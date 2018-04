Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (28)

Char* a = "abcde"; // řetězcová konstanta Char b[100]; Char* c = (Char*)MemPtrNew(100); // můžeme použít i blok paměti n = StrLen(a); // n bude rovné pěti n = StrLen(""); // n bude rovno nule StrCopy(b, a); // b bude mít hodnotu "abcde" StrCopy(c, "kocka"); // c bude mít hodnotu "kocka" MemPtrFree((MemPtr)c); // nesmíme zapomenout uvolnit paměť