Vážení,

následující text považujte prosím jako tiskové prohlášení firmy Sunnysoft k uvedení ArtSKey 4.04 tzv. Service Release 2, českého prostředí pro Windows CE firmou Jan Sedlák - Portfolio Praha.

Dle našeho zjištění používá ArtSKey 4.04 SR2, jehož výhradním distributorem pan Sedlák je, překódovaný TrueTypový font Arial CE, původně upravený firmou Sunnysoft a dodávaný v konkurenčním prostředí Sunnysoft pro Windows CE od verze 2.0.

Tento font firma ArtSoft přejmenovala na Fax CE a prodává(!) ho uživatelům svého produktu jako vlastní řešení pro použití v US. aplikacích které nevyužívají místního nastavení kódových stránek, jako například velmi rozšířený BSquare Fax.

Podrobnější technické informace k tomuto případu naleznete v tiskové zprávě na serveru firmy Sunnysoft www.sunnysoft.cz/indexcz.htm

Tomáš Dušek Sunnysoft

Dále je uveden text dopisu adresovaný firmě Jan Sedlák - Portfolio Praha s žádostí o vysvětlení celého případu:

Vážený pane Sedlák,

v přehledu nových vlastností které uvádíte v souvislosti s uvedením ArtSKey 4.04 SR2, nás na vašem produktu zaujala především možnost doinstalovat si nový TTF font s názvem Fax CE pro podporu faxování.

Vzhledem k tomu, že reklamní kampaň pro ArtSKey, kterou vedete na vlastním serveru www.port-home.com ale i na nezávislém Mobil Serveru ( www.mobil.cz ) v rubrice WinCE byla z velké části založena na kritice instalování doplňkových fontů českým prostředím firmy Sunnysoft, měl jsem jako autor tohoto řešení o váš nový font velký zájem. Jako přílohu tohoto e-mailu přikládám jeden obrázek z vašeho Webu jehož jste autorem a který nepotřebuje komentář.

Již při prvním zkoumání vašeho fontu mne překapila naprostá shoda s fontem Arial CE původně překódovaný naší firmou a dále pak proto že:

1. formát TTF specifikace OpenFont není natolik veřejně zdokumentován, aby mohla být provedena úprava jejho CMAP tabulky v binárním tvaru.

2. Po dohodě s Microsoftem jsme od něj obdrželi na tuto úpravu specielní de/kompilační nástroje (naposledy se používaly k počeštění stolních Windows 3.x před uvedením PanEuro a lokalizovaných verzí), které nejsou veřejně nijak dostupné

3. Pro úpravu (velmi složité) CMAP tabulky typu 4 jsem musel vytvořit specielní překódovací algoritmus pro přepočítání řady offsetů, které se změnily z důvodů jejího rozšíření.

4. Tento program obsahoval několik chyb (špatně převedl české apostrofy a uvozovky)

5. Kupodivu přesně stejnou CMAP tabulku obsahuje i "údajně" váš font Fax CE, o jehož původu nevysvětluje nic ani to - jak jste mi do telefonu sdělil - totiž že k vám "přišel odkudsi z Ruska".

protože nepovažuji za pravděpodobné, že by firma, kterou na našem trhu zastupujete provedla stejný postup i se zopakováním stejných chyb, kterých jsme se při tom dopustili my (m.j. i stejný počet "patchovaných" znaků) nedovedu si do posledního bajtu naprostou shodu těchto dvou binárních souborů v délce 141Kb, které se liší navzájem pouze názvem fontu a datem poslední modifikace vysvětlit jinak, než jako KRÁDEŽ části našeho produktu.

Tato krádež se v kontextu všeho, co nehezkého jste doposud o nás publikoval, jeví jako BEZPRECEDENTNÍ DRZOST, když řešení, které jste celou dobu kritizoval, jste musel nakonec ukrást a představit svým uživatelům jako řešení vlastní.

Žádám Vás proto o:

1. Publikování Vašeho stanoviska k tomuto případu na WW stránkách, které pro uživatele Windows CE připravujete.

2. Veřejnou omluvu na těchto stránkách.

3. Odstranění tohoto fontu z vašeho produktu.

4. Sdělení těchto skutečností všem uživatelům vašeho produktu, ve kterém zcela neoprávněně a bez jakékoliv předchozí dohody používáte technologii konkurenční firmy.

Tomáš Dušek

za firmu Sunnysoft