Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (51)

Výstupní parametry

hodnota - ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku

- ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku minimum - ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku odpovídající jeho umístění nahoře

- ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku odpovídající jeho umístění nahoře maximum - ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku odpovídající jeho umístění dole

- ukazatel na proměnnou, do které bude uložena pozice vozíku posuvníku odpovídající jeho umístění dole délkaStránky - ukazatel na proměnnou, do které bude uložena výška vozíku posuvníku