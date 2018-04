Programujte a ovládejte s Nokia Communicator

Spousta uživatelů Nokia Communikatoru 9000/9110 hledalo více programů a užitečných utilit, které by využily jejich mobilní komunikační zařízení naplno.

Je pravdou, že pro komunikátor by mohlo být daleko více programů, než zde máme k dispozici. Tento fakt se stal pravdou a na komunikátora můžeme mít s trochou dobré vůle a v rámci možností téměř cokoliv.

Conrad Davis totiž vyvinul překladač Basicu pro Nokia Communicator. Programovací jazyk vypadá jako na osmibitech v osmdesátých letech. Skalní pamětníci, fandové a nadšenci si hned připomenou dny i noci strávené nad nekonečnými řádky programů, ať již vlastních nebo editovaných cizích. FreeBas9K samozřejmě není již veden ve stejném konceptu, jako před lety, ale bylo do něj zavedeno pár vylepšení, obměn a přizpůsobení, která podporují efektivnější programátorské techniky a vyhovují zároveň Nokia komunikátoru.

FreeBas9K je zatím freeware a o jeho komercializaci se zatím ještě definitivně nerozhodlo. Instalace programu probíhá pomocí Nserveru a Nokia Data Suite. Autor se samozřejmě zříká odpovědnost za poškození telefonu, ale naopak ručí za to, že to co říká o svém interpreteru Basicu je pravda a vše, co říká, že má fungovat také fungovat bude.

Zdrojový kód se edituje v Notes v komunikátoru a po té se musí uložit do "Own texts" do souboru s příponou B9K. Po přepnutí do aplikace FreeBas9K se nechá takto zdrojový kód spustit. Například vytvoříme zdroj:

10 PRINT "hello world"

GOTO 10

Po té jej uložíme do souboru hello.b9k a v Basic9K nahrajeme příkazem LOAD HELLO.B9K a spustíme příkazem RUN. Po tomto úkonu se nám na obrazovce napíše známé "hello world", jaké známe z učebnic programovacích jazyků. Jako příklad to ale slouží dokonale a vždy.

Datové typy, které lze použít jsou zatím standardní a zcela postačující (long, double, string, date, byte). Dokonce lze definovat i pole o více rozměrech. Konkrétní příklady a postupy jsou v dokumentaci na stránkách autora (zde). O použitelných operátorech se snad ani nemusím rozepisovat.

Na adrese http://www.autopage.ltd.uk/freebas9k/Help/index.htm lze rovněž nalézt kompletní manuál a výpis příkazů.

A co vše se s tímto nástrojem nechá dělat? Například poslední úspěch tento programovací nástroj slaví se svým programem pro dálkové ovládání TV nebo videa pomocí komunikátoru (info zde). Jediný problém je získání ovládacích vzorků z vašeho typu přístroje a jejich nahrání do TV. Soubory se vzorky se mohou vyskytovat na internetu nebo je lze rovněž nahrát do počítače a po sléze i do komunikátoru, ale to vyžaduje poměrně složitou cestu.

Na stránkách Basic9K je uveden příklad pro televizory značky Toshiba i postup, jak vzorky pro jiné TV a zařízení získat.

Jako další užitečný prográmek bych uvedl jeden z archivu, na který je odkaz přímo na hlavní stránce programu FreeBas9K. Program monitoruje, loguje a pak i rozpoznává jednotlivé BTS, na kterých je napojený mobilní telefon. Pak jsou zde i různé hry a všechny možné malé utility, které si programují lidé jen tak pro zábavu a nebo je konvertují z jiných systémů a vzpomínají tak na stará Spectrácká léta.

Domovská stránka FreeBasic9K se nalézá zde. Stažení programu můžete ale provést rovněž z našich stránek (FreeBasic9K).