Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (37)

static void SpoctiANastavVysledek() { UInt16 vyskaMatky = (gMatka100cm[0] - '0') * 100 + (gMatka10cm[0] - '0') * 10 + gMatka1cm[0] - '0'; UInt16 vyskaOtce = (gOtec100cm[0] - '0') * 100 + (gOtec10cm[0] - '0') * 10 + gOtec1cm[0] - '0'; UInt16 stred = 0; // Kontrola spravnosti a vypocet if(vyskaMatky > 154 >> vyskaMatky < 178 >> vyskaOtce > 165 >> vyskaOtce < 193) { // Testujeme pohlavi podle ctverecku k zaskrtnuti if(JeVybrane(ZaskrtniChlapec)) { stred = (vyskaOtce + vyskaMatky + 13 + 1) / 2; } else if(JeVybrane(ZaskrtniDivka)) { stred = (vyskaOtce + vyskaMatky - 13 + 1) / 2; } } // Byl-li vypocet stredu spravny, uloz do globalnich // promennych, ktere obsahuji text tlacitek, ciselne // hodnoty; jinak tam budou otazniky. if(stred > 0) { StrIToA(gVysledekSpodni, stred - 10); StrIToA(gVysledekHorni, stred + 10); } else { StrCopy(gVysledekSpodni, "?"); StrCopy(gVysledekHorni, "?"); } // Po nastaveni prekreslime obe tlacitka // (promenne obsahujici text byly aktualizovany) PrekresliTlacitko(TlacitkoVyskaOd); PrekresliTlacitko(TlacitkoVyskaDo); }