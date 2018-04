Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (6)

# Pod touto carou neni soubor Makefile potreba menit ########################## # Nejprve vytvoříme ze základního jména dvě jména souborů: souboru s příponou *.prc # obsahujícího aplikaci a souboru s příponou *.rcp, ve kterém jsou uloženy prostředky # programu: SOUBOR_PRC=$(ZAKLAD).prc SOUBOR_RCP=$(ZAKLAD).rcp # První cíl v souboru - bude vytvořen, pokud zadáme příkaz make bez parametrů. Zde to # znamená, že bude nejprve vykonán zástupný cíl smaz.chyby (který smaže soubor chyb, # aby se v něm nehromadily matoucí hlášky z více překladů). Poté bude aktualizován # soubor s příponou *.prc. vsechno: smaz.chyby $(SOUBOR_PRC) # Pravidlo pro aktualizaci souboru s příponou *.prc: musí být aktuální soubory bin.hotovo # (informující nás o úspěšném překladu souboru prostředků aplikace) a grc.hotovo, který # vyznačuje, že překlad aplikace do suborů *.grc proběhl bez chyb. $(SOUBOR_PRC): bin.hotovo grc.hotovo build-prc $(SOUBOR_PRC) $(JMENO_IKONY) $(CREATORID) *.grc *.bin # Pokud překlad souboru prostředků aplikace neproběhne, program make se zastaví při # provádění programu pilrc a soubor bin.hotovo nebude aktualizován. Podobně i soubor # grc.hotovo bude vytvořen nebo aktualizován teprve tehdy, když proběhne úspěšně # rozklad souboru bez přípony (obsahujícího spojené přeložené zdrojové texty) na soubory # s příponou *.grc. Předtím však nezapomeneme smazat staré soubory, které nám zbyly # v adresáři. bin.hotovo: $(SOUBOR_RCP) rm -f *.bin pilrc -q $(SOUBOR_RCP) 2>>$(SOUBOR_CHYB) touch bin.hotovo grc.hotovo: $(ZAKLAD) rm -f *.grc m68k-palmos-obj-res $(ZAKLAD) 2>>$(SOUBOR_CHYB) touch grc.hotovo # Překlad souborů zdrojového textu je rozdělen do tří pravidel. První z nich určuje, jak bude # přeložen hlavní soubor zdrojového textu. Druhé obsahuje obecné pravidlo pro překlad # souboru zdrojového textu do objektového souboru - proto jsme ukládali seznam objektů. # Každý z těchto objektových souborů s příponou *.o bude automaticky vytvořen z příslušného # souboru zdrojového textu (s příponu *.c). Třetí a poslední pravidlo předepisuje spojení # všech objektových souborů, které tvoří naši aplikaci do jednoho souboru (bez přípony) $(ZAKLAD).o: $(ZAKLAD).c m68k-palmos-gcc $(CC_VOLBY) -c $(ZAKLAD).c -o $(ZAKLAD).o 2>>$(SOUBOR_CHYB) .c.o: m68k-palmos-gcc $(CC_VOLBY) -c $< -o $*.o 2>>$(SOUBOR_CHYB) $(ZAKLAD): $(ZAKLAD).o $(OBJEKTY) m68k-palmos-gcc $(CC_VOLBY) $(ZAKLAD).o $(OBJEKTY) -o $(ZAKLAD) 2>>$(SOUBOR_CHYB)