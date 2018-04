Programujeme pro Psiony aneb OPL pro začátečníky (5)

Úvod do jazyka OPL 5/5

Procedury s návratem hodnot

Podobně jako funkce v jazyce C nebo v Pascalu mohou i procedury jazyka OPL vracet číselné nebo řetězcové hodnoty. Aby mohla procedura vracet hodnotu, musíme udělat dvě změny: ke jménu procedury - ale před dvojtečku - doplnit znak označující typ vrácené hodnoty (podobně jako u proměnných). Neuvedeme-li žádný znak označující typ výsledku, může procedura vracet reálné číslo. Ve zdrojovém textu procedury pak použijeme klíčové slovo RETURN , za kterým uvedeme hodnotu, která bude při skončení procedury vrácena.

PROC hlavni: LOCAL cislo$(20), upravene$(20) WHILE 1 PRINT "Zadejte telefonní číslo:"; INPUT cislo$ IF LEN(cislo$) = 0 BREAK ENDIF upravene$ = UpravCislo$:(cislo$, "605") PRINT "Číslo v mezinárodním formátu je "; upravene$ ENDWH ENDP PROC UpravCislo$:(cislo$, prefix$) IF MID$(cislo$, 1, 1) = "+" RETURN cislo$ ELSEIF MID$(cislo$, 1, 1) = "0" RETURN "+420" + RIGHT$(cislo$, LEN(cislo$)-1) ELSE RETURN "+420" + prefix$ + cislo$ ENDIF ENDP

Parametry ani návratové hodnoty nemohou být pole. Pokud nepoužijeme příkaz RETURN , budou procedury vracející numerické hodnoty vracet číslo 0 a procedury vracející řetězcové hodnoty budou vracet prázdný řetězec "" .

Ke komunikaci s procedurami, které voláme, můžeme použít i globální proměnné (definované pomocí GLOBAL ) - hodnoty uložíme do vhodných globálních proměnných a vrátíme příznak úspěchu:

PROC hlavni: GLOBAL gVysledek%(100), gVysledekDelka% IF NastavVysledek%: > 0 REM -- použij pole gVysledek%(1..gVysledekDelka%) ENDIF ENDP PROC NastavVysledek%: gVysledekDelka% = 0 REM -- naplň pole gVysledek%() ... -- RETURN gVysledekDelka% ENDP

Základní uživatelské rozhraní - vstup a výstup

Již jsme uvedli příkaz INPUT , který slouží ke vstupu textové nebo numerické proměnné, a příkaz GET , který čeká na stisk klávesy a použijeme-li přiřazení a%=GET , vrátí její hodnotu jako číslo. Podobně funguje i GET$ , který se odlišuje jen tím, že jako výslednou hodnotu vrací jednoznakový řetězec. Podobně jako dvojice GET a GET$ funguje i dvojice příkazů KEY a KEY$ s jedinou výjimkou - tyto příkazy nečekají na stisk kávesy. Pokud žádná klávesa nebyla stisknuta, tak tyto příkazy vrací nulu, respektive prázdný řetězec.

Příkaz EDIT , za kterým následuje řetězcová proměnná, dovoluje editovat (měnit) text v této proměnné jako v následujícím příkladu, ve kterém také vyzkoušíme použití klíčového slova KEY :

PROC edit: LOCAL t$(30), i%, ii%, j$(4) t$="Toto je tekzt" PRINT "Opravte text: "; EDIT t$ PRINT "Opravený text je ", t$ i%=1 j$="\|/—" DO AT 1,3 : PRINT MID$(j$, i%, 1); ii%=ii%+1 IF ii%=50 : i%=i%+1 : ii% = 0 : ENDIF IF i% > 4 : i% = 1 : ENDIF UNTIL KEY <> 0 ENDP

Pro výstup textu slouží příkaz PRINT , za kterým následuje seznam proměnných, čísel a řetězců, které budou zobrazeny, oddělených středníky nebo čárkami. Podobně jako v jazyce BASIC ukončíme-li příkaz PRINT středníkem, tak na konci tisku neprovede přesun na nový řádek a další text je zobrazen na tom samém řádku. Příkazem AT můžeme zadat číslo řádku a sloupce, na kterém bude následující příkaz PRINT zobrazovat text. Příkaz CLS smaže obsah displeje.

Další zajímavé příkazy

Popis základů jazyka OPL si doplníme o několik zajímavých příkazů, které je možné použít. Příkaz OFF vypne Psion na stanovený počet vteřin, příkaz PAUSE pozastaví program na dobu udanou ve dvacetinách vteřiny a příkaz BEEP delka%, vyska% slouží ke generování tónu stanovené délky ve 1/32 vteřiny a výšky v Hz.

K nastavení generátoru pseudonáhodných čísel na počáteční hodnotu slouží příkaz RANDOMIZE . Často jsou v této hodnotě použity rychle se měnící časové proměnné ( MINUTE , SECOND ). Pseudonáhodná čísla (v rozsahu <0-1) ) jsou vyzvedávána funkcí RND , výraz INT(RND*p%+1) generuje náhodné číslo od 1 do p% .

Nyní již máte určitý přehled o základech použití jazyka OPL. Tento stručný článek nemohl suplovat referenční příručku jazyka, která je zdarma dostupná na internetu na adrese www.symbian.com v sekci věnované vývojářům software. V příští sérii článků, která vyjde po prázdninách, budeme již psát o komplikovanějších tématech - o grafice a o uživatelském rozhraní.