projektoru působil přesvědčivým dojmem, ale vystavovatelé nenechali nic náhodě a promítali ho do jakési "černé komory". Na opravdové zhodnocení si tak budeme muset počkat do reálných testů.

Stejně jako v neděli představený wave se může beam chlubit špičkovým Super AMOLED displejem s WVGA rozlišením. Displej telefonu opravdu sluší. Na první pohled si navíc uživatel bude myslet, že telefon pohání nový operační systém Bada. Použitá grafická nadstavba TouchWIZ 3.0 k této myšlence totiž svádí. Ale pravda je zcela jiná, pod typickým grafickým kabátem samsungu se skrývá Android 2.1. Beam je prvním samsungem s Androidem a nadstavbou TouchWIZ. Na první pohled relativně nenápadný Beam opět potěší kvalitním zpracováním.

Na stánku Samsungu jsme si mohli osahat i dva linuxové modely určené pro operátora Vodafone. Telefony 360 M1 a 360 H1 tradičně potěší elegantním designem a kvalitním zpracováním.

Na jejich opět o něco odlišné uživatelské prostředí bychom si asi museli chvíli zvykat. V množství mobilních platforem začíná být trochu zmatek a takovýto "drobný" příspěvek mate ještě víc.

Docela pohledný je i klasicky koncipovaný Samsung Monte, který podobně jako dotykový sourozenec kombinuje černé tělo s výrazně zlato-žlutou barvou na bocích.

Průměrná výbava řadí tento telefon do nižší střední třídy, kam patří i klasicky koncipovaný model taktéž z nové řady Shark. Do řady Shark patří i vysouvací model, který je opravdu průměrný, vzhledem i výbavou.