Prohlédněte si mobil pro KáPéZetku. V pohotovosti vydrží 15 let

Stánek firmy Spare One rozhodně nepatřil na letošním veletrhu Mobile World Congress v Barceloně k těm největším. Naopak, byl skoro nejmenší, ale prázdno kolem něj rozhodně nebylo.

Nejdřív jsme si s kolegou mysleli, že onen zvláštní bílý telefon na stánku je jedním z dalších seniorských přístrojů. Ostatně, na první pohled tak vypadá, má pod displejem velké tlačítko s červeným křížem jako mnohé seniorské mobily. Pak nás ale zaujal vypouklý "displej" s vloženou tužkovou baterií.

Význam podivného přístroje nám musela vysvětlit obsluha stánku. Na první ohmatání nás vůbec nenapadlo, k čemu je ten velký bílý mobil s průhlednou částí v místech displeje, kde je uprostřed umístěná jedna tužková baterie.

A nápad je to velmi zajímavý. Spare One totiž rozhodně není přístroj pro běžné použití, ale záložní mobil pro případ nouze. Podle zástupců firmy třeba pro tsunami nebo zemětřesení. Paradoxní je, že v Japonsku, které oba typy katastrof zasahují poměrně často, telefon fungovat nebude. Jedna verze je určena pro evropské GSM, druhá pro americké GSM. V Japonsku fungují jen sítě třetí generace a jiné specifické technologie.

V našich zeměpisných šířkách nemusíme pro neštěstí chodit daleko. Mohou to být záplavy případně sněhová kalamita. A nebo se hodí třeba pro náročnou turistiku nebo pro expedice. V našich končinách by se mu klidně mohlo říkat, že je to mobil do KáPéZetky či KraPoZy, tedy krabičky poslední záchrany.

Výhoda telefonu tkví v napájení. Nemá klasickou baterku, takže ho nelze nabíjet. Energii dodává jediná tužková baterie, která je navíc přes průhled v krytu přístroje dobře vidět. Podle výrobce vydrží telefon připravený k použití až 15 let. Tím se nemyslí pohotovostní režim, jen to, že telefon uložený v šuplíku bude možné zapnout i po mnoha letech. Výrobce to garantuje s tužkovou baterkou Energizer Ultimate Lithium.

Pokud tedy z nějakých důvodů vypadnou dodávky elektřiny a normální mobil nebude možné nabít, Spare One bude stále připraven na volání. Logicky bez SIM na číslo 112 a nebo se SIM na devět přednastavených čísel rychlé volby, případně na libovolné ručně navolené číslo.

Telefon nemá displej, v jeho místech je průhledové okénko pro baterii a to z obou stran. Uvnitř jsou ještě tři stavové diody, které avizují, že mačkáte určitá tlačítka. Na vrchu telefonu je ještě průměrně intenzivní diodová svítilna, což je logický a praktický doplňek nouzového mobilu.

Výrobce dokonce myslel na majitele iPhonů a třeba nových Lumií. Pokud se ocitnou v nouzi, v pohodě strčí svou microSIM do nouzového mobilu. Výrobce totiž automaticky přikládá redukci. Telefon Spare One stojí přibližně 40 eur, v přepočtu asi 1 000 korun. Výrobce nabízí speciální varianty na přání zákazníků, například se specificky naprogramovaným nouzovým tlačítkem.