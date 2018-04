Prohlášení poskytovatelů Internetu k tarifu Internet 99

V listopadu r. 1998 ohlásil SPT Telecom a.s. po protestních akcích internetové veřejnosti zavedení zvláštního tarifu Internet 99. Tento tarif měl vyrovnat dopad zdražení telefonních poplatků od 1.1. 1999 a umožnit výhodnější spojení uživatelů do Internetu. Po zveřejnění všech podmínek zvláštního tarifu je však zřejmé, že tarif Internet 99 v současné podobě není pro uživatele Internetu u většiny spojení výhodný, poškozuje poskytovatele Internetu a nepřispívá k rozvoji Internetu v České Republice, jak proklamuje SPT Telecom a.s.

Naše společnosti jsou členy sdružení největších českých poskytovatelů Internetu NIX.CZ. Na základě rozboru ceníků SPT Telecom a.s., dat o připojování našich zákazníků k Internetu a technických podmínek tarifu Internet 99 jsme dospěli k následujícím závěrům:

Tarif Internet 99 je dražší nebo nejméně stejně tak drahý jako běžný telefonní tarif u spojení kratších než cca 8 minut. Takových spojení je většina. Uživatelé jsou tedy v zájmu úspory telefonních poplatků nuceni volat střídavě na číslo s běžným tarifem nebo tarifem Internet 99 podle toho, jak dlouho hodlají být připojeni. To znamená: potíže na straně uživatelů nutnost značných investic na straně poskytovatelů Internetu, kteří musejí zřídit další přístupové linky a instalovat nová přístupová zařízení na starých číslech i na nových číslech Internetu 99 další vynucený prodej služeb SPT Telecom a.s. poskytovatelům Internetu

Tyto skutečnosti můžeme hodnověrně doložit a jsou v rozporu s prohlášeními SPT Telecom a.s. zavést tarif Internet 99 jako výhodnější variantu telefonního spojení pro uživatele Internetu. Za těchto okolností žádáme SPT Telecom a.s., aby bez prodlení změnil obchodní a technické podmínky tarifu Internet 99 tak, aby byl tento tarif v každou denní a noční dobu a bez ohledu na délku spojení cenově výhodnější než běžný telefonní tarif. To umožní uživatelům připojovat se bez potíží vždy na stejné číslo a rozvoj Internetu v ČR bude skutečně stimulován.

Je rovněž nepřípustné, aby SPT Telecom a.s. přenášel náklady na zavedení tarifu Internet 99 na poskytovatele Internetu, a ještě z toho profitoval. Žádáme proto také zrušení speciálních paušálních poplatků za zvláštní telefonní čísla.

Z výše uvedených důvodů nehodláme zavádět tarif Internet 99 v současné podobě a chceme okamžitě zahájit jednání o jeho nové korektní podobě.

Jméno společnosti Zodpovědný zástupce Bohemia.Net a.s. Jiří Lorman Cesnet z.s.p.o. Jan Gruntorád CZCOM s.r.o. Stanislav Kvasničák Luko Czech-Net s.r.o. Richard Koza Czech OnLine a.s. Jiří Calda GTS CzechCom a.s. Pavel Výborný INEC s.r.o. Tomáš Glatz InWay a.s. Petr Král Mopos a.s. Pavel Morávek Netforce s.r.o. Zbyněk Linhart Oasa Computers s.r.o. Petr Fiala PVT a.s. Pavel Vichtera Telenor Internet Vojtěch Vrba

Praha 9.2. 1999