Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (39)

#include "sifruj.h" APPLICATIONICONNAME ID 1000 "Sifruj" VERSION ID 1001 "1.0" APPLICATION ID 1002 "NECO" ICON "ikona.bmp" FORM ID FormularVstupni AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Sifrovaci program" LABEL "Text:" AUTOID AT (5 18) FIELD ID PoleTextVstupni AT (5 30 150 80) LEFTALIGN EDITABLE UNDERLINED MULTIPLELINES MAXCHARS 500 AUTOSHIFT REPEATBUTTON "\001" ID OpakujTextNahoru AT (142 PREVBOTTOM 10 10) NOFRAME FONT 5 REPEATBUTTON "\002" ID OpakujTextDolu AT (PREVLEFT PREVBOTTOM 10 10) NOFRAME FONT 5 LABEL "Heslo:" AUTOID AT (5 124) FIELD ID PoleHeslo AT (PREVRIGHT PREVTOP 100 AUTO) LEFTALIGN EDITABLE UNDERLINED SINGLELINE MAXCHARS 50 PUSHBUTTON "Zasifruj" ID PrepinacZasifruj AT (5 144 AUTO AUTO) GROUP 1 PUSHBUTTON "Desifruj" ID PrepinacDesifruj AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP AUTO AUTO) GROUP 1 BUTTON "OK" ID TlacitkoZakoduj AT (RIGHT@135 PREVTOP AUTO AUTO) FRAME GRAFFITISTATEINDICATOR AT (150 150) END FORM ID FormularVystupni AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Zakodovany text" FIELD ID PoleTextVystupni AT (5 18 145 121) LEFTALIGN NONEDITABLE MULTIPLELINES UNDERLINED MAXCHARS 500 HASSCROLLBAR SCROLLBAR ID PosuvnikTextVystup AT (RIGHT@159 PREVTOP 7 PREVHEIGHT) VALUE 10 MIN 0 MAX 100 PAGESIZE 10 BUTTON "Zpet" ID TlacitkoZpet AT (5 144 AUTO AUTO) FRAME BUTTON "Kopiruj vse" ID TlacitkoKopirujVse AT (RIGHT@155 PREVTOP AUTO AUTO) FRAME END