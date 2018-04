Programy pro chytré telefony změní vyzváněcí profil v nastavený čas

Důležitá firemní schůzka, rande, spánek, vyučování ve škole a mnohé další. To vše jsou situace, ve kterých si lidé většinou vypínají vyzvánění svého mobilního telefonu. Jak ale stále myslet na to, že po probuzení je třeba zvuk telefonu opětovně zapnout? Nijak. Postarají se o to aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Symbian. Vybrali jsme pro vás dvě nejzajímavější, nejpoužívanější a postavili proti sobě. V následujícím článku vám nyní přinášíme výsledek tohoto souboje.

Best Profiles

Troufneme si říci, že někteří ze čtenářů tuto aplikaci znají již delší dobu. Jedná se totiž vůbec o nejpoužívanější program svého druhu. Hned po jeho spuštění, které trvá velmi krátkou dobu, se objeví seznam vámi vytvořených profilů. Pro každý z nich můžete následně nastavit přesný čas, ve kterém se má aktivovat. Jednoduše stačí najet na požadovaný profil a v menu otevřít položku Activate. Na výběr máte mezi okamžitou aktivací profilu, nastavením času jeho spuštění nebo nastavením aktivace po zvoleném časovém úseku. Budete-li chtít navolit i jeho vlastnosti, můžete tak učinit v menu Advanced Settings. Zde můžete vybrat pozadí pohotovostního displeje, hlasitost vyzvánění, možnost zapnutí technologie Bluetooth, podsvícení displeje či spuštění vybrané aplikace zároveň se zapnutím daného profilu.





Všechny možnosti zmíněné v předchozím odstavci jsou určeny zejména pro jednorázové aktivace profilů. Best Profiles ale také samozřejmě nabízí funkci Schedule, ve které lze nastavit opakované zapínání. V takovém případě vepíšete požadovaný čas, dny, ve kterých se mají aktivace uplatňovat a především název profilu, kterého se celé nastavení týká. Můžete si také vybrat, v jaký čas se má profil deaktivovat a na jaký se zpětně změnit. To však nejsou zdaleka všechny možnosti, které aplikace nabízí. V položce Calendar můžete nastavit zapínání profilů v návaznosti na upomínky či poznámky ve vašem kalendáři. Stačí jen vepsat klíčové slovo, které je zároveň obsaženo i v textu položky kalendáře (například „schůzka“) a program už si sám zjistí, kdy má změnu provést.





Aby toho nebylo málo, v hlavním menu nalezneme ještě položku Charger. Ta slouží (jak je z anglického překladu patrné) k nastavení chování telefonu při nabíjení baterie. Jakmile tedy vsunete nabíječku do konektoru, i tehdy se může automaticky změnit váš vyzváněcí profil. Neumíme si sice příliš představit praktické využití této položky, ale čím více možností, tím lépe. Tvůrci programu možná počítali s tím, že nabíjíme pouze v noci, a tím pádem u některých uživatelů i s vypnutým vyzváněním. Po nastavení všech položek je nutné celý program zaktivovat, a to stisknutím nabídky Turn On. Velmi pozitivně hodnotíme, že pro automatickou změnu profilů není třeba aplikaci minimalizovat. Můžete ji s klidem kompletně vypnout a přesto se profil v požadovaný čas změní.

Výrobce: Smartphoneware Ke stažení: patnáctidenní demoverze – S60 3rd, S80, komerční – 14.95 USD – asi 300 Kč Podpora: Symbian S60 3rd, S80 Plusy: široké možnosti nastavení, rychlost aplikace Mínusy: menší škála podporovaných zařízení

Smart Profile

Už na první pohled je patrné, že aplikace Smart Profile není příliš odlišná od svého konkurenta Best Profiles. I zde se po spuštění objeví seznam všech dostupných vyzváněcích profilů. Pokud budete chtít například nastavit, aby se změna provedla v pozdní večer, stačí kliknout na vybraný profil a v nabídce Today´s Schedule nastavit přesný čas a dobu, po kterou má být aktivní. Telefon se vás ještě následně zeptá, pro jaké dny v týdnu má být nastavení platné a pak už jen vše stačí potvrdit. Počet nastavených pravidel pro změny profilů není takřka omezen. Můžete si tak navolit jeden profil na noc, druhý na dopoledne a jiný například na čas oběda. Čas aktivace lze nastavit i v závislosti na vaše upomínky v kalendáři.





Do této chvíle se vám mohlo zdát, že program Smart Profile nepodporuje takové množství funkcí oproti Best Profiles. Opravdová „lahůdka“ ale přichází až nyní. Aplikace totiž dokáže měnit vyzváněcí profily na základě toho, kde se právě nacházíte. Ptáte se, jak je to možné? Vše je založeno na principu sledování BTS stanic (vysílačů mobilních operátorů), na které je váš telefon aktuálně připojen. Aby mohla aplikace jednotlivé lokace rozpoznat, je nutné, abyste je nejprve označili. Pokud se tak budete nacházet například ve škole, stačí vstoupit do nastavení Attach location a pojmenovat místo, na kterém právě jste. Jakmile danou lokaci uložíte, můžete pro ni nastavit veškerá pravidla profilů. Pokud tak nastavíte, aby telefon aktivoval pro místo s názvem „škola“ tichý profil, vždy, když se napojíte na BTS stanici, která je poblíž školy, zvuk vašeho mobilního telefonu se utlumí.





Jedinou větší nevýhodou, kterou na celé aplikaci shledáváme, je všelijaké načítání při stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Už při spuštění programu načítá systém poněkud zdlouhavě seznam všech profilů. A i když budete chtít udělat sebemenší změnu v nastavení, časové prostoje vás neminou. Je to však malá daň za to, co Smart Profile takřka bezkonkurenčně nabízí.

Výrobce: SymbianWare Ke stažení: demoverze – S60, S60 3rd, komerční – 9.95 USD – asi 200 Kč Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: možnost změny profilu podle místa, kde se nacházíte; přehlednost Mínusy: užší škála podporovaných zařízení, aplikace při každém nastavení zdlouhavě načítá

Který je vítězem?

Jak již bylo řečeno, Smart Profile i Best Profiles patří k nejpoužívanějším aplikacím pro správu vyzváněcích profilů. U drtivé většiny programů jiných kategorií se kritériem pro konečný výběr stává především cena. Aplikace podobného zaměření takřka vždy nabízejí naprosto stejné možnosti a liší se jen maličkostmi. V tomto případě je tomu jinak. Zatímco Best Profiles nabízí širokou škálu nejrůznějších funkcí pro automatické změny profilů (například při nabíjení baterie, po předem nastaveném časovém úseku, možnost spuštění vybrané aplikace při změně profilu), Smart Profile překvapí především velmi originální možností aktivace profilu v závislosti na BTS stanici, na kterou je mobilní telefon připojen. Každý program má zkrátka své pro a proti. Omezujícím faktorem by se mohla stát snad jen podpora telefonů, která u obou z popsaných aplikací není příliš široká. Pro případ, že byste si nevybrali mezi dnešními dvěma hlavními aktéry „duelu“, nabízíme ještě přehled dvou dalších, avšak méně známějších programů.