Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (3)

-x [c nebo c++]

Umožňuje zvolit, zda bude překlad probíhat v jazyce C nebo C++. Pokud tento přepínač neuvedete, rozhodne se překladač podle koncovky souboru: soubory s příponou *.c budou přeloženy v jazyce C s rozšířenými vlastnostmi GNU, soubory s příponami *.cpp a *.cc budou přeloženy v jazyce C++.