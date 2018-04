Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (25)

// Soubor vyska.rcp #include "vyska.h" APPLICATIONICONNAME ID 1001 "Vyska" VERSION ID 1 "1.0" APPLICATION ID 1002 "NECO" ICON "ikona.bmp" FORM ID FormularHlavni AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Cilová vyska" LABEL "Vyska matky:" AUTOID AT (5 30) FONT 1 PUSHBUTTON "1" ID TlacitkoMatka100cm AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP-2 12 15) FONT 2 GROUP SkupinaMatka PUSHBUTTON "6" ID TlacitkoMatka10cm AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP PREVWIDTH PREVHEIGHT) FONT 2 GROUP SkupinaMatka PUSHBUTTON "0" ID TlacitkoMatka1cm AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP PREVWIDTH PREVHEIGHT) FONT 2 GROUP SkupinaMatka LABEL "cm" AUTOID AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP+2) FONT 1 REPEATBUTTON "\001" ID OpakujMatkaPlus AT (PREVRIGHT+2 PREVTOP-3 AUTO AUTO) NOFRAME FONT 5 REPEATBUTTON "\002" ID OpakujMatkaMinus AT (PREVLEFT PREVBOTTOM AUTO AUTO) USABLE LEFTANCHOR NOFRAME FONT 5 LABEL "Vyska otce:" AUTOID AT (5 60) FONT 1 PUSHBUTTON "1" ID TlacitkoOtec100cm AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP-2 12 15) FONT 2 GROUP SkupinaOtec PUSHBUTTON "8" ID TlacitkoOtec10cm AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP PREVWIDTH PREVHEIGHT) FONT 2 GROUP SkupinaOtec PUSHBUTTON "0" ID TlacitkoOtec1cm AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP PREVWIDTH PREVHEIGHT) FONT 2 GROUP SkupinaOtec LABEL "cm" AUTOID AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP+2) FONT 1 REPEATBUTTON "\001" ID OpakujOtecPlus AT (PREVRIGHT+2 PREVTOP-3 AUTO AUTO) NOFRAME FONT 5 REPEATBUTTON "\002" ID OpakujOtecMinus AT (PREVLEFT PREVBOTTOM AUTO AUTO) NOFRAME FONT 5 CHECKBOX "Chlapec" ID ZaskrtniChlapec AT (5 85 AUTO AUTO) GROUP SkupinaPohlavi CHECKED CHECKBOX "Divka" ID ZaskrtniDivka AT (PREVLEFT PREVBOTTOM+1 AUTO AUTO) GROUP SkupinaPohlavi LABEL "Bude pravdepodobne vysoky/a" AUTOID AT (5 120) FONT 1 LABEL "od" AUTOID AT (5 140) FONT 1 PUSHBUTTON "155" ID TlacitkoVyskaOd AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP-2 30 AUTO) DISABLED FONT 2 GROUP 0 LABEL "do" AUTOID AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP+2) USABLE FONT 1 PUSHBUTTON "200" ID TlacitkoVyskaDo AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP-2 30 AUTO) DISABLED FONT 2 GROUP 0 LABEL "cm" AUTOID AT (PREVRIGHT+4 PREVTOP+2) FONT 1 BUTTON "?" ID TlacitkoOProgramu AT (140 90 AUTO AUTO) FRAME END