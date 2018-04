PROGRESS SOFTWARE UPEVŇUJE SVÉ VEDENÍ NA PROSPERUJÍCÍM TRHU VESTAVĚNÝCH DATABÁZÍ

Progress Software má podle studie Gartner Group náskok před Oracle, Sybase a ostatními hráči

Bedford, Massachusetts, 28. dubna 1999 - První místo na celosvětovém trhu vestavěných (embedded) databází stále zaujímá americká společnost Progress Software Corporation, vedoucí dodavatel řešení pro vývoj, provoz a správu aplikací. Vyplývá to ze studie Dataquestu, divize renomované konzultantské firmy Gartner Group, nazvané "Dodavatelé vestavěných databází se orientují na trh mobilních přístrojů" z března tohoto roku. Dataquest v ní srovnával produkty pro správu databází, které se zabudovávají do aplikací nebo nástrojů a které dodávají především prodejci nabízející přidanou hodnotu (VAR).

Analytička Carolyn DiCenzo ve své prezentaci na letošní konferenci Dataquestu v San Diegu uvedla, že "Progress Software, vedoucí hráč na trhu vestavěných databází, přišel včas s nabídkou produktů vhodných pro VARy, která kombinovala kompletní vývojové prostředí s vhodným obchodním modelem." Za Progressem následují firmy Sybase a Ardent, Oracle je sedmý.

Podle C. DiCenzo zaznamenal trh s vestavěnými databázemi poprvé během posledních tří let výrazný růst. Výrazný pokrok při přijímání nových technologií zaznamenaly malé a střední firmy, zejména u oborových aplikací. Tyto změny mají za následek další příležitosti pro dodavatele vestavěných databází. Dataquest odhaduje, že trh s vestavěnými databázemi v příštích pěti letech poroste o více než dvanáct procent ročně. V nedávných testech byla databáze Progress RDBMS schopna provést přes 125 tisíc transakcí za minutu a prokázala schopnost pracovat s více než pěti tisíci současně připojenými uživateli. Progress RDBMS pomáhá podnikům urychlit vývoj vysoce výkonných aplikací, které lze použít v rozmanitých síťových prostředích včetně prostředí s centrálním počítačem, typu klient/server a internetu. Progress RDBMS je rozsáhlý nástroj pro rozšiřitelné ukládání dat pro aplikace založené na 4GL a SQL, který zabudovaly více než dvě tisícovky nezávislých dodavatelů softwaru do více než pěti tisíc vícevrstvých, klient/serverových a webových celopodnikových aplikací.

"Progress Software posiluje svoji vůdčí pozici, protože aplikace založené na Progress RDBMS lze snadno vytvářet, instalovat a udržovat. Aplikace jsou vysoce rozšiřitelné a mají nejnižší celkové náklady na pořízení a provoz vůbec," řekl Clark French, ředitel databázové divize Progress Software.

Otevřená databáze Progress RDBMS užívá standardy, je výkonná a rozšiřitelná

Progress RDBMS umožňuje nepřetržité operace s online tabulkou a reorganizací indexu a detekci a opravu problémů. S těmito vylepšeními ji lze využít pro provoz velmi velkých databází s tisíci on-line připojených uživatelů a v prostředích s nepřetržitým provozem při udržování nejnižších celkových nákladů na pořízení a provoz.

Součástí Progress RDBMS je nový, vysoce optimalizovaný a výkonný databázový stroj SQL-92 s vylepšenými nativními drivery pro ODBC a JDBC. Kombinací nového SQL-stroje s vylepšenými funkcemi řízení úložného prostoru vznikl vysoce výkonný dotazovací stroj využitelný pro aplikace založené na SQL, v řešeních pro tvorbu výstupních sestav a pro analýzu dat v systémech podpory řízení EIS. od jiných dodavatelů. RDBMS také obsahuje integrovaný software JVM (Java Virtual Machine) pro podporu uložených procedur a triggerů, které umožňují vývojářům vestavět javovskou aplikační logiku přímo do databáze a zpřístupnit ji prostřednictvím Progress SQL-92 pomocí standardů ODBC, resp. JDBC.

O firmě Progress Software

Progress Software je globální dodavatel softwarových produktů a služeb pro vývoj, provoz a řízení podnikových řešení fungujících v rozmanitých výpočetních a síťových prostředích. Naše produkty používá více než šedesát firem ze stočlenného žebříčku nejúspěšnějších společností časopisu Fortune. Dodáváme aplikační servery, databáze, vývojové nástroje a produkty pro řízení aplikací určené pro internetové, intranetové a extranetové aplikace. Kromě toho takové aplikace umíme vyvinout spolu s našimi partnery na míru. Našich dvanáct set zaměstnanců slouží zákazníkům ze sta zemí celého světa. Ti každoročně utratí za progressovské aplikace, vytvořené více než dvěma tisíci nezávislých softwarových firem, přes půl druhé miliardy dolarů. Více informací naleznete na www.progress.com, resp. www.progress.cz.