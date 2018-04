Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (56)

4.25. Funkce pro ovládání schránky

Operační systém PalmOS obsahuje podporu schránky pro přenos textu mezi jednotlivými aplikacemi. Text v políčku můžeme označit tažením pera po displeji. Po označení části textu jej můžeme vyříznout nebo zkopírovat do schránky. Text ve schránce zůstává až do doby, kdy do schránky vložíme text jiný, tedy i po skončení naší aplikace.

void FldUndo(FieldType* políčko) Vrátí zpět poslední operaci v políčku. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu s daty políčka

Funkce FldUndo() vrátí zpět poslední změnu, kterou jsme v políčku udělali. Tato funkce je schopna vrátit zpět vložení nebo vymazání znaku, vložení textu ze schránky i vymazání části textu políčka.

void FldCut(FieldType* políčko) Vyřízne označený text a vloží jej do schránky. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu s daty políčka

Funkce FldCut() nejprve zkopíruje označený text v políčku do schránky, poté jej vymaže z políčka. Nastaví příznak špinavého políčka. Pokud nebyl žádný text označen nebo pokud není políčko možno měnit, funkce krátce pípne.

void FldCopy(FieldType* políčko) Zkopíruje označený text do schránky. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu s daty políčka

Funkce FldCopy() zkopíruje označený text do schránky. Pokud nebyl označen žádný text, funkce signalizuje neúspěch krátkým pípnutím.

void FldPaste(FieldType* políčko) Vloží text ze schránky na pozici kursoru do políčka. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu s daty políčka

Poslední ze systémových funkcí pro práci se schránkou je funkce FldPaste() . Tato funkce vloží text, který je ve schránce, na pozici kursoru v políčku. Byl-li v políčku nějaký text označen, bude vloženým textem přepsán. I tato funkce nastaví příznak špinavého políčka.

Předchozí funkce, pracující se schránkou, používaly jediný parametr: ukazatel na data políčka. Vkládaný i kopírovaný text je přímo převzat z políčka. Pokud chceme vložit do schránky nějaký text programově, musíme použít funkci ClipboardAddItem() , které jako první parametr předáme hodnotu clipboardText .

void ClipboardAddItem(ClipboardFormatType formát, void *data, UInt16 délka) Vloží data (například text) do schránky. Vstupní parametry formát - konstanta označující typ dat, která do schránky chceme vložit. Pro vložení textu musí mít tento parametr hodnotu clipboardText .

- konstanta označující typ dat, která do schránky chceme vložit. Pro vložení textu musí mít tento parametr hodnotu . data - ukazatel na text, který si přejeme do schránky vložit

- ukazatel na text, který si přejeme do schránky vložit délka - počet znaků textu, který si přejeme do schránky vložit (bez ukončujícího znaku '\0')

Funkce ClipboardAddItem() může do schránky vložit nejen text, ale například i obrázek nebo nastavení barvy. Každému objektu, který je uložen ve schránce, odpovídá jiná hodnota parametru formát a schránka může obsahovat právě jeden záznam od každého typu. V této knize budeme schránku používat pouze pro přenos textu mezi aplikacemi (parametr formát bude mít vždy hodnotu clipboardText ).

4.26. Ovládání výběru textu v políčku

Tažením pera po textu políčka může uživatel označit část textu v políčku. Označený text je zobrazen inverzně a může být vložen do schránky nebo vymazán. Označit text v políčku je však možno i programově - funkcí FldSetSelection() .

void FldSetSelection(FieldType* políčko, UInt16 začátek, UInt16 konec) Označí (invertuje) text v políčku. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu políčka

- ukazatel na datovou strukturu políčka začátek - pozice prvního označeného znaku (první znak v políčku má pozici 0 )

- pozice prvního označeného znaku (první znak v políčku má pozici ) konec - pozice následující po posledním označeném znaku v políčku

Chceme-li označení textu v políčku zrušit, zavoláme funkci FldSetSelection() se stejnými parametry začátek i konec. V takovém případě (například po zavolání FldSetSelection (políčko, 0, 0) ) je výběr v políčku zrušen. Chceme-li označit druhý a třetí znak v políčku, zavoláme funkci FldSetSelection (políčko, 1, 3)

void FldGetSelection(const FieldType* políčko, UInt16* začátek, UInt16* konec) Vrátí index prvního a posledního znaku označeného textu v políčku. Vstupní parametry políčko - ukazatel na datovou strukturu políčka Výstupní parametry začátek - pozice prvního označeného znaku

- pozice prvního označeného znaku konec - pozice následující po posledním označeném znaku v políčku

Pokud jsou hodnoty začátek a konec, které vrátí funkce FldGetSelection(), stejné, nebyl v políčku označen žádný text. Pokud uživatel označí první dva znaky v políčku, má parametr začátek po volání funkce FldGetSelection() hodnotu 0 a parametr konec hodnotu 2 .

Příště si dokončíme popis několika funkcí, které použijeme při zpracování příkazů na kartě Editace.