Prohlášení společnosti RadioMobil k pondělním problémům

V úterý jsme publikovali článek týkající se pondělního výpadku sítě Paegas. Dnes zveřejňujeme vyjádření společnosti RadioMobil v tom znění, jak jsme jej dostali. Doporučuji rovněž pročíst si auditorium pod článkem, kde svoje subjektivní zkušenosti začasté velmi plasticky líčí naši čtenáři; samozřejmě se můžete sami vyjádřit.

Zde je nutno připomenout, že pokud máte dojem problémů s funkčností sítě Paegas, neváhejte zavolat na infolinku - je to zdarma a RadioMobil po těchto urgencích na infolince situace prověří.

Včera ve večerních hodinách, přibližně 90 minut, mohli někteří zákazníci sítě Paegas s obtížemi přijmout hovor. Každý den v síti Paegas přibývá několik desítek základnových stanic (vysílačů) a v této souvislosti je nutné v systému upravovat zadání mnoha parametrů. Tentokrát došlo k tomu, že jeden parametr nebyl pozměněn, což ovlivnilo převod signalizace hovorů na některých ústřednách. V krátké době se ovšem technikům podařilo příčinu diagnostikovat a vlastní náprava netrvala déle než několik minut. Poté již mohli i ti zákazníci, kteří byli tímto nedopatřením ovlivněni, opět bez omezení telefonovat. Omezení se týkalo pouze příchozích hovorů u zákazníků v některých částech Čech a hovory do ostatních pevných či mobilních sítí nebyly zásadně ovlivněny.

„Zákazníkům, kterým nedopatřením zvolený parametr v naší síti způsobil potíže, se velmi omlouváme,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Tereza Kakosová.

Síť GSM Paegas dnes pokrývá přes 97 % české populace a společnost RadioMobil plánuje do konce letošního roku zvýšení počtu vysílačů přibližně o 40 % oproti roku 1998. V průběhu třech let své existence vložil RadioMobil do výstavby a modernizace sítě více než 12 miliard Kč a další významné investice plánuje.