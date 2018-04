Progress Software koupil pro Apptivity 3 licenci na produkt Versions od Starbase

Bedford, Massachusetts, 16. října 1998 - Licenci na StarBase Versions, software pro správu a řízení vývojových verzí, zakoupila společnost Progress Software Corporation. Versions 2.0 firmy StarBase Technologies pomáhá vývojovým týmům i jednotlivým vývojářům udržet pořádek při tvorbě stále složitějších aplikací a informačních systémů. V současnosti je začleněn do produktu Progress Apptivity 3 (který se skládá z javovského aplikačního serveru a integrovaného vývojového prostředí pro vývoj a provoz javovských celopodnikových aplikací).

Versions je software pro správu a řízení vývojových verzí určený jednotlivcům i týmům. Umožňuje intuitivním způsobem řídit práci s verzemi a vizuálně rozlišit jednotlivá stádia vývoje. Má prostředky pro tvorbu i správu tzv. milníků (milestones), pro definování přístupových práv k projektu a jeho modulům a pro správu událostí (logs). Obsahuje i vyspělou projektovou repozitoř uchovávající pouze rozdíly ukládaných textových souborů a podporující i binární formát souborů. Versions je navržen pro jednotlivce i skupiny vývojářů spolupracujících v síti, kterým umožňuje rychlejší tvorbu softwaru s nižšími náklady. Je určen pro Windows95/NT a úzce spolupracuje se všemi rozšířenými vývojovými prostředími.

"Počítačová oddělení v podnicích i nezávislé softwarové firmy vytvářejí stále složitější a náročnější aplikace," řekl Dennis Moore, viceprezident Progress Software pro marketing Apptivity. "Pokud vývojáři chtějí takové produkty tvořit, neobejdou se bez podpory týmové práce a řízení verzí. StarBase Versions umožňuje vývojářům pracujícím v Apptivity lépe řídit tým a dále zlepšit produktivitu práce."

"Apptivity představuje významný krok Progressu směrem k týmové spolupráci na webu," uvedl Carlos Caballero, marketingový viceprezident StarBase. "Toto partnerství posílí naši strategickou pozici na trhu nástrojů pro vývoj webových aplikací a dále vylepší i pozici Progressu na tomto trhu."

Společnost StarBase Corporation z kalifornské Santa Any nabízí kompletní rodinu vyspělých internetových a intranetových nástrojů StarTeam pro technickou spolupráci a softwarovou konfiguraci. StarTeam získal několik ocenění (v r. 1997 "Best of the Test Center" od InforWorldu, v r. 1996 Analyst‘s Choice a IT Excellence Award od PC Weeku). Software pomáhal při řešení projektů u firem jako ABB, Reynolds & Reynolds, Booz Allen & Hamilton a Digital Equipment.

Progress Software Corporation je celosvětovým dodavatelem technologií pro vývoj aplikací, databázových technologií a služeb technické podpory. Zaměstnává 1200 lidí v téměř padesáti kancelářích v Severní Americe, Evropě, Asii, Austrálii a Latinské Americe. Jeho vývojové nástroje Apptivity (javovský nástroj), WebSpeed (nástroj založený na HTML), ProtoSpeed (internetový debugger) a aplikační vývojové prostředí PROGRESS s databází RDBMS a s prostředky pro přístup k jiným databázím využívají profesionální vývojáři ke tvorbě aplikací provozovaných v prostředích internetu, klient/server i s centrálním počítačem. S produkty Progress Software pracují nezávislí dodavatelé softwaru a jiní zákazníci, kteří za rok 1997 dosáhli při prodeji progressovských aplikací celkového obratu více než 1,5 mld. USD.

PROGRESS je registrovanou obchodní značkou a Apptivity, WebSpeed a ProtoSpeed jsou obchodními značkami firmy Progress Software Corporation. Ostatní uvedené názvy produktů mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců.