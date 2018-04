Programujeme pro Psiony, aneb OPL pro začátečníky (3)

Přehled nejdůležitějších funkcí jazyka OPL

Aritmetické funkce - ABS , IABS (absolutní hodnota), VAL , EVAL (vyhodnotí číslo nebo výraz obsažený v řetězci), FLT (převede celé číslo na reálné), INT , INTF (zaokrouhlí hodnotu na celé číslo), EXP (mocnina čísla e), LN , LOG (přirozený a desítkový logaritmus), SQR (odmocnina), MAX , MIN (nalezení maxima a minima seznamu čísel nebo pole), SUM , MEAN , STD , VAR , (suma, průměr a směrodatná odchylka seznamu čísel nebo pole), RND (pseudonáhodné číslo), UADD , USUB (sčítání a odčítání celých čísel bez znaménka).

Trigonometrické funkce - COS , ACOS , SIN , ASIN , TAN , ATAN (parametr i vrácená hodnota je v radiánech), RAD , DEG (převod ze stupňů na radiány a zpět) a PI (číslo pí).

Funkce pro práci s časem a datem - YEAR , MONTH , DAY , HOUR , MINUTE , SECOND (vrací aktuální hodnoty systémového času), DATETOSECS , SECSTODATE (převod data na počet vteřin uplynulých od půlnoci na 1.1.1970), DATIM$ (vrátí datum jako text), DAYS , DAYSTODATE (převod data na počet dnů uplynulých od 1.1.1900 a zpět), DOW , WEEK (číslo dne v týdnu a týdnu v roce), DAYNAME$ , MONTH$ (jména dnů v týdnu a jména měsíců).

Řetězcové funkce - FIX$ , GEN$ , SCI$ , NUM$ (převod reálného čísla na řetězec v pevné desetinné čárce, obecném tvaru, vědeckém tvaru nebo zaokrouhlené), HEX$ (převod celého čísla do šestnáctkové soustavy), LEFT$ , RIGHT$ , MID$ (výběr podřetězců), LEN (délka řetězce), LOC (vyhledání podřetězce), UPPER$ , LOWER$ (převod řetězce na velká nebo na malá písmena), REPT$ (vytvoří řetězec z opakujících se znaků), CHR$ (pro převod ASCII hodnoty na kód znaku) a ASC (pro převod opačným směrem).

Pole

Proměnné mohou tvořit jednorozměrná pole - index pole uvádíme v kulatých závorkách; první prvek má index 1. Pole deklarujeme podobně jako samostatné proměnné za klíčovým slovem LOCAL (lokální proměnné) nebo GLOBAL . Při deklaraci řetězců používáme dva indexy oddělené čárkou: první udává počet prvků pole a druhý nejvyšší délku jednotlivého řetězce v poli.

PROC promenne: LOCAL a%(10), b(100) GLOBAL s$(100), r$(100, 1) s$ = "Text" r$(1) = "a" : r$(100) = "z" ENDP

V předchozím příkladu jsme deklarovali lokální celočíselné šestnáctibitové (odlišené znakem procento) pole a% o velikosti 10 prvků a pole reálných čísel b obsahující 100 prvků. Pozor na druhý řádek, kde je uvedena globální deklarace. s$ je řetězcová proměnná, která může mít délku nejvýše 100 znaků. Teprve proměnná r$ označuje pole sta jednoznakových řetězců r$(1) až r$(100) .

Řídící struktury programu

Klasické větvení programu je možné pomocí klíčových slov IF , ELSEIF , ELSE a ENDIF . Každé z těchto klíčových slov musí být uvedeno na samostatném řádku nebo oddělené dvojtečkou jako samostatný příkaz. Struktura bloku podmínek je následující:

IF podmínka příkazy, které budou vykonány, bude-li podmínka platit ELSEIF podmínka-2 příkazy, které budou vykonány, bude-li platit podmínka-2 ELSEIF podmínka-3 příkazy, které budou vykonány, bude-li platit podmínka-3 ... ELSE příkazy, které budou vykonány, nebude-li žádná z podmínek splněna ENDIF

Bloků za ELSEIF může být uveden libovolný počet; tyto bloky však není povinné v podmínce uvádět. Relační operátory v podmínce mohou být = , <> , < , <= , > , >= a mohou být spojeny pomocí logických operátorů AND , OR a NOT a závorek do libovolně složitých podmínek.

Cykly, které jazyk OPL používá, mohou mít podmínku na začátku i na konci. Z obou dvou těchto cyklů je možné vyskočit příkazem BREAK a vynutit si další iteraci pomocí příkazu CONTINUE .

WHILE podmínka příkazy, které budu vykonávány, dokud bude podmínka platit ENDWH DO příkazy, které budu vykonávány, dokud nebude podmínka splněna UNTIL podmínka