Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (21)

// Ve formuláři s fotkou budou pouze dva prvky - titulek // a fotka, která musí být umístěna ručně - program pilrc // neumí zjistit velikost fotky aby ji mohl centrovat FORM ID FormularSFotkou AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Moje fotka" FORMBITMAP AT (10 20) BITMAP ObrazekFotka END // Ve druhém formuláři budou informace o programu jako // texty napsané různým písmem a umístěné do středu // displeje (CENTER) pod sebe pomocí pomocné proměnné PREVBOTTOM FORM ID FormularSInformacemi AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "O programu" LABEL "Program z knihy" AUTOID AT (CENTER 50) FONT 1 LABEL "Programovani pro" AUTOID AT (CENTER PREVBOTTOM+4) FONT 2 LABEL "Palm Piloty" AUTOID AT (CENTER PREVBOTTOM+2) FONT 2 LABEL "krok za krokem" AUTOID AT (CENTER PREVBOTTOM+2) FONT 0 END