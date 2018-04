Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (38)

typedef struct { // prvky struktury obsahující nastavení programu } Nastaveni; typedef struct { // prvky struktury obsahující nastavení původní verze programu } NastaveniVerze1; // Globální proměnná obsahující nastavení programu Nastaveni globalni; ... Err ZacatekAplikace() { UInt16 delka = 0; // Vyzvedneme číslo verze aplikace, která ukládala data // a délku bloku dat Int16 verze = PrefGetAppPreferences('NECO', 0, NULL, &delka, true); NastaveniVerze1 pomocne; if(verze == 1 && delka == sizeof(NastaveniVerze1)) { // Data uložila aplikace verze 1 delka = sizeof(NastaveniVerze1); PrefGetAppPreferences('NECO', 0, &pomocne, &delka, true); // Zkopírujeme data, která si odpovídají, po jednotlivých // prvcích struktury a zbylá inicializujeme ručně. MemSet(&globalni, sizeof(Nastaveni), 0); globalni.promenna1 = pomocne.promenna1; globalni.promenna2 = pomocne.promenna2; ... } else if(verze == 2 || delka != sizeof(Nastaveni)) { // Data uložila aplikace verze 2 delka = sizeof(Nastaveni); PrefGetAppPreferences('NECO', 0, &globalni, &delka, true); } else { MemSet(&globalni, sizeof(Nastaveni), 0); // Jde o první spuštění této verze aplikace // a musíme nastavit počáteční hodnoty // nastavení... } FrmGotoForm(prvniFormular); return 0; }