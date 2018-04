Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (58)

Boolean FunkceMenuKartyEditace(UInt16 prvekMenu) { FieldPtr policko; switch(prvekMenu) { case PolozkaMenuZpet: case PolozkaMenuKopiruj: case PolozkaMenuVyrizni: case PolozkaMenuVloz: case PolozkaMenuVyberVse: policko = ZjistiEditovanePole(); if (!policko) { return false; } if(prvekMenu == PolozkaMenuZpet) { FldUndo(policko); } else if(prvekMenu == PolozkaMenuVyrizni) { FldCut(policko); } else if(prvekMenu == PolozkaMenuKopiruj) { FldCopy(policko); } else if(prvekMenu == PolozkaMenuVloz) { FldPaste(policko); } else if(prvekMenu == PolozkaMenuVyberVse) { FldSetSelection(policko, 0, FldGetTextLength(policko)); } return true; case PolozkaMenuKlavesnice: SysKeyboardDialog(kbdDefault); return true; case PolozkaMenuGraffiti: SysGraffitiReferenceDialog(referenceDefault); return true; default: return false; } }