Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (7)

Formát databází PDB

(V souborech s příponou *.pdb jsou na počítači PC uloženy databáze Palm Pilota. Známe-li jejich strukturu, můžeme tyto databáze vytvářet, číst nebo měnit data v nich obsažená. Zde je popsán základní formát těchto databází, vycházející z popisu PalmOS 2.0 - 3.0 uveřejněného společností 3Com, Inc.. Mohou se objevit drobné změny, ale základní struktura těchto souborů, která je obdobou struktury databází Palm Pilota, by měla být i v dalších verzích operačního systému zachována.)

Obsah

Základy Struktura souboru Hlavička souboru Seznam záznamů databáze Data Závěr a přílohy

Základy

Soubory databází Palm Pilota (s příponou *.PDB) mohou být použity k vytváření vašich vlastních databází, které je možné instalovat do počítačů typu Palm Pilot a kompatibilní i do emulátoru POSE. Také je ovšem možné použít je i jinak: při každém spuštění programu HotSync jsou zálohovány databáze vašeho Palm Pilota, které měly nastaven příznak zálohování, do adresáře c:\Palm\<jméno>\backup . Pokud si přejete tyto databáze dále zpracovat - třeba zkonvertovat data zapsaná na Palm Pilotovi do jiného formátu, nastavte na Palm Pilotovi příznak zálohování u této databáze, proveďte HotSync a příslušnou databázi můžete v uvedeném adresáři najít a používat. Co víc - můžete se ve vašich programech pro PC spolehnout na to, že ji v tomto adresáři naleznete vždy.

Obsahem jednoho souboru PDB je jedna databáze. Databáze Palm Pilota je složena z jednotlivých záznamů. Tyto záznamy nemusejí mít stejnou délku ani stejný formát. Jméno zálohovaného souboru s příponou *.pdb je odvozeno z jména databáze (první položka v hlavičce); nemusí být nutně totožné se jménem souboru, ze kterého jste databázi instalovali.

Pozor: Počítače Palm Pilot a kompatibilní jsou založeny na procesoru Motorola 68000, který ukládá čísla tak, že první v paměti je uložen významnější byte a po něm následuje byte méně významný - tedy přesně naopak, než počítače typu PC. 16-bitové číslo 0x1234 (šestnáctkově) je uloženo takto:

Na počítači PC 0x34 0x12 Na počítači Palm Pilot a v souborech PDB 0x12 0x34

32-bitové číslo 0x12345678 (šestnáctkově) je v paměti nebo v souborech uloženo takto:

Na počítači PC 0x78 0x56 0x34 0x12 Na počítači Palm Pilot a v souborech PDB 0x12 0x34 0x56 0x78

V praxi to znamená, že používáte-li stejné hlavičkové soubory pro program Palm Pilota a program využívající soubor obsahující databázi, musíte tento fakt vzít na vědomí a překódovat pořadí číslic ve všech dvou a čtyřbitových hodnotách.

Struktura souboru

V souboru s příponou *.PDB následují těsně po sobě tyto součásti: hlavička souboru, která obsahuje důležité informace o celé databázi - její jméno, data změn apod., po ní seznam záznamů databáze a nakonec po sobě jednotlivé záznamy. Tento obsah je v následující tabulce:

Počátek v souboru Jméno Popis 0x0000 Hlavička souboru Kompletní hlavička, popsaná níže 0x004E Seznam záznamů databáze Pole, ve kterém je seznam záznamů databáze. Toto pole musí z důvodů kompatibility obsahovat alespoň jednu položku. proměnné Prázdná oblast délky 2 byte Zálohované databáze zde ukládají 2-bytovou informaci, jejíž význam se mi nepodařilo nalézt - velmi pravděpodobně jde pouze o zarovnání začátku prvního záznamu na adresu dělitelnou 32. Pro většinu případů je bezpečné nastavit tyto 2 byte na hodnotu 0x00. proměnné nepovinné:

údaje o databázi Zde mohou (nepovinně) být uloženy nejprve údaje o databázi (typu AppInfoArea) a v budoucích verzích PalmOS i o třídění databáze (SortInfoArea) proměnné Záznamy databáze Jednotlivé záznamy databáze v tom pořadí, v jakém byly uvedeny v seznamu záznamů databáze.

Hlavička souboru

Hlavička souboru je uložena v následující struktuře délky 78 byte. Pro deklaraci v jazyce C/C++ se podívejte sem.

Jméno Délka Typ Poznámky Jméno databáze 32 Řetězec ukončený nulou Jméno databáze v počítači Palm Pilot (a současně jméno souboru do kterého je tato databáze zálohována bez přípony *.pdb). Může obsahovat nejvýše 31 znaků a musí být ukončeno nulou. B Příznaky databáze 2 Číslo*A 0x0002 Pouze pro čtení

0x0004 "Špinavá" (změněná) oblast informací o databázi (AppInfoArea)

0x0008 Zálohuj tuto databázi

0x0010 Je možné instalovat novější verzi i když je stará databáze tohoto typu otevřená

0x0020 Po instalaci této databáze je potřeba provést restart počítače

0x0040 Kopie této databáze nesmí být posílána přes infračervené rozhraní Verze 2 Číslo* Nastavuje váš program. Datum vytvoření 4 Číslo* Datum kdy byla databáze vytvořena uložené jako jako počet vteřin od 1. ledna 1904. Je-li tato hodnota nulová, nebude databáze instalována. Datum poslední změny 4 Číslo* Datum kdy byla databáze naposled změněna uložené jako jako počet vteřin od 1. ledna 1904. Je-li tato hodnota nulová, nebude databáze instalována. Datum posledního zálohování 4 Číslo* Datum kdy byla databáze naposled zálohována uložené jako jako počet vteřin od 1. ledna 1904. Číslo změny 4 Číslo* Nastavte 0x00000000 - zatím není použito Ofset oblasti AppInfoArea 4 Číslo* Počet byte od začátku *.pdb souboru, kde začíná oblast údajů o databázi typu AppInfoArea. Pokud je rovno nule, v souboru není tato oblast definována.+ Ofset oblasti SortInfoArea 4 Číslo* Počet byte od začátku *.pdb souboru, kde začíná oblast údajů o databázi typu SortInfoArea. V současné verzi PalmOS musí být rovno nule, tato oblast záznamů o třídění není podporována. Typ databáze 4 4 znaky Typ databáze tak, jak byla vytvořena. Je možné uvést jako 32-bitové číslo nebo - častěji - jako 4-znakovou konstantu typu long. Jednoznačná identifikace

(creator ID) 4 4 znaky Jednoznačná identifikace aplikace, která databázi vytvořila. Tato položka musí být bezplatně registrována u společnosti 3Com, Inc.. Je možné uvést jako 32-bitové číslo nebo - častěji - jako 4-znakovou konstantu typu long. Základ pro výpočet identifikátoru záznamů 4 Číslo* Tuto hodnotu je nutné nastavit na nulu; je používána při vytváření nových záznamů databáze pro přidělování nových čísel jednoznačně identifikujících záznamy. Číslo dalšího záznamu 4 Číslo* Tuto hodnotu je nutné nastavit na nulu; je používána k práci s touto databází v paměti Palm Pilota. Počet záznamů 2 Číslo* Počet záznamů databáze (větší než nula).

*) viz poznámka o formátu čísel v úvodu článku.

+) oblast údajů o databázi AppInfoArea může používat vaše aplikace k uložení informací o databázi jako celku (typ třídění záznamů, jména kategorií apod.). Z důvodů kompatibility s počítači Macintosh je doporučováno, aby - pokud je tato oblast použita - měla délku přesně 512 byte.

A) příslušné konstanty jsou definovány v souboru Core\System\DataMgr.h .

B) firma 3Com doporučuje používat jména v následujícím tvaru: <jméno><pomlčka><identifikace aplikace>.

Seznam záznamů databáze

Bezprostředně po hlavičce následuje pole obsahující pro každý záznam důležité údaje - jeho kategorii, příznaky, jeho jednoznačnou identifikaci a také počátek záznamu v souboru s příponou *.pdb. Pro C/C++ deklaraci jedné položky záznamu se podívejte sem.

Jméno Délka Typ Poznámky Počátek dat záznamu 4 Číslo* Zde je uložen ofset od počátku PDB souboru kde začínají data záznamu (počet byte od začátku). Příznaky + kategorie 1 Číslo*A 0x10 soukromý záznam

0x20 záznam je právě používán (busy)

0x40 "špinavý" (změněný) záznam

0x80 smazat při následujícím HotSync Spodní šestnáctková číslice obsahuje číslo kategorie (0-15) ve které je záznam zařazen. Jednoznačný identifikátor záznamu 3 Číslo* Nastavte tuto hodnotu na nulu, PalmOS ji přiřadí sám.

*) viz poznámka o formátu čísel v úvodu článku

A) příslušné konstanty jsou definovány v souboru Core\System\DataMgr.h .

Data

Po hlavičce a poli údajů o záznamech může následovat blok AppInfoArea, který má (je-li definován) nejčastěji délku 512 byte a ve kterém jsou uložena uživatelem definovaná data (standardně je na prvním místě seznam kategorií, pak vlastní data uživatele). Struktura bloku SortInfoArea, který může následovat, je závislá na uživateli, ale v současnosti v PalmOS do verze 3.0 chybí možnost ji zálohovat nebo instalovat. Na konci následuje oblast kde jsou uloženy vlastní záznamy databáze.

Pokud nejsou údaje o databázi typu AppInfoArea a SortInfoArea definovány (nejčastější případ) tak po hlavičce, poli obsahujícím údaje o záznamech a 2-bytové výplni (zarovnávající začátek záznamů na adresu dělitelnou 4) po sobě následují jednotlivé záznamy, bezprostředně jeden po druhém.

Závěr

V případě zájmu nebo nejasností vám doporučuji vám prohlédnout si jednu z databází Palm Pilota v prohlížeči, který podporuje šestnáctkové zobrazení souborů a prohlédnout si jak jsou data uložená nebo v komentovaném příkladu tady. Také můžete použít freewarový program rcpalm (ke stažení na www.palmgear.com), u kterého je přiložen zdrojový text v jazyce C++ a anglický popis formátu souborů s příponami *.prc a *.pdb (nicméně s drobnými nepřesnostmi). Na stránkách společnosti 3Com, Inc. si můžete stáhnout originální dokumentaci ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader).